Harry Styles útja az X-Faktorból a Coachella színpadára

A 16 éves fiú édesanyja unszolására jelentkezett az X Factorba 2010 tavaszán, ahol Stevie Wonder Isn't She Lovely című számával állt színpadra. Az ekkoriban pékségben dolgozó Styles nem győzte meg a teljes zsűrit, Louis Walsh korára hivatkozva nem akarta továbbjuttatni a fiatal énekest. A zsűri másik két tagja – Nicole Scherzinger és különösen Simon Cowell – valami különlegeset látott Stylesban és adtak neki még egy lehetőséget, de nem a Fiúk kategóriában, ahol eredetileg indult, hanem másik négy kieső versenyzővel együtt átsorolták a Csoportokhoz, ezzel pedig megalakult a One Direction. Az együttes egészen a döntőig jutott, ahol végül harmadik helyen zártak, innen pedig egyenes út vezetett a rájuk váró sikerekig.

A One Direction-jelenség a 2011-ben megjelent What Makes You Beautiful című dallal kezdődött, ami rajongók millióit hozta lázba, Stylest pedig a közönség kedvencévé tette. Debütáló albumuk, az Up All Night a tengerentúli sikert is meghozta az együttes számára, észak-amerikai turnéjukat követően a Billboard Hot 100-as listájának legelőkelőbb helyén végeztek. Az együttes összesen öt albumot készített – az utolsót Zayn Malik kiválását követően – majd a Made in the A.M. megjelenése után hivatalosan is bejelentették, hogy bizonytalan időre szünetet tartanak.

Nem akartam, hogy kiégjenek a rajongóink. Ha csak a jelenre koncentrálnék, akkor logikus lett volna a folytatás, de mindannyian túl sokra tartottuk az együttest ahhoz, hogy hagyjuk kiégni. Rájöttem arra, hogy kimerült vagyok és nem akartam eljátszani a rajongók belénk vetett hitét

– nyilatkozta Styles a Rolling Stone-nak az eset kapcsán.

Egy új irány

A One Direction feloszlása után Styles identitását keresve új zenei stílusba kóstolt bele, amelynek első kézzel fogható és füllel hallható eredményét a Sign of the Times című kislemezén hallhatta a nagyérdemű, amivel sokak szerint David Bowie nyomdokaiba lépett. A hetvenes évek glam rock stílusának megelevenítésével meghódította a világot, a YouTube-on közel milliárdos megtekintést hozott számára ez a dal, ami mind a mai napig a leghallgatottabb száma. Önálló debütálásának sikerét meglovagolva második szólólemeze, a Fine Line olyan slágereket vonultatott fel, mint a Lights Up, az Adore You, vagy a Watermelon Sugar, ami három platinalemezt és egy Grammy-díjat jelentett Styles számára.

2020-ra tervezett turnéját a világjárvány keresztülhúzta, így két évvel későbbre kellett halasztania. A magyar rajongók legnagyobb örömére a világkörüli turné egyik állomása Budapesten lesz, így idén nyáron mi is találkozhatunk az angol énekessel.

Legutóbb karrierje egyik csúcspontjaként a Coachella fesztivál színpadára állt fel a country-pop énekes Shania Twainnel karöltve.

Szólókarrierje mellett a színészi pályán is kipróbálta magát, miután először Christopher Nolan Dunkirk című filmjében szerepelt, ahol egy második világháborúban harcoló brit katonát játszott, majd az Örökkévalókban tűnt fel egy rövid kameó erejéig. Az idei év nagyon tevékeny lesz Styles számára, akinek májusban jelenik meg Harry's House című harmadik szólóalbuma, amiről a rajongók már hallhatták az As It Was című számát, emellett a My Policeman és a Don't Worry Darlingban is főszerepet vállal majd.

Harry maga a stílus

Nem csupán zenéjére, de öltözködési stílusára is nagy hatással voltak a múlt nagyjai, mint Mick Jagger, David Bowie vagy Freddie Mercury. Öltözködése ebből kifolyólag sokszor elég feminin, hiszen festi a körmét, magas derekú nadrágokat, gyöngynyakláncokat, csillogó csizmákat, pink öltönyöket vagy akár flitteres ruhákat is gyakran visel. Egy interjúban elmondta, hogy manapság nincs különbség a férfias és a nőies öltözékek között.

Az énekes karrierje során mindig támogatta az LMBTQ közösséget, öltözékében és kiegészítőjében gyakran megjelennek a szivárványzászló színei, illetve 2018-ban saját online boltjában „Treat People With Kindness" feliratú pólókat és pulcsikat is árult, aminek a bevételeit az amerikai GLSEN szervezetnek ajánlotta fel.

Styles szexualitását illetően sok kérdés felmerült az évek során. Habár olyan hírességekkel járt, mint Caroline Flack színésznő, Taylor Swift énekesnő vagy Kendall Jenner modell, sokak szerint nem egyértelműen kijelenthető, hogy csak a nőkhöz vonzódik.

A GQ 2015-ben interjút készített a One Directionnel, ahol többek közt erről is megkérdezték Stylest.

Biszexuális? Én? Teljesen biztos vagyok benne, hogy nem

– felelte elég világosan.

Pár évvel később, 2017-ben ismételten felmerült ez a kérdés egy The Sunnak adott interjúban, amire a következőket mondta:

Nem érzem azt, hogy be kellene sorolnom a szexualitásomat vagy magyarázkodnom róla.

(Borítókép: Harry Styles a One Direction együttessel fellép az X Factor 2. évadának fináléjában 2012. december 20-án. Fotó: FOX Image Collection via Getty Images)