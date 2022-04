Kórházba került a P. Mobil legendás billentyűse

Talán nincsen szörnyűbb egy zenész számára, ha egy betegség ott támadja meg, ahol a legjobban fáj, így pedig nem tud hódolni szenvedélyének. Ezeket a szörnyű pillanatokat élte át Zeffer András, a P. Mobil zenekar egykori billentyűse is, aki nekrózis miatt szorult orvosi segítségre nemrég.

A 63 éves zenész egy koncertet követően érezte először magán a betegség tüneteit, azonban akkor még ő sem sejtette, hogy ekkora a baj.

– mondta a billentyűs, aki bőrgyógyászhoz fordult a fájdalmával, aki megnyugtatta, nincsen probléma, elmúlik a panasz.

Azonban nem így lett, Zeffer hamar rájött, hogy félrekezelték, a fájdalom pedig nem akart enyhülni, ezért újra orvoshoz fordult, aki az ujjában szöveti sejtelhalást, nekrózist állapított meg. Nem először szorul komolyabb kórházi kezelésre a Mobilmánia zenésze, 2006-ban leukémiát diagnosztizáltak nála, hónapokat töltött kórházban, csontvelő-átültetésen is átesett.



A Szent Imre Kórház angiológiai osztályán egyhetes szigorú intenzív infúziós kezelést kapok. Merthogy kiderült, a jobb kezem középső ujjában infarktus keletkezett. Sajnos, a leukémiával folytatott harc nyomán autoimmun betegség is kialakult nálam. Ez ennek a következménye is lehet. Az orvosok biztatnak, hogy minden rendben lesz, de az a mondat is elhangzott, hogy ha nem jön rendbe az ujjam, akkor végleg be kell fejeznem a zenélést. A kezem nem lesz alkalmas a billentyűk használatára. De erre nem is gondolok. Harcolok, ahogy korábban is tettem