Egy könyv szerint szellemek járják a királyi család rezidenciáit, Károly herceg is menekülőre fogta

Egy nemrég megjelent könyvből derült ki, hogy a brit uralkodó család több tagjának is volt alkalma egy-egy szellembe botlani az otthonaikban.

A brit királyi család történelmét évszázadokra visszamenőleg lehetne lebontani, a família egyes tagjai pedig éppenséggel a rezidenciáik valamelyikében hunytak el. A paranormális jelenségek szellemekre vadászó hívői ezt olvasva fel is kaphatják a fejüket, lelkesedésüket pedig fokozhatja John West író Britain's Ghostly Heritage című könyve is, amelyben azt vesézi ki, mit tapasztaltak a királyi család tagjai illetve az alkalmazottak az elmúlt évtizedekben a birtokaikon.

A kötet szerint a legkísértetiesebb a Sandringham-ház, ahol V. és VI. György király halt meg. Több hátborzongató dolog is történt itt, többek között maguktól mozogni kezdtek a karácsonyi képeslapok a kandalló feletti polcon, az ajtók ki-be csukódtak, a lámpa fel-le kapcsolódott, sőt rémisztő léptekről is beszámoltak. A könyvből az is kiderült, hogy gyerekkorában Károly hercegnek, illetve az egyik inasnak kellett menekülőre fognia, miután a könyvtárban ácsorogva azt érzékelték, hogy valaki van mögöttük, teljesen lehűlt a levegő – írja a Sun.

Egy lakáj még 1996-ban számolt be arról, hogy látott egy alkalmazottat, aki az azt megelőző évben halt meg. Sőt, a Sandrigham-ház második emeletén van egy üresen álló hálószoba, amelyből gyakran egy nehezen lélegző ember hangja hallatszik ki. Nem csoda, hogy a dolgozók nagy ívben kerülik a helyiséget. Azonban nemcsak a beosztottak észleltek ilyen fura jelenségeket, hanem Margit hercegnő is – II. Erzsébet testvére –, aki látni vélte I. Erzsébet szellemét a windsori kastély egyik folyosóján.

Állítólag III. György szellemét is látták már, amint vágyakozva néz ki a Buckingham-palota egyik szobájából, ahova korábban bezárták. III. György ugyanis mentális betegséggel küzdött, ami miatt utolsó évtizedében már alkalmatlan volt az uralkodásra, őrült királyként is emlegették.

