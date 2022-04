ByeAlex kiakadt, kommentháború lett a vége

ByeAlex legutóbb arra panaszkodott nyilvánosan, hogy összezacskózták a rendelt burgerét és a jéghideg italát, így mikróban kellett megmelegítenie a vacsoráját. Az étkezdével kommentháborúba is kezdtek, mivel a cég sem hagyta szó nélkül a panaszt. Az énekes most a hivatalos Facebook-oldalán azt nehezményezte, hogy minél jobb az idő, annál több időt tölt a szabadban sportolással, de szerinte kilométereket kell megtenni ahhoz, hogy szemetest találjon.

Minél jobb az idő, annál több időt töltök szabadtéri sportolással. Minél többet vagyok kinn, annál többet gondolkodom azon, hogy mi a lóf***ér’ nincsenek szemetesek madárhegyen? (alapvetően jellemző a 11. kerület külkertvárosi részeire is, pl. örsöd) Mehetsz-sétálhatsz kilométereket, akkor találsz max. egyet, az is tele, mellette is szeméttel…