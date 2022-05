Vujity Tvrtko szót emelt Berki Krisztiánért: Elég! Ideje a hallgatásnak!

A televíziós riporter ugyan már elbúcsúzott egy poszttal a celebtől, most viszont újabb bejegyzéssel jelentkezett, amelyben arról ír, mennyire méltatlannak tartja, hogy együttérzés vagy hallgatás helyett vannak, akik becsmérlő szavakkal illetik az elhunyt médiasztárt. Vujity Tvrtko rámutatott, hogy ebben a helyzetben nincs létjogosultsága az ilyen viselkedésnek, hiszen az elhunyt nem tudja megvédeni magát, nem beszélve arról, hogy a gyalázkodással mélyítik a hozzátartozók fájdalmát. Épp ezért úgy érezte, szót kell emelnie Berki Krisztiánért a hangoskodó kritikusaival szemben.

– kezdte Tvrtko a bejegyzésében, majd visszautalt a korábbi írására, amelyben leszögezte: ugyan Berki Krisztián értékrendje a létező legtávolabb állt az övétől, aki halálában szidja őt, az szerinte a legalapvetőbb emberi, kegyeleti érzéseket tiporja sárba. Hangsúlyozta, a borzalmas kritikák megfogalmazásának akkor van igazi létjogosultsága, ha a kritizált fél képes kiállni magáért, másrészt: jelen esetben szerinte sokkal nagyobb a dimenzionális szakadék. Vannak dolgok ugyanis, amik egyszerűen senkire nem tartoznak a hatóságokon és/vagy a gyászoló családokon kívül, ám ami szerinte a legfontosabb: aki most, ezekben a napokban leírja, hogy örül egy embertársunk halálának, az bele sem gondol, hogy míg számára ez mindössze egy-két percnyi önfeledt gyalázkodás, az elhunyt szerettei éppen életük legnehezebb pillanatait élik át.

Ezek azok a napok, amikor egyetlen jó szó is segíthet a megnyugvásban, ám egyetlen szidalom is rommá törheti az amúgy is megrepedt szíveket.