Solti Ádámnak gyermeket szült a volt szeretője

Solti Ádám a 2010-es X-Faktornak köszönhetően tett szert országos ismertségre, majd 2011-től az RTL Klub Barátok közt című napi sorozatában szerepelt. Még a tehetségkutató alatt került közelebbi viszonyba az egyik rajongójával, aki – bár állítólag alkalmi kapcsolatról volt csak szó – később is megmaradt a színész-énekes életében. Az után is, hogy megismerkedett jelenlegi párjával, Bernadett-tel, akivel 2019-ben hivatalosan is összekötötte az életét.

A fiatalember most a Blikknek nyilatkozott arról, milyen drámai helyzetbe került amiatt, hogy a házassága mellett is megtartotta a szeretőjét. A hölgy ugyanis 2020-ban teherbe esett, és Solti Ádám hiába könyörgött, semmiképp nem akarta elvetetni a gyermeket, így a színész hazugságspirálba keveredett otthon.

Sosem bántottam, de bevallom, fenyegettem azzal, hogy megteszem. Csúnya dolgokat vágtam a fejéhez, nem vagyok büszke rá, de a pillanat hevében kicsúsztak ezek az indulatos, undorító dolgok. Itt volt ez a hatalmas titok: szeretőm van, terhes lett, és úgy leszek apa, hogy nem attól a nőtől akarok gyereket, nem őt szeretem, és nem tudok semmit sem tenni

– mondta a lapnak Solti, aki azért is érezte rosszul magát az egésztől, mert a feleségével hiába próbálkoztak, Bernadett nem esett teherbe. Rettegett attól, hogy kiderül a dolog, összevissza hazudozott, hogy a feleségét megvédje, mert attól félt, ha megtudja, összeomlik. Már az is eszébe jutott, hogy elválik gyorsan, nehogy sérüljön a párja, közben attól is borzasztóan félt, hogy a szeretője kitálal, ezért őt is hitegette.

Csak az volt a célja, hogy ne legyek együtt Bernivel, semmi más nem számított neki, ezért azt mondtam, elválok, de akkor sem leszek vele. Egész nap és éjjel zakatolt a fejem, aludni sem tudtam, szégyellem, de az alkoholba menekültem. A feleségemtől eltávolodtam, lehet, hogy tudat alatt azt akartam, hagyjon el, és akkor nem töröm össze a lelkét azzal, hogy mástól van gyerekem.

Solti Ádám párja sokkot kapott

A színész végül az édesapjához fordult segítségért, ám elmondása szerint ő a testvéreivel együtt a várandós nő mellé állt, míg a család többi tagja Solti Ádám pártját fogta. 2020 augusztusában aztán megszületett a kisbaba, a színész viszont még ekkor sem merte elmondani párjának a történteket. Állítása szerint az apja és a gyermek anyja is terrorizálta, hogy találkozzon a kicsivel. Ugyan ez a másfél év alatt csak pár alkalommal esett meg, a színész elmondása szerint annak ellenére, hogy kérte a hölgyet, ne tegye, ő képeket és videókat is készített róla és a gyermekről. Épp ezért úgy gondolta, ha nem hozza nyilvánosságra a történteket, idővel a hölgy tenné meg helyette. A színész felesége végül egy véletlen folytán értesült arról, hogy a férjének gyermeke született. Bernadett sokkot kapott, és pár hétre külön is költöztek, ám végül úgy döntött, nem hagyja el a párját.

Azóta sokkal erősebb, őszintébb a kapcsolatunk, és szeretnék köszönetet mondani neki, amiért képes volt felülemelkedni a megaláztatáson, és házassági eskünkhöz tartva magát a rosszban is mellettem áll

– mondta a lapnak Solti.

A színész mindenkitől bocsánatot kért

A drámának azonban ezzel még, úgy tűnik, közel sincs vége. A színész szerint a volt szeretője azóta is folyamatosan próbál mindenféle ürüggyel a gyerekre hivatkozva kapcsolatba lépni vele, ám ő úgy véli, a hölgy semmi mást nem akar, csak hogy tönkretegye a házasságát. Leszögezte: hajlandó támogatni a gyermekét, ha kell, félretesz minden hónapban egy bizonyos összeget, s amint nagykorú lesz, hozzáférhet. Az sem lenne ellenére, hogy találkozzanak, legyen a fia, de csak akkor, amikor ehhez már nem kell az anyja. Bernadett ezzel kapcsolatban annyit mondott:

Tudom, hogy a kisgyermek semmiről nem tehet. Biztos, hogy ez most rengeteg nőtársamat megbotránkoztatja, de megbocsátottam Ádámnak, mindenki követhet el hibákat az életben, de a férjem rászolgált arra, hogy kapjon tőlem egy második esélyt. Új fejezetet nyitottunk az életünkben, amelynek a kisfiú is a része lehet. Nyitott vagyok arra, hogy találkozzak a férjem fiával, hogy nálunk legyen, amikor már olyan nagy lesz, hogy az anyja nélkül jöhet.

Solti Ádám az elmondottakon túl a Blikken keresztül üzent mindazoknak, akiket megbántott, és akiknek csalódást okozott a viselkedésével.

Szeretnék mindenkitől bocsánatot kérni, elsősorban a feleségemtől, akit megcsaltam, és akinek évekig hazudtam, olyan mérhetetlen fájdalmat okoztam, amilyet nem érdemelt meg. A rajongóktól, színházba járóktól, a nézőktől és az olvasóktól is bocsánatot kell kérnem, mert minden bizonnyal most csalódnak majd bennem. Nem akarok mentegetőzni, megúszni a történetet, hibáztam. Oltári nagy hülye f*sz voltam, és egy rossz döntéssel rengeteg ember életét nehezítettem meg, sőt majdnem tönkre is tettem.

A Blikk megkereste Solti Ádám volt szeretőjét is, ám a hölgy nem ért rá nyilatkozni az ügyben.

Fotó: RTL Klub / Sajtóklub