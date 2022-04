Amber Heard Johnny Deppnek: Dagadt vénemberként fogsz meghalni!

Kedden egy újabb meghallgatással folytatódott Johnny Depp és Amber Heard hosszú ideje tartó bírósági ügye. A tárgyaláson egy pszichológus szakértő nagyon rossz színben tüntette fel a színésznőt, miközben az egyik tanú arról is vallott, hogy milyen dolgokat vágott a színésznő Depp fejéhez.

Amber Heard még 2016-ban vádolta meg Johnny Deppet azzal, hogy a férfi bántalmazta őt a kapcsolatuk alatt. Később Depp viszont rágalmazással vádolta meg a színésznőt, és 50 millió dolláros kártérítést követelt amiatt, hogy a hamis vádak – a színészi karrierjével összefüggésben – súlyos anyagi károkat okoztak neki, ez utóbbi per zajlik most. A legutóbbi tárgyaláson Depp részletesen mesélt drogproblémáiról, és ezzel összefüggésben még meg is dicsérte volt párját.

Kedden ismét meghallgattak több tanút is perben. Egyikük, Tara Roberts – aki korábban Johnny Depp ingatlankezelője volt – a Sky News tudósítása szerint azt mondta: nem látta semmilyen jelét annak, hogy a férfi bántalmazta volna a nőt.

Ennek ellenkezőjére utaló jeleket viszont annál inkább látott.

Egy alkalommal, 2015 decemberében például Amber Heard bejött az irodájába, és azt mondta Deppnek: nagyon sajnálja, ami köztük történt, és arra kérte, hogy menjen haza, mire a férfi követte őt. Nem sokkal később viszont egy kollégájával szemtanúi voltak annak, hogy a pár összevitatkozott, és a nő azt mondta:

Egy leselejtezett színész vagy, dagadt vénemberként fogsz meghalni!

Roberts szerint se Depp, se Heard nem vette észre, hogy ők is hallják ezt, és Depp ekkor azt is mondta a nőnek, hogy Heard megütötte őt. Ezután a nő

karmolgatta a férfit, rángatta a ruháját és próbálta magával húzni őt.

Roberts szerint Depp mindezt tétlenül tűrte, „mindkét karja az oldala mellett lógott és nem csinált semmit”. Az eset után a színész orra bedagadt, erre Roberts – állítása szerint – nem sokkal később jeges pakolást is tett.

Többszörös személyiségzavar, elfojtott agresszió, áldozati póz

Shannon Curry pszichológus, párterapeuta szerint volt a keddi meghallgatás második tanúja, aki arról beszélt, hogy milyen pszichológiai állapotban lehetett Amber Heard a kapcsolat idején. Ő azt mondta: a színésznővel 2021 decemberében 12 órán át beszélgetett, és arra a következtetésre jutott, hogy

Amber Heard többszörös személyiségzavarban szenvedhet.

Szerinte ezek különböző forrásokból eredő, állandó jellegű zavarok, amelyek állandóan befolyásolják a színésznő viselkedését. Kérdésre válaszolva kifejtette, hogy Amber Heardön a hisztionikus személyiségzavar (HPD) jeleit látta, amely abban nyilvánul meg, hogy a színésznő „nagyon gyakran beszél virágnyelven [...], de oly módon, hogy a végén nem derül ki, mire is gondol pontosan”. Hozzátette azt is, hogy az ilyen személyiségzavar szenvedőknek

nagyon gyorsan változnak az érzelmei [...] és annyira gyorsan tudnak nagyon dühösek vagy nagyon szomorúak lenni, hogy az már szinte színészkedésnek tűnhet.

Shannon Curry vallomásában arról is beszámolt, hogy elvégzett egy összetett pszichológiai tesztet, az MMPI 2-őt a színésznőn, amelyben 567 különböző állításnál kell megjelölni, hogy igaznak vagy hamisnak tartja-e. A teszt alapján több dolog kiderült számára a színésznőről, szerinte ugyanis Amber Heard:

Nem hajlandó felelősséget vállalni a hibáiért, kivéve azokat, amelyek nem bírnak jelentős következményekkel,

Rengeteg agressziót fojt el magában, és ez időről időre kirobban belőle,

Hajlamos az öntörvényűségre, a manipulációra, az önzésre, a passzív-agresszív viselkedésre,

Eközben pedig állandóan, kiemelten vágyik a figyelemre és az elismerésre is.

Mindezt Amber Heard rezzenéstelen arccal hallgatta végig a tárgyaláson, miközben jegyzetelte az elhangzottakat. Shannon Curry pedig – a fentiek alapján – a 36-os személyiségi típusba sorolta be a színésznőt, majd elmondta: ezek a személyek rendszerint „hajlamosak a kegyetlenségre, nagyon vigyáznak az imidzsükre, nagyon vágynak a figyelemre és olyan mértékben hárítják másokra a felelősséget, hogy még maguknak sem ismerik be azt, ha hibáznak”. Ezen kívül nagyon félnek attól, hogy elhagyják őket, valamint gyakran kitör belőlük az elfojtott düh, és sokszor aztán pont ez vehet ahhoz, hogy végül magukra maradnak – összegezte a pszichológus.

Shannon Curry ezután azt mondta, hogy Amber Heard a fentiek mellett még borderline-személyiségzavarban is szenved, az ilyen nők pedig gyakran élnek azzal az eszközzel, hogy fizikailag bántalmazzák a párjukat, majd utána eljátsszák, hogy valójában őket bántották és megpróbálják erőszakos személyként beállítani a férfit. Azt is hozzátette, hogy a színésznőnek egy másik exével, Rocky Penningtonnal is volt már ehhez hasonló esete.

A pszichológus végezetül azt mondta: a hisztionikus és borderline személyiségzavarban szenvedőknél gyakori jelenség, hogy „áldozati, vagy hercegnő-pózba” helyezik magukat, és kitalálnak bizoyos dolgokat azért, hogy érvényesítsék az érdekeiket.

Johnny Depp hallgatólagosan beismerte a bántalmazást?

Shannon Curry Amber Heard védői arról is megkérdezték, hogy egy bizonyos dr. Cowan – aki 2014 és 16 közt próbált segíteni Heardnek – korábban azt állította, hogy egyszer Johnny Depp is elismerte azt, hogy mérgező a kapcsolatuk, miközben egy másik alkalommal pedig Amber Heard azt írta neki egy üzenetben, hogy

Johnny elég durván megvert előző este.

Arra, hogy ezt a beszámolót hihetőnek találta-e, Shannon Curry azt mondta: Cowannek terapeutaként hinnie kellett a páciensének, emiatt ezt nehéz megítélni.

Heard védői azt is felidézték, hogy egy pszichiáter, Amy Banks – aki 2014 után próbált meg segíteni a párnak a kapcsolatuk javításában – korábban azt mondta: szerinte egyértelmű, hogy Johnny Depp volt kettejük közül az, aki bántalmazta a másikat, mivel egy alkalommal ezt Amber Heard akkor is megemlítette, amikor a színész ott volt, és Depp nem tagadta, hogy így lett volna. Shannon Curry erre azt mondta: nem tud arról, hogy az említett pszichiáter tényleg véleményt foglalt volna ebben a kérdésben hivatalosan.

A védőügyvédek arról is beszéltek, hogy két orvos korábban szintén azt állította, hogy Depp erőszakos lehetett a nővel szemben. Egyikük szerint Depp bevallotta neki, hogy „dühösnek, megszállottnak érzi magát”, és olyan dühvel tekint Amber Heardre, mint a saját édesanyjára (akiről Depp korábban azt állította, hogy kegyetlen, erőszakos volt vele gyerekkorában).

A rendőrnő nem látta nyomát a bántalmazásnak

Kedden vallomást tett a Los Angeles-i rendőrség egyik munkatársát, Melissa Saenz is, aki 2016 május 21-én, szolgálatban ment ki a sztárpárhoz, miután Heard egyik barátja telefonált a rendőröknek amiatt, hogy családon belüli erőszak történhetett (az biztos, hogy a pár aznap összeveszett, és a színésznő szerint a férfi bántalmazta is őt).

A rendőrnő azt mondta: a helyszínen csak Amber Hearddel beszéltek, aki mindössze annyit mondott, hogy összeveszett a férjével, de nem akart elárulni többet a dologról. Ekkor rendőrtársával átadtak neki egy névjegykártyát, és megmondták, hogy milyen telefonszámon hívhatja őket, ha mégis segítségre lenne szüksége.

Saenz azt mondta, hogy a színésznő szeme vörös volt, sírt, és kerülte a szemkontaktust, de nem látta rajta, hogy bántalmazták volna, és a házban – amelynek minden részét bejárták – sem látott arra utaló jeleket, hogy tettlegességig fajult volna a vita.

(Borítókép: Amber Heard és Johnny Depp 2016-ban – Fotó: Fairfax Media/Getty Images)