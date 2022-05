Berki Mazsi férje elvesztéséről: A fájdalmunk leírhatatlan

Péntek reggel érkezett a hír, hogy meghalt Berki Krisztián. A 41 éves médiasztár holttestére IX. kerületi otthonának teraszán korábbi élettársának kislánya talált rá. Az ügyben jelenleg is zajlik a nyomozás, a rendőrség korábban annyit közölt, hogy kábítószergyanús anyag volt Berkinél, de egyelőre nincs hivatalos megerősítés arról, hogy mi okozta a halálát.

A kétgyermekes édesapa távozása megrázta a sztárvilágot is, pénteken elárasztották a búcsúzó üzenetek a közösségi médiát, ismeretlenül is nagyon sokan megemlékeztek róla. Édesanyja és korábbi élettársa, Hódi Pamela is megszólalt már Berki Krisztián elvesztéséről, szombat este pedig felesége, Berki Renáta egy családi fotóval búcsúzott a közösségi oldalán.



A fájdalmunk leírhatatlan. Még nincsenek szavak. Kérem a sajtót és Mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a gyászunkat és a férjem kegyeleti jogait. Így is nagyon nehéz minden. Köszönöm a gyógyító gondolatokat és az együttérző üzeneteket, hívásokat. Kérlek Benneteket mellőzétek a ,,baráti” interjúkat, hisz az igaz barát most nem beszél, maximum elmondja/leírja mennyire szerette őt. A találgatás nem megoldás, amint készen állok, jelentkezem

– olvasható a fotó mellett, amihez az édesanya magyarázatként hozzáfűzte:

Ez volt az utolsó közös képünk. A kép május 5-én készült a kislányunk féléves születésnapján. Berki Renáta, feleséged, ki mindig szeretni fog téged.

(Borítókép: Berki Krisztián és Berki Mazsi 2020 márciusában. Fotó: Kaszás Tamás / Index)