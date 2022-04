Bármit megvehetnének, mégis évtizedek óta hordják ugyanazokat a ruhákat II. Erzsébeték

A brit királyi család tagjai nem csinálnak ügyet abból, hogy kétszer vagy akár többször is ugyanazt a szerelést vegyék magukra, sőt akad olyan is közöttük, aki hosszú évtizedeken keresztül, vagy azt követően nyúlt hozzá egy bizonyos darabhoz.

Hiába hordhatnának akár óránként más, méregdrága, elegáns viseletet, még a brit királyi család tagjai körében is előfordul egy-egy olyan ruhadarab, amelyet rendkívül kedvelnek, így bizony több alkalommal is szívesen jelennek meg benne eseményeken. Elég csak II. Erzsébet királynő előszeretettel viselt ikonikus türkizkék kabátjára gondolni Fülöp herceg esküvőjén, majd a még 60 évvel később is viselt cipőjére, vagy Anna hercegnő azon viseleteire, amelyeket már a hetvenes években is hordott és a mai napig előszeretettel visel – írja a PageSix.

Katalin hercegné Alexander McQueen ruhája

Kate Middleton, azaz Katalin cambridge-i hercegné mindenkit elkápráztatott a 2021-es Earthshot Prize Awards díjátadóan viselt Alexander McQueen ruhájával, azonban a szemfüles királyi család rajongói észrevehették, hogy nem először jelent meg a csodaszép dresszben.

Legutóbb Vilmos herceg környezetvédelmi eseményén tűnt fel a ruhában, amelyben egyszer már 2011-ben megjelent a nyilvánosság előtt, akkor a brit filmakadémia díjátadóján, Los Angelesben állt a kamerák kereszttüzébe a hercegné. A két eseményen tényleg szinte megszólalásig hasonló öltözékben vett részt Katalin, mindössze a ruhát összefogó övön változtatott tíz év elteltével.

Az életben mindig vannak olyan dolgok, amik állandónak tekinthetők, ezek közé tartozik Kate Middleton barna csizmája is, a formális öltözéket nem igénylő eseményeken, nyilvános megjelenései során már 2004 óta rendre hordja a 695 dolláros (248 ezer forintos) Penelope Chilvers csizmát. A bőr lábbelit viselte már a Himaláján, kiscserkészek meglátogatásakor és farmon, haszonállatok között is, így kifejezetten szerves részét képezi Katalin ruhatárának ez a darab is.

Meghan Markle zöld egyberészese

Hatalmas port kavart, mégsem csak a felhúzott gyűrű miatt maradt emlékezetes Meghan Markle és Harry herceg eljegyzése 2017-ben. A páros a kapcsolatuk kezdete óta sok bírálatot kapott, azonban az eljegyzést követően Anglia- és világszerte rohamozták meg nők az üzleteket, hogy Markle bejelentéskor viselt fehér kabátjáért sorban álljanak. Mégsem a mára már ikonikussá vált kabát, hanem az alatta viselt zöld dressz nyerte el igazán a tetszést. Legalábbis minden jel erre utal, ugyanis 2019-ben a WellChild Awardson újra megjelent az egyberészes szerelésben, melyhez ekkor már nem fehér, hanem egy barna kabátot választott a Harry oldalán megjelenő Markle.

Harry herceg felesége ruhatárában azonban nem ez az egyetlen darab, amelyet előszeretettel visel. Meghan Markle 2018-ban a kanadai Nonie márka egy darabját viselte dél-afrikai látogatásuk során, Nelson Mandela születésének 100. évfordulóján. Az elegáns, barna színű ujjatlan dresszt aztán egy évvel később szintén az afrikai országba érkezve vette fel újra, ekkor szinte megszólalásig hasonló szerelésben érkezett meg Mandela özvegyéhez, mint egy évvel korábban.

Diana hercegnő pöttyösben és kockásban is ragyogott

Ugyan Diana hercegnő személyisége mellett nemegyszer ruhatárával is elkápráztatta az embereket, mégis van egy ruha, amit sokan csak hozzá kötnek. A királyi család talán valaha volt egyik legnépszerűbb tagja azonban nemcsak remek ízlésével, hanem kreativitásával is rendre kitűnt, nem egyszer viselte ugyanazt a ruhát teljesen másképp, kedve szerint átalakítva. Ilyen volt az a fehér és fekete pöttyökkel díszített Victor Edelstein ruhája is, amelyet először az 1986-os Epson Derbyn viselt, majd olyannyira megtetszett neki, hogy kicsit átalakítva, egy évvel később – ekkor már kalap nélkül – jelent meg benne egy lovaspólómeccsen.

Mégsem csak a pöttyös volt azonban az igazi Diana számára, nem ez volt az egyetlen szerelése, amit két alkalommal is, de másodjára is ízlésesen átalakítva viselt. Az 1981-es skóciai Breamer Gamesre egy vörös színű, kockás Carolina Charles ruhát választott, amelyet szintén olyannyira megkedvelt, hogy repetázott, másodszor már egy fehér, felhajtott gallérú inggel vette fel a dresszt.

II. Erzsébet ikonikus kabátjai

A királynő szereti a jól bevált dolgokat, így a ruhatára kapcsán sem tartozik azok közé, akik tényleg minden alkalomra egyedülálló szerelésben indulnak neki a nagyvilágnak. II. Erzsébet általában kabátot és kalapot visel, így nem véletlen, hogy az egyik legtöbbet viselt szerelése is ezekből a darabokból áll össze. 2006 és 2010 között négyszer is viselte ugyanazt a türkizkék, Tiffany kabátot és a hozzá színben passzoló kalapot, az eseményeken tetőtől talpig, szinte teljesen megegyező szerelésben jelent meg.

Őfelsége hasonlóképp kedveli a szilvaszínű kabátját is, amelyhez színben megegyező kalap is dukál természetesen, a ruhát Angela Kelly tervezte. A kék kabáthoz hasonlóan ezt is minden esetben tetőtől talpig ugyanazokkal a ruhadarabokkal vette fel, mindössze az előszeretettel viselt brossokat cserélte ki szokásához híven, minden alkalommal.

(Borítókép: Kate Middleton 2021-ben az Earthshot Prize Awards-díjátadón (b) és 2011-ben Los Angelesben. Fotó: Max Mumby / Indigo / Getty Images / Kevork Djansezian / Getty Images)