Meghan Markle apja nevetséges idiótának tartja Harry herceget

Thomas Markle nem finomkodott legutóbbi interjújában, gyerekes, nevetséges idiótának nevezte vejét, aki szerinte ráadásul nem is férfi, miután kiakadt, hogy Harry herceg és Meghan Markle továbbra is biztonsági okokra hivatkozva szeretné kihagyni II. Erzsébet gyémántjubileumi ünnepségét.

Meghan Markle és Harry herceg megismerkedése óta szinte nem telik el úgy nap, hogy valamivel ne hívná fel magára a figyelmet a páros, vagy ne találná őket be valaki egy-egy nem éppen kedves megjegyzéssel.

A párt most Meghan Markle édesapja, Thomas Markle találta be, Harryt idiótának nevezte, emellett pedig azt is nehezményezte, hogy a pár nem vitte magával gyermekeit II. Erzsébet királynő meglátogatásakor.

Az édesapa és Harry hercegék kapcsolata nem éppen fényes, Thomas Markle a hercegék esküvőjét ugyan csak szívproblémája miatt hagyta ki, de nem ápolnak közeli viszonyt a lányával, amin, reméli, a jövőben tudnak majd változtatni.

Lehetősége vélhetően lesz is erre, ugyanis bejelentette, hogy a királynő gyémántjubileumára Londonba utazik, ahol Harryék mellett első alkalommal unokáival is találkozhat.

Alig várom, hogy a jubileumra repülhessek. Szeretném kimutatni II. Erzsébet iránti tiszteletem, és gondoskodni akarok arról, hogy a királynő megértse, az egész családom tiszteli a királyi családot

– idézi Thomas Markle szavait a Daily Mail.

Az édesapa, annak ellenére hogy az eseményre való utazást már nagyon várja, nem éppen felhőtlenül boldog lánya és Harry herceg viselkedésétől. Nehezményezi, hogy hosszú időt után a királynőt meglátogatva nem vitték magukkal a gyerekeket, ami szerinte hatalmas tiszteletlenség volt II. Erzsébettel szemben.

Az, hogy nem vitték magukkal a gyerekeket, újabb pofon volt a királynőnek. Durva és helytelen dolog volt. Ennek semmi értelme (…) Nem tudom, hogy Meghan vagy Harry találta-e ezt ki, de a királynőnek joga van látni a dédunokáit, nekem pedig az unokáimat. Szóval ha Harryék ott lesznek a jubileumon, remélem, elhozzák a gyerekeket

– vélekedett az édesapa.

Nem ez volt azonban az egyetlen, amivel kihúzta nála a pár a gyufát. Thomas Markle nem érti, mitől fél Meghan és Harry herceg, amikor biztonsági okokra hivatkozva nem tud Kaliforniából Londonba utazni a királynő tiszteletére szervezett ünnepségre, amelyet nem mellesleg elképesztő biztonsági intézkedések kísérnek majd.

Szerintem ez egyszerűen nevetséges. Harry tudja, mekkora biztonságban lennének egy ilyen eseményen, szóval teljesen érthetetlen, amit mond. Nem tisztelem ezt az embert, szerintem egy idióta. Úgy viselkedik, mint egy gyerek, és úgy követi a lányomat, mintha gyerek lenne. Nem férfi. Mondhatja, hogy katona volt, de nem hiszem el. Szerintem ő egy egyszerű bunkó, és mindig is az marad. Van egy bátyja, aki igazi férfi, és van egy apja, aki szintén az. Nem hiszem, hogy valaha is felnő

– szúrt oda keményen vejének Meghan Markle édesapja.

(Borítókép: Thomas Markle 2018-ban. Fotó: Mega / Northfoto)