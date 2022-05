Boris Becker nincs egyedül, más hírességeknek is meggyűlt a bajuk a törvénnyel

A hírességekről és az igazán nagy hatalmú, vagyonos emberekről általában élénken él az a tévhit, miszerint a befolyásuknak köszönhetően még ha bajba is kerülnek, mindent könnyedén megoldanak, így a törvénybe ütköző tetteiket is legrosszabb esetben milliók kifizetésével ejteni tudják. Ennek ellenére mégis többtucatnyi híresség is rács mögé került már, a szexuális zaklatástól kezdve gyilkosságig, szinte minden eset fellelhető a sztárok bűnlajstromában.

A napokban két és fél év börtönre ítélték a teniszbajnok Boris Beckert, aki nem tudott visszafizetni egy mallorcai villára felvett kölcsönt, és emiatt csődöt jelentett – ám kiderült, hogy 2,5 millió fontnyi eltitkolt vagyona volt. Köztük egy ingatlan a németországi Leimenben, illetve egy erre a házra felvett kölcsön, valamint 66 ezer font értékű részvény egy technológiai cégben.

Nem ő az egyelten azonban a hírességek közül, aki szembement a törvényekkel.

Hatvan nő vádolta szexuális zaklatással Bill Cosbyt

Évek óta pletykáltak már a népszerű humorista nők elleni szexuális visszaéléseiről és abúzusairól, mégis csak évtizedekkel az első vádakat követően került bíróságra az ügye. 2006-ban ugyanis peren kívül megegyezett egy őt vádló nővel, azonban akkor még nem kavart akkora port az ügy. Közel tíz évvel később viszont már nem úszta meg Cosby, 2014-ben egy esti show-műsorban egy – meglehetősen ízléstelen – vicc gyanánt dobták be újra a köztudatba zaklatási ügyeit, ezt követően pedig több tucat nő is jelezte, hogy őt is megerőszakolta vagy bántalmazta a híresség – írja a Grunge.

2015-ben az USA Today interjúfelkeresésére már több mint 60 nő jelentkezett Bill Cosby áldozataként. Végül 2018-ban 3–10 év közötti börtönre ítélték szeméremsértésért és nemi erőszakért, amely vádakat a humorista továbbra is tagadja, az ítéletet követően úgy nyilatkozott, inkább ül 10 évet börtönben, mint hogy olyat vállaljon magára, amiért nem is felelős.

Felbosszantották, a gázra lépett Suge Knight

Ugyan a lemezkiadó, rapper keze alatt olyan világsztárok jelentettek meg albumokat mint Dr. Dre, Tupac vagy Snoop Dogg, a fényes zenei karrier nem tartott örökké. Suge Knight 2015-ben került szembe a törvénnyel, a bűnügy még a Straight Outta Compton című film forgatása idején történt. A kultikus Death Row Records alapítója két férfival találkozott egy gyorsétterem parkolójában. Suge vitába keveredett egy bizonyos Cle „Bone” Sloannal, a vitát pedig egy Terry Carter nevezetű üzletember próbálta csitítani.

Suge viszont autóba pattant, rükvercből elcsapta a két férfit, majd át is hajtott rajtuk. Carter azonnal meghalt, az esetet pedig végig térfigyelő kamera rögzítette, így meglehetősen könnyű dolga volt a bíróságnak. Ugyan a producer jogi képviselője sokáig azt állította, hogy védence önvédelemből gázolt, Knightot végül bűnösnek találták és 28 év börtönbüntetésre ítélték.

Harvey Weinstein: You want Metoo?

Talán a hollywoodi producer zaklatási ügyeit senkinek sem kell bemutatni, hiszen Harvey Weinstein kapcsán robbant ki a sokat hangoztatott Metoo-botrány is. Ugyan a filmes szakember végül mindössze két nő vallomása alapján került börtönbe, legalább 87 nőt zaklathatott vagy bántalmazhatott szexuálisan. A producert 2018-ban több bűncselekménnyel is megvádolták, a bűnlajstrom nemi erőszakból, szexuális zaklatásból és visszaélésből állt. Először ugyan egymillió dollár óvadék fejében szabadulhatott, azonban vádat emeltek ellene. A felhozott vádakat mindvégig tagadta a producer, aki a szexuális aktusok erőszakosságát is elutasította, elmondása szerint a nők is akarták a közösülést. Végül 2020-ban 23 év börtönbüntetésre ítélték, emellett pedig felkerült a regisztrált szexuális bűnözők listájára is.

O.J. Simpson gyilkosság miatt nem, fegyveres rablásért viszont hűvösre került

Népszerű, meglehetősen sikeres és tehetséges amerikai futballista volt, mégis volt felesége és annak új párja meggyilkolási ügye kapcsán lett Amerikában megkerülhetetlen O.J. Simpson neve, aki 1995-ben azért került bíróság elé, mert a vádak szerint meggyilkolta exfeleségét, Nicole Brown Simpsont és annak új párját, Ron Goldmannt.

Az évszázad pereként is emlegetett ügy során végül sikerült tisztáznia magát, felmentették. A börtön azonban így sem kerülte el Simpsont, akit egy 2007-es fegyveres rablás miatt ismét letartóztattak, 12 vádpontban pedig bűnösnek is találták, így 33 év börtönbüntetésre ítélték. Simpson és társai állítólag az exsportoló korábbi ereklyéi miatt törtek be műgyűjtőkhöz. Végül jó magaviselet miatt 2017-ben szabadult.

Aurelio Caversaccio emberrablásért bűnhődik

Az elmúlt hónapokban rengeteget lehetett hallani a ValóVilág című reality korábbi győztesének, Aurelio Caversacciónak az emberrablási ügyéről. A valóságshow-hőst három és fél év börtönbüntetésre ítélték, miután a vád szerint egy korábbi ismerősét többedmagával elrabolta, mert állítása szerint egy szórakozóhelyen 200 ezer forintot tulajdonított el tőle. A bűncselekmény miatt 2 év 3 hónapot kapott, azonban egy korábbi, kábítószer-birtoklás miatt kiszabott felfüggesztett börtönbüntetést is le kell most töltenie, így összesen 3 év 5 hónap elzárás vár rá. Aureilo állítása szerint nem volt tisztában tettei súlyával, ő csak a pénzét szerette volna viszontlátni, senkit nem akart bántani.

(Borítókép: Boris Becker megérkezik a bíróságra az ítélethirdetésre 2022. április 29-én Londonban. Fotó: Chris J Ratcliffe / Getty Images)