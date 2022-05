Presser Gábor meglepte a piacozókat Budán

A Fény utcai piacon zenélt pénteken a Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas művész az ott elhelyezett közösségi zongorán. Presser Gábor játékából a II. kerületi polgármester is megosztott egy részletet.

Tavaly decemberben Demeter Márton ötlete nyomán kapott helyet egy köztéri zongora a Városháza parkban, a Fény Utcai Piac és Kereskedelmi Központtal összefogásban viszont most új helyszínen, a Fény utcai vásárcsarnoknál is megvalósul a közösségi zongoraprojekt.

Őrsi Gergely, II. kerületi polgármester szerint „már a hangszer megjelenése is örömteli, hiszen újabb jele annak, hogy a piac nem csupán a vásárlások tere lehet, hanem találkozóhely, közös élmények helyszíne is. Ennek szellemében rengeteg program érkezik a piacra, lesz napozó, tánc és utcazene is a Budapesti Tavaszi Fesztivál ideje alatt” – írta korábban a közösségi oldalán.

Szombaton Presser Gábor is leült a zongorához a Fény utcai piacon, ahol már több mint egy hete használják a kihelyezett hangszert. A polgármester beszámolója szerint az esetek zömében teljesen spontán valósulnak meg a különböző előadások, amelyekkel a helyszínen kivételesen jó hangulatot teremtenek. Presser Gábor játéka Őrsi Gergely számára különösen nagy élmény volt.

Minden napra jutnak remek előadások, ráadásul az esetek zömében teljesen spontán. Ma viszont számomra talán minden eddiginél kedvesebb és szebb zongorajáték szólalt meg, ugyanis Presser Gábor Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas előadóművész, zeneszerző, a II. kerület díszpolgára is játszott a közösségi zongorán. Köszönöm Presser Gábornak, hogy nekünk játszott ma!

– olvasható Őrsi bejegyzésében, amelyhez több fotót és videót is csatolt a polgármester.

A közösségi zongoraprojekt a 42. Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében, a Budapest Brand Nonprofit Zrt. közreműködésével valósult meg, ám a kihelyezett hangszer később is a helyszínen marad, és várja a lelkes zongorázni vágyókat.

(Borítókép: Őrsi Gergely / Facebook)