61 éves lett a szívtipró George Clooney – Tesztelje, mennyire ismeri őt

A Vészhelyzet című sorozatból világhírnevet szerzett George Clooney ugyan már a 61. életévét tölti be, de azon kevés férfiak közé tartozik, akiknek jót tett az öregedés. A színész eddigi pályafutása során sokat tett le az asztalra, és annak ellenére, hogy már a hatodik X-et tapossa, még mindig lehet őt látni a filmvásznon, sokak örömére. Clooney-nak különös kötődése van Magyarországhoz is, első filmjei egyikét éppenséggel hazánkban forgatta. Hogy melyik alkotásról is van szó, azt a lentebb található kvízünkben tippelheti meg, ahogy azt is letesztelheti, mennyire ismeri az elmúlt évtizedek egyik legsármosabb színészét.

(Borítókép: George Clooney. Fotó: Geoff Robins / AFP)