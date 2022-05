Kádár Tamás a Szigetről: Több telt házas napra is számítunk

Két év után idén újra megnyitja kapuit a Sziget Fesztivál – az a kulturális, zenei rendezvény, amelyre a világ minden pontjáról érkeznek fellépők és szórakozni vágyók, és amelyről korábban elképzelhetetlennek tartottuk, hogy bármikor is elmaradjon. A hatnapos eseményre, amelynek az Óbudai-sziget ad otthont, újításokkal is készülnek a szervezők, akik több telt házas napot is remélnek a visszatérő szezonban. A pénteki sajtótájékoztatón Kádár Tamás, a Sziget főszervezője az Indexnek azt is elmondta: vannak még nagy bejelentéseik, főleg a magyar, illetve az elektronikus zene területén.

28. alkalommal rendezik meg Budapest szívében a Sziget Fesztivált. A rendezvényen, amit a Covid miatt az elmúlt két évben nem tudtak megtartani, több fontos változás is várható, amelyről Kádár Tamás péntek délelőtt a budapesti Hard Rock Hotelben tartott sajtótájékoztatón beszélt részletesen.

A Sziget Fesztivál főszervezője elmondta:

A jövőben teljesen megszűnnek a 0. és 1. napok, idéntől 6 teljes értékű, minden programhelyszínén aktív fesztiválnapból áll majd a Sziget.

A szervezők igyekeznek a környék forgalmát is mentesíteni, ezért a beléptetési rendszer a „K” híd belső oldalára kerül át.

A várhatóan nagy forgalmat, illetve telt házat ígérő napok miatt a szervezők a belső forgalmat is újratervezték, hogy a beengedésnél és egy-egy nagyobb koncert utáni távozási hullámnál a lehető legbiztonságosabb módon tudják megoldani a tömegirányítást.

Újítás továbbá, hogy az idei évtől a látogatók is átélhetik a VIP-élményt. A megvásárolható VIP- jegyek egyszerre 4 VIP-szektorba is belépést engednek, amiket a Nagyszínpad (H&M Sziget VIP), a FreeDome, a Colosseum és a Ticketswap Party Aréna mellett alakítanak ki.

A környezetvédelmi elköteleződés is töretlen, a Greener Sziget új elemekkel egészül ki idén. Így például egy CO2-kompenzációs erdő kialakításához járulhatnak hozzá azok a látogatók, akik a jegy mellé „vásárolnak egy fát” is. Erről a projektről egyébként korábban már az Index is beszámolt. A vendéglátás is megújul idén: a minden igényt kielégítő blokkokból száműzik a hulladékot képező műanyagot, továbbra is használják a re:poharat, lebomló étkészletet használnak, és a fókuszt a keletkező hulladék visszagyűjtésére helyezik. A környezetvédelemhez tartozik, hogy a Sziget egy területét, nagyjából a III. kerület szomszédságában húzódó galériaerdő menti részt, az ott lévő védett flóra miatt lezárják a közönség elől, igazodva a főváros és a WWF által végrehajtott természetvédelmi területté történt átminősítéshez.

A Sziget itt otthon van

Kádár kitért arra is, hogy a Főváros és a Sziget a biztos jövő érdekében tavaly ősszel egy 5+5 éves megállapodást is aláírt, amelynek az idei lesz az első éve.

Ez egy 5 éves területfoglalási engedély, illetve egy ahhoz kapcsolódó szerződés, amely magában foglalja az 5 éves hosszabbítás lehetőségét is

– magyarázta az Index kérdésére a főszervező. Arra, hogy bármikor is felmerült volna esetleg, hogy a Fővárosi Közgyűlés ne támogassa a fesztivál megrendezését, annyit mondott: „Én nem tudok olyan racionális érvet, aminek a mentén védhető lenne az az álláspont, hogy miért ne legyen Sziget Budapesten. Nemcsak a turisztikai jelentősége, de egy csomó minden más miatt is azt gondolom, hogy országimázs, fővárosimázs szempontjából is hihetetlen sok előnye származik a fővárosnak ebből a szerződésből, illetve abból, hogy a Sziget Budapesten van – és akkor még nem beszéltem az anyagiakról. Azt gondolom, kölcsönösen pozitív együttállás, hogy a Sziget itt van a fővárosban.”

Ezzel kapcsolatban Faix Csaba, a Budapest Brand vezérigazgatója úgy fogalmazott:

A Sziget Budapest első számú turisztikai attrakciója. A közel 100 országból érkező fesztiválozók a város jó hírét viszik szerte a világban, ami kulturális és turisztikai szempontból is több mint városmarketing, hiszen a Sziget kétségkívül a legmenőbb és legtöbbet emlegetett hazai márka. Budapest abszolút stratégiai partnerként tekint a Szigetre, ezért is döntött úgy a Főváros közgyűlése, hogy újabb 5+5 évre ad otthont a fesztiválnak, tehát a Sziget itt otthon van!

Faix azt is hozzátette: az együttműködés jegyében a Budapest Brand és a Sziget Fesztivál idén közösen hozta létre a Budapest Card Sziget Editiont, hogy az ideérkező vendégek ne csak a fesztiválra, hanem a városba is ellátogassanak, felfedezzék a nevezetességeket, és átéljék az egyedülálló Budapest-élményt is.

Kádár Tamás korábban már beszélt arról az Indexnek, hogy a járvány, illetve a leállások miatt több kollégájuktól is meg kellett válniuk. Arról, hogy hogyan tudtak ilyen körülmények között újra talpra állni, és mennyire volt nehéz összerántani a stábot az idei szezonra, ennyit mondott:

Ez még mindig nehéz. A fix munkavállalóink száma feleannyi, mint volt, nálunk nem sikerült minden munkahelyet megvédeni. Nyilván ahogy újraépítjük most a különböző területeket, és részfeladatokra próbálunk mindenféle megbízási szerződéseket kötni az alvállalkozókkal, azért látszik, hogy iszonyú az elvándorlás ebben a szakmában. Nagyon sokan a hívó szóra sem jönnek, ami nyilván annak köszönhető, hogy bizonytalannak érzik ezt az egész iparágat, és mással kezdtek el foglalkozni. Főleg műszaki területen nagyon sokan az építőiparban vannak már, amitől nem tudnak elszakadni. Nem egyszerű, nagyon nehéz, főleg a munkaerő, ami a legtöbb fejtörést okozza.

Az emberhiány mellett persze az anyagiak szempontjából sem könnyű ilyen hosszú kihagyás után újra elindulni. A Sziget stábjának mégis sikerült elstartolnia, és olyan világsztárokat szerződtetni, mint például Justin Bieber.

Fölvettünk egy áthidaló hitelt erre az időszakra. Nekünk ugyanis bőven milliárdos nagyságrendű veszteséget okozott ez a két év, és nem kaptunk semmilyen állami segítséget. Nem azt mondom, hogy előremenekülünk, hiszen ekkora világsztárok azért eddig is voltak, meg remélem, hogy hosszú távon lesznek is a Szigeten. Ez az egyik imidzsünk, és persze mindenki el is várja már tőlünk, hogy így legyen. Ez rendben is van így, a Sziget egy európai fesztivál, és nem szeretnénk kizökkenni ebből a pozícióból, annak ellenére sem, hogy volt két nagyon nehéz évünk

– magyarázta a főszervező.

Borzasztó nagy az érdeklődés

Bár a jegyárak idén valamivel magasabbak, igazság szerint ezen nem nagyon kell csodálkozni – két év leforgása alatt minden mást is magasabb áron mérnek, és arról se feledkezzünk meg, hogy az utóbbi időben hogyan alakult a valutaárfolyam. Mindez persze azt is eredményezhetné, hogy kevesebben váltanak majd belépőt a fesztiválra, a szervezők azonban nem gondolják, hogy így lesz. Kádár Tamás elmondása szerint sokan vannak, akik nem váltották vissza a korábban megvásárolt jegyeiket, hanem kivárták az idei fesztivált, ami szerinte egyértelműen azt üzeni, hogy a Sziget közönsége lojális. Másrészt az elővételes jegyeladási adatok is biztatók, sőt azt mutatják, hogy idén több telt házas nappal is számolhatnak majd.

Mindig az az elv, és ezen nem is szeretnénk változtatni, hogy a Sziget-napijegy ára egy világszintű fellépő koncertjegyének árával legyen egyenértékű, amiért viszont cserébe mi sokkal többet tudunk adni, mert akár két-három világsztárt is láthat ugyanannyiért egy napon belül a látogató, illetve más programokon is részt vehet, és egyéb zenei élményt kaphat. Én azt mondom, hogy ennek a közönsége idén nyáron még remélhetőleg meglesz. Nagyon sokan várják a fesztivált, ahogy járunk-kelünk a városban, mindenki kérdezgeti, lesz-e Sziget. És hát nagyon erős a fellépősor is, és mi bízunk abban, hogy kellően erős ahhoz is, hogy telt házas napjaink legyenek. Nem beszélve arról, hogy az elővételes adatainkból azt látjuk, borzasztó nagy az érdeklődés. Nincs okunk panaszra

– magyarázta Kádár. kérdésünkre azt a tévhitet is megcáfolva, hogy a Sziget csak a külföldi közönségre épít.

A magyarok aránya 2019-ben 50 százalék fölött volt, előfordult olyan is, hogy ez lement 45 százalékra, de mindig nagyjából fele-fele arányban érkeztek külföldi és hazai fesztiválozók. Ezt az a biztonsági protokoll, amit 2016 óta használunk, pontosan megmutatja. A Sziget még mindig az a kulturális esemény hazánkban, amely a legtöbb magyart vonzza.

Természetesen a fellépőkről és a programokról is szó esett a sajtótájékoztatón. Csiszár Virág, a Sziget nemzetközi booking menedzsere elmondta: újragondolták a magyar zene szerepét a Szigeten, amelynek első jelei már az idei fesztiválon is megmutatkoznak. A terv az, hogy olyan hazai fellépőknek adjanak helyet a Nagyszínpadon, amelyek egyedi, máshol nem látható produkciókkal készülnek a Szigetre, akár lökést adva ezzel a zenészek nemzetközi sikerének is, illetve a többi helyszínen is igyekeznek az aktuális hazai fellépőknek teret biztosítani, és bemutatni a világ minden pontjáról érkező közönségüknek. A külföldi előadók kapcsán is lesznek még bejelentések, Kádár Tamás kérdésünkre elmondta: főleg elektronikus zenei területen vannak még nagy nevek a tarsolyukban.

Kiállnak a békéért

Fontos, hogy idén is visszatér a Love Revolution Special, ahol mindennap 10 percben olyan előadások és rövid felszólalások színesítik a koncertek közötti átállásokat, amelyek a körülöttünk zajló társadalmi változásokra és az ezzel kapcsolatos kollektív felelősségünkre igyekeznek felhívni a figyelmet. Kardos József programigazgató elmondta: a Sziget vendége lesz többek között Boyan Slat, a The Ocean Cleanup projekt holland megálmodója, aki 18 éves korában alapította a szervezetet azzal a céllal, hogy az óceánok vizét megtisztítsa a műanyag hulladéktól, 2015-ben pedig átvehette az ENSZ legmagasabb környezetvédelmi elismerését, a Föld Bajnoka címet.

A Superar gyermekkórus is színpadra lép újra, amelynek tagjai már 2019-ben is elvarázsolták a közönséget, a fesztivál utolsó napján pedig a katalán Kamchàtka társulat különleges előadása várja a Szitizeneket. Kardos azt is hozzátette: idén legalább 52 országból érkeznek fellépők a világ minden pontjáról, és nagyjából 800-1000 program közül lehet majd választani.

Kádár Tamás kitért az ukrán háborús helyzetre is. Ezzel kapcsolatban leszögezte: a Sziget a maga eszközeivel mindig a béke pártján áll, és elítéli az orosz háborús agressziót.

Minden embernek és nemzetnek joga van megvédeni a szabadságát, a Sziget pedig a története során mindig kiállt a békéért és a szabadságért.

A szervezőiroda ezért is vett részt egy ukrán kezdeményezésre létrejött, 20 európai ország összefogásával megvalósult Nemzetközi Jótékonysági Koncertmaraton, a #StopWar lebonyolításában, illetve a fesztivál ideje alatt a Music Saves Ukraine kampányhoz is csatlakoznak. A Szigeten egyébként orosz és ukrán fellépők is lesznek.

(Borítókép: Csiszár Virág, Kádár Tamás, Faix Csaba, Kardos József. Fotó: Bodnár Patrícia)