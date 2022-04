A hosszú műkörmök alatt sokkal könnyeben tapadnak meg a különböző gombák és baktériumok, amelyek között felbukkanhat olyan is, amelyet az antibiotikumok sem tudnak legyőzni. Vajon Cardi B és Billie Eilish mit tesznek azért, hogy a feltűnő körmök ellenére se szedjenek össze komolyabb fertőzéseket?

A hosszú műkörmök ugyan sokak számra elengedhetetlen kiegészítőnek számítanak, azt azonban csak kevesen tudják, hogy hiába rendkívül esztétikusak ezek, több tucat különböző baktérium és gomba is megtelepedhet rajtuk, így pedig az egészségük is rámehet az extravagáns viseletre.

A körmöket befeketítő felismerésről a washingtoni American University biológusai készítettek kutatást, amely szerint a hatalmas körmökön nagyobb eséllyel tapadnak meg a mikroorganizmusok.

Ugyan mindenki körmén megtalálhatók gombák és baktériumok – amelyeket a különböző tárgyak megérintésével veszünk fel –, azonban ezek a legtöbb esetben ártalmatlanok, néha fordul csak elő kisebbfajta gyulladás vagy fertőzés.

A friss kutatás szerint a hosszabb körmök alatt azonban sokkal nagyobb eséllyel tapad meg a különböző bőrbetegségekért felelős antibiotikum-rezisztens baktérium, a Staphylococcus aureus, amely többek között furunkulust, hólyaghurutot, agyhártyagyulladást, vagy szepszist okozhat. Ezen baktérium okozta fertőzések nagy veszélye, hogy ellenálló képességük miatt nem kezelhetők antibiotikummal, így súlyosabb esetben egészségkárosodáshoz is vezethetnek.

A kutatás és a vizsgálatok 32 különböző baktériumot és 28-féle gombát mutattak ki a Műkörmök alatt,

a kutatást vezető biológus, Jeffrey Kaplan elmondása szerint pedig nem számít, hogy milyen típusú az adott műköröm, a hosszúsága miatt sokkal nagyobb eséllyel szed fel baktériumokat és gombákat nagy számban.

A köröm alatt mindig vannak baktériumok, nem lehet megszabadulni tőlük. A baktériumokat a legtöbb esetben körömrágással, ujjszopással, orrtúrással juttathatjuk a szervezetünkbe

– mondta a professzor az USA Today-nek, aki elmondta, ezek a legtöbb esetben komoly fertőzéshez vezetnek, legrosszabb esetben pedig akár a körmök károsodásához vagy deformációjához vezethet.

Egyre több bizonyíték utal arra, hogy a műköröm viselése hozzájárulhat bizonyos egészségügyi ellátásban megjelenő kórokozók átviteléhez. A műkörmöt viselő egészségügyi dolgozók nagyobb valószínűséggel hordoznak baktériumokat az ujjbegyükön, mint azok, akiknek természetes körmük van, kézmosás előtt és után is

– állítja a Centers for Disease and Prevention.

A New York Post cikke szerint állításukat alátámasztja, hogy 1997 és 1998 között egy oklahomai kórház megvizsgálta az intézményben kitört Pseudomonas aeruginosa baktérium okozta fertőzéseket, majd az epidemiológusok kapcsolatot fedeztek fel hosszú körömmel rendelkező, csecsemőosztályon dolgozó ápolók és velük kapcsolatba került 16 vírusfertőzésben elhunyt csecsemő között.

A biológusok és kutatók megállapításaival szemben a körmöket készítők nem értenek egyet a megállapítással.

Általában azok az emberek, akiknek hosszabb körmük van, pontosan tudják, hogyan és mire tudják használni a körmeiket, ahogyan azt is, hogyan tarthatók tisztán. Annak nincsen túl sok értelme, hogy valaki 60 dollárt költ a körmei megcsináltatására, utána pedig nem figyel arra, hogy tisztán tartsa azokat

– mondta az USA Today-nek egy körömtechnikus.

A hírességek körében is meglehetősen népszerűek a hosszú, extravagáns körmök. A már ténylegesen használhatatlannak tűnő körmök egyik legjelesebb képviselője az amerikai rapper, Cardi B, akit szinte lehetetlen extrém hosszú körmök nélkül látni. Ugyan erősen kérdéses, hogy a hétköznapi teendőket hogyan tudja elvégezni a díszes karmokkal, azonban nehéz lenne elképzelni szerényebb és pláne rövidebb körmökkel.

A rapper mellett kollégája, Billie Eilish sem aprózza el általában a felrakatott műkörmök méretét, és annak ellenére, hogy 2019-ben egy posztjában azt írta, hogy most már elege van a hosszú műkörmökből, ennek ellenére még most, évekkel később is hasonlóan hosszú körmök díszítik a kezét.

De mit tehet, hogy messziről elkerülhesse a baktériumokat?

A folyamatos vágás és tisztítás ugyan alapvető, bármilyen körömhosszról is beszélünk, az igazán méretes darabok még fokozottabb odafigyelést igényelnek.

Ezekre figyeljen:

A körmöket időnként vágja rövidre, hogy megerősödhessenek!

A körmök alsó részét mindig sikálja meg langyos vagy meleg szappanos vízzel!

Használat előtt mindig tisztítsa meg a körömápoló eszközöket!

Kerülje a köröm rágását, harapdálását!

Sose tépje vagy harapja le a betört, sérült körmöt, mindig használjon erre alkalmas eszközt!

Csak olyan körömápoló szalonba menjen, ahol megbizonyosodhat az eszközök és a körülmények sterilségéről!

(Borítókép: Billie Eilish 2019. szeptember 3-án. Fotó: Mariano Regidor / Redferns / Getty Images)