Emberi kapcsolataink kialakítása során hatalmas szerepet kapnak a fizikai jellemzők, így a kinézet is, amelynek egyik legfontosabb alapeleme az arc. Ez az, amit biztosan megnézünk valakin, amikor összefutunk vele, sőt az első következtetéseket magunkban, tudatosan vagy akaratlanul is ebből vonjuk le. Az arcunk ugyan egyénenként teljesen más és más, bizonyos fizikai jellemzők és jellegzetességek alapján bizonyos jellemvonásokat is megismerhetünk a másik személyről. Egy friss kutatás szerint ráadásul már az arc formájából is sok minden megállapítható, ugyanis összefüggést találtak az arc magasság-szélesség aránymutatója és az agresszív viselkedés között – szúrta ki a Daily Mail.

Az Új-Dél-Walesi Egyetem tanulmánya szerint ugyanis a szögletes arcú embereket – mint Zac Efron vagy Margot Robbie – sokkal agresszívabbnak tartják, mint a kerekebb arcúakat, köztük Rihannát vagy Ben Afflecket. A kutatók a vizsgálat során 17 607 női és férfi útlevélképen vizsgálták meg az arcszélesség és -magasság arányát (FWHR), majd arra kérték a vizsgálat résztvevőit, hogy értékeljék, mennyire tartják agresszívnak a bizonyos képeken szereplő arcokat.

Rossz hír a magas arcszélesség, -magassággal rendelkezők, azaz a négyzet alakú vagy szögletes arcú emberek számára, hogy sokkal többen tartják agresszívnak őket az arcuk alapján, mint azokat, akiknél ez a mutató sokkal alacsonyabb, tehát az arcuk kerek vagy ovális. A fiatal férfiakat vizsgálva ez különösen igaz, a kutatásban részt vevő, szögletes arcú fiatal férfiakat tartották a legnagyobb arányban agresszívnek a megkérdezettek.

Tükrözheti-e az arc a viselkedést?

A tanulmány legfőbb célja az volt, hogy a kutatók megállapíthassák, hogy van-e összefüggés az arcszélesség, -magasság aránya és az agresszív viselkedés között.

Az emberek nagyon sok társadalmilag releváns információt vonnak le mások arcából, egyetlen pillantás után társadalmi következtetéseket vonnak le az ismeretlen emberekről

– írták a kutatók a Royal Society Open Science című folyóiratban megjelent tanulmányukban.

Az arcszélesség, -magasság arányát meghatározó szám (FWHR) olyan egység, amelyet számos társadalmi következtetéshez kapcsolnak. Az FWHR úgy számítható ki, hogy az arc szélességét elosztjuk a felső ajak legmagasabb pontja és a szemhéjak legmagasabb pontja közötti függőleges távolsággal.

A tanulmány során a kutatók mérései kimutatták, hogy a 27 és 40 év közötti férfiak körében sokkal magasabb az arcszélesség–arcmagasság arány, mint a megegyező korú női társaiknál. Azonban 40 éves kor felett fordul a kocka, ebben a korosztályban már a nőknél volt magasabb az aránymutató. A vizsgálat első részét követően a 6 és 93 év közötti személyek közül kiválasztottak 121 résztvevőt, hogy 1893 útlevélen értékeljék az arcokat, mennyire tartják agresszívnak. Az eredmények beszédesek: a magas FWHR-rel rendelkező arcokat agresszívabbnak ítélték meg, mint az alacsony FWHR-rel bírókat.

A kutatás alapján így megállapítható: a négyzetes arcú személyeket agresszívabbnak tartják, mint a kör vagy ovális alakú arcok tulajdonosait. A fiatal, szögletes férfiarcok a fizikai erő jelzéseként szolgálhatnak, ezért agresszívebbnek tartjuk őket – vélekednek a kutatók.

A fiatal felnőtteknél ez a minta összhangban van azzal, hogy az FWHR evolúciós szempontból fontos jele a fizikai elrettentésnek, mivel ebben a korosztályban a szexuális dimorfizmus a párválasztáshoz és a szexuális versengéshez igazodik

– ecsetelték a kutatók. Az eredmények összhangban vannak a korábbi tanulmányokkal, amelyek azt találták, hogy az FWHR számos más, tipikusan férfias tulajdonsággal is összefüggésben áll.

A tanulmányok azt mutatják, hogy a magasabb FWHR-rel rendelkező férfiaknak nagyobb a bicepszük, jobb fizikummal bírnak, velük kapcsolatban gyakran dominanciáról és agresszív viselkedésről számolnak be, beleértve a családon belüli erőszakot is

– vélekedtek.



A mostani kutatást megelőzően már foglalkoztak a témával, akkor a Nipissing University kutatói állapították meg, hogy a szögletes arcú nők és férfiak sokkal aktívabbak és motiváltabbak szexuálisan társaiknál. A kutatás alapján azonban nemcsak a szexuális vágy, hanem az általuk elkövetett megcsalás és erőszak száma is jóval magasabb az ovális vagy kerekebb fejformájú személyeknél.

(Borítókép: Rich Polk / Getty Images / IMDb)