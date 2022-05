Fradi-vezérből lett celeb Berki Krisztián

Pénteken érkezett a hír, hogy rendőrautók és mentők vonultak ki Berki Krisztián IX. kerületi otthonához. A rendőrség nem sokra rá megerősítette, hogy a celeb meghalt, illetve felesége, Berki Mazsi is megszólalt a történtekről. A hatóságok sajtótájékoztatót tartottak az ügyben, amelyen kiderült: kábítószergyanús anyagot találtak mellette.

Nem túlzás kijelenteni, hogy Berki az egyik legmegosztóbb karaktere volt a magyar sztárvilágnak. Gyerekkori sérelmeket hordozott egész élete folyamán. Anyja alkoholbetegsége miatt arra kényszerült, hogy 13 évesen elköltözzön otthonról. Sokszor nem tudtak mit enni, így Berki – legalábbis felesége, Mazsi elmondása szerint – még felnőttkorában is csak úgy habzsolta az ételt. Ugyan villanyszerelőként végzett, ám végül sportvezetőként helyezkedett el. Még csak 27 éves volt, amikor az FTC vezére lett, bár ekkor még nem rendelkezett semmilyen tapasztalattal, sem végzettséggel, de a későbbiekben a Testnevelési Egyetem sportmenedzser szakán tanult.

Labdarúgásból celebélet

Több labdarúgócsapatban is tiszteletét tette, többek között az FTC, a Budafok, a Dunaferr, a Csepreg és a Balaton FC egyesületben játszott, illetve négy NB 1-es mérkőzésen vett részt. 25 éves korában egy sérülés miatt arra kényszerült, hogy lemondjon a profi futballról, ám két évvel később már ő lett az FTC vezérigazgatója. Erről a posztról három évvel később mondott le, majd belekóstolt a testépítésbe, 2012-ben az IFBB Goda Lajos Emlékversenyen felálhatott a dobogó harmadik fokára.

Akkor szerzett még nagyobb népszerűséget, amikor 2013-ban feltűnt az Édes Élet című realityműsorban, amely még megosztóbbá formálta a karakterét. E műsorban adták le a herevasalásáról szóló ikonikus jelenetet is, ami igen nagy visszhangot keltett, bár végül kiderült, hogy kamu. Ez időben született meg Hódi Pamelával közös gyermeke, Nati, ám a modellel végül nem találták meg számításaikat egymás mellett, így 2018-ban különváltak útjaik. Egy évre rá már Berki Renáta, azaz Mazsi mellett találta meg a boldogságot, akitől nemrég született meg első gyermeke, Emma. Ugyan a pár házassága nem állt biztos lábakon az elmúlt időszakban, egy időre külön is költöztek.

5 Berki Krisztián és Berki Mazsi az Inspiráló Nők-gálán 2020. március 5-én Galéria: Fradi-vezérből lett celeb Berki Krisztián (Fotó: Kaszás Tamás / Velvet)

Berki az Édes Életen kívül jó pár produkcióban feltűnt. Köztük A nagy duettben, A legbátrabb párosban, illetve az Ázsia Expresszben. Utóbbiban egyébként Ambrus Attilával volt párban, és sikerült megkaparintaniuk a tízmillió forintos főnyereményt, miután ők lettek a győztesek. Emellett műsorvezetőként is szerepet vállalt némelyik csatornánál, legutóbb a Life TV-n futó Bréking című műsorban tűnt fel, ám végül megváltak tőle, valószínűsíthetően a büntetőfékezési ügye miatt.

Botrányok éltették

Berkinek a különböző realityműsorok táptalajt adtak arra, hogy megosztó jellemét kamatoztassa, mondhatni hobbit űzött abból, hogy megbotránkoztassa a nyilvánosságot, és ezt élvezte is. Igen nagy meglepetést okozott többek között azon lépésével, hogy 2019-ben indult az önkormányzati választáson, mert Budapest főpolgármestere akart lenni. Végül csak 4047 szavazatot tudott összeszedni, ám politikai karrierjét ezt követően is folytatni kívánta. Korábban azt is bejelentette, hogy pártot alapít, és minden választókörzetben lesz egy-egy jelöltjük.

Közlekedési kihágásaival is igencsak felhívta magára a figyelmet, még a jogosítványát is elvették egy időre. Leginkább a 2018-as büntetőfékezési ügye döntötte romokba a megítélését, amikor is nagy sebességgel megelőzött egy menetrend szerint haladó buszt, majd hirtelen lefékezett, amikor visszasorolt az autóbusz sávjába. Ennek hatására a két jármű összeütközött, Berkit pedig közúti veszélyeztetéssel vádolták, ami miatt a bíróság végül első fokon két év börtönre ítélte, amelynek végrehajtását négy évre felfüggesztették.

5 Berki Krisztián ügyvédje társaságában érkezik a bíróságra 2021. július 13-án Galéria: Fradi-vezérből lett celeb Berki Krisztián (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

A celeb perben állt Puzsér Róberttel, illetve első gyermeke édesanyjával, Hódi Pamelával is, akivel kezdetben a gyermekelhelyezésről sem tudtak megegyezni, sőt a gyerektartás összege is vitatéma volt. Hódi korábbi nyilatkozata szerint több mint egymillióval tartozott neki Berki, ahogy azoknak a lakberendezőknek is, akik önként vállalták, hogy felújítják az otthonát, ám a megkötött alkuból végül nem lett semmi. Második gyermeke, Emma születésének körülményei is felkorbácsolták a kedélyeket, ugyanis Berkiék élőben közvetítették a szülést, amiért fizetni kellett, bár sokan kételkedtek abban, ez valóban élőben történt-e, vagy csak átverés volt. Berki ugyanis mindig szerette a polgárpukkasztást és azt, ha heccelhette az embereket, így sosem lehettünk benne biztosak, hogy cselekedeteivel csak figyelemre vágyik, vagy komoly indíttatás van mögötte.

A Life TV – tekintve hogy Berki korábban műsorvezetőként dolgozott a csatornánál – az emlékére pénteken 22:00-kor tűzi képernyőre az Összezárva Hajdú Péterrel című műsort, amelyben a celeb volt Hajdú vendége.

(Borítókép: Berki Krisztián. Fotó: Rostás Bianka / Velvet)

