Berki Krisztián feltételezett dílerének letartóztatását kérte az ügyészség

A legújabb hírek szerint a nemrégiben elhunyt Berki Krisztián állítólagos dílerének letartóztatását indítványozta az ügyészség. Mint közölték, több ok is áll emögött.

Mint arról korábban beszámoltunk, 41 éves korában hunyt el Berki Krisztián, közel egy hete. A holttestére kislánya, Nati bukkant rá IX. kerületi otthonában. A hatóságok egy sajtótájékoztatót is tartottak a helyszínen, amin elárulták, hogy kábítószergyanús anyagot találtak Berki mellett, az azonban eddig még nem derült ki, mi is okozta pontosan a halálát.

Ahogy megírtuk, pár nappal ezelőtt a rendőrség Vecsésen előállított, majd kihallgatása után őrizetbe vett egy feltételezett drogkereskedőt, K. Istvánt, akiről úgy gondolják, hogy drogot adhatott Berkinek. A díler lakásán bruttó 50 gramm kokaint és marihuánát, továbbá kábítószerrel szennyezett eszközöket is találtak.

A 24.hu legújabb információi szerint a Budapesti IX. Kerületi Ügyészség K. István letartóztatását indítványozta. Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője a portállal közölte: több letartóztatási ok is fennáll a férfi esetében, köztük a szökés-elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye, továbbá a bizonyítás megnehezítésétől is tartani lehet, így az ügyészség a legszigorúbb kényszerintézkedés mellett döntött.

(Borítókép: Berki Krisztián. Fotó: Kaszás Tamás / Velvet)