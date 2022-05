A nő, aki megmentheti Johnny Deppet az évtized perében

Ahogy arról korábban beszámoltunk, hetek óta zajlik Johnny Depp és Amber Heard tárgyalása. A Karib-tenger kalózai sztárja azt követően perelte be volt nejét, hogy a The Washington Postban egy családon belüli erőszakról szóló írása jelent meg, amelyben ugyan név szerint nem említette meg a színészt, de egyértelmű volt, hogy róla van szó. Depp 50 millió dolláros rágalmazási pert akasztott Heard nyakába, aki ellentámadásként 100 millióra perelte be volt férjét.

A tárgyalás már-már tragikomikus jelleget öltött az elmúlt napokban. Depp hol unalmában rajzolt a bíróságon, hol szimplán felnevetett a hozzá intézett kérdések abszurditásán. A tárgyalássorozat azonban izgalmas fordulatot vett, amikor a tanúk padjára szólították a Depp csapata által felkért dr. Shannon Curryt, akit azzal bíztak meg, hogy mérje fel Amber Heard mentális állapotát.

Ki is Shannon Curry?

Curry klinikai és törvényszéki pszichológus, aki Kalifornia mellett Hawaiion is rendelkezik engedéllyel. A weboldalán megtalálható információk szerint a kaliforniai Orange megyében van egy tanácsadó központja, amely egyaránt segít felnőtteknek és gyerekeknek. A pszichológus már 15 éves tapasztalattal rendelkezik, és főképp a trauma, erőszak okozta lelki bántalmak kezelésére, illetve az emberi kapcsolatokra specializálódott. A terápia mellett pedig kutatómunkát és pszichológiai kiértékeléseket is folytat.

Curryt rendszeresen kérik fel pszichológiai szakértőnek az állami bíróságok, illetve a bűnüldözési szervek, továbbá okleveles igazságügyi szakember. Még 2021-ben vette fel vele a kapcsolatot Johnny Depp jogi csapata, akik arra kérték fel, hogy vizsgálja meg, milyen mentális állapotban van Amber Heard.

A szakértő korábban a University of California Irvine intézményben végezte el az alapképzést pszichológiából és szociális viselkedésből, majd a mester- és doktorfokozatot klinikai pszichológiából a malibui Pepperdine Universityn. Az Alliant Universityn posztdoktori fokozatot szerzett klinikai pszichofarmakológiából, majd Hawaiion tovább szakosodott trauma- és törvényszéki pszichológiára. Sok kiterjedt kutatást végzett már pályafutása során.

Mit állapított meg Amber Heardről?

Curry tanúként szólalt fel a bíróságon még néhány nappal ezelőtt, hogy bővebben beszámoljon arról, milyen megállapításra jutott a színésznő mentális állapotával kapcsolatban. Mint az kiderült, 12 órán át beszélgetett Hearddel a diagnózis felállításához, illetve tanulmányozta az orvosi feljegyzéseket is.

Heard állapotának felmérése két diagnózist támasztott alá, a borderline személyiségzavart és a hisztrionikus személyiségzavart

– hangzott el a bíróságon Curry szájából, aki ezzel együtt azt is kijelentette, a színésznő nem szenved poszttraumás stressz szindrómában – ahogy azt a korábbiakban Heard állította, miszerint a bántalmazások, amiket Depp okozott, máig kísértik.

A forensic psychologist called by #JohnnyDepp's team diagnosed actress #AmberHeard with borderline personality disorder and histrionic personality disorder. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/buYGVQMQmu — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) April 26, 2022

Mint kifejtette, elvégzett egy összetett pszichológiai tesztet a színésznőn, amelyből kiderült, hogy Heard a 36-os személyiségtípusba tartozik. Mindez annyit takar, hogy nem vállal felelősséget a hibáiért; agressziót fojt el magában (ami időnként a felszínre tör); manipulációra, önzésre és passzív-agresszív viselkedésre hajlamos; illetve vágyik a figyelemre és az elismerésre. Megállapította, hogy az ilyen személyiséggel rendelkezők tartanak attól, hogy elhagyják őket, és úgy hárítják másra a felelősséget, hogy még maguknak sem ismerik be, hogy hibáztak. A színésznő borderline személyiségzavarával kapcsolatban pedig megjegyezte, az ebben szenvedő nők hajlamosak áldozati szerepben feltüntetni magukat és erőszakosnak beállítani párjukat, miután fizikailag bántalmazták őt.

Persze, hogy igaza van-e, és elfogadják-e a jellemzését, az még a jövő zenéje. De az biztos, hogy Depp imidzsét mindenképpen javítja.

(Borítókép: Amber Heard 2022. április 28-án. Fotó: Michael REYNOLDS / POOL / AFP)