Felesége nem akart otthon aludni, öngyilkossággal fenyegetőzött Molnár Gusztáv

Hiába tűnt úgy, hogy az elmúlt időben jobban van, újra mentális problémái miatt került rivaldafénybe a Drága örökösök című sorozat színésze, Molnár Gusztáv, akinek otthonához felesége, Molnár-Fazekas Vivien riasztotta a rendőröket, mert félt, párja kárt tesz magában.

Az öngyilkossággal való fenyegetőzés egy parázs vita hevében történt, miután a feleség azt mondta, hogy a veszekedés miatt aznap nem alszik otthon. Vélhetően ekkor féltékenységi rohamot kapott a korábban bipoláris zavarral, alkoholproblémával és depresszióval küzdő színész.

A történtekről egy szemtanú azt mondta, a pár gödöllői házához szirénázó rendőrök és mentők is érkeztek, a színészt végül utóbbiak szállították el az érte aggódó felesége mellől.

Úgy tudni, a színész a kistarcsai Flór Ferenc Kórházba került, ahonnan kedden már távozhatott.

Mostanában sokszor vagyok magam alatt, bipoláris depresszióval diagnosztizáltak, ennek az az oka, hogy nyolc hónapja elvették tőlem a kisfiam, csak felügyelt kapcsolattartás lehetséges. Említettem itthon, hogy ennek nincs értelme, el kell dobnom az életemet

– mondta a színész a Blikknek, majd hozzátette, alapvetően szereti az életét, és nem szeretné eldobni, de az elmúlt nyolc hónap nagyon kemény volt számára, és borzasztóan hiányzik a gyereke.

Az esetet a lap megkeresésére a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztálya is megerősítette.

„A járőrök 2022. május 2-án 21 óra 50 perckor jelentek meg egy gödöllői háznál, ahonnan egy öngyilkossággal fenyegetődző férfiről kaptak bejelentést. Bántalmazásról szóló jelzés, feljelentés nem érkezett, bűncselekmény gyanúja nem merült fel” – reagált a rendőrség, amelynek a helyszínre érkező kollégái az intézkedés keretein értesítették a mentőket, akik elszállították a színészt.

A párjával a Nyerő Páros című műsorban is feltűnt Molnár Gusztáv valóban emberpróbáló hónapokon van túl, gyerekbántalmazással vádolták, miután megütötte kisfiát. Az ügy miatt több munkáját is elvesztette, teljesen magába zuhant. Sokáig úgy tűnt, élete rendeződik, újra színházi és filmszerepet kapott, és kedvesét is feleségül vette.

