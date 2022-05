Solti Ádám édesapja: Szeretem az unokámat, gyakran látogatom

A színész édesapja, Solti Ferenc először nyilatkozott, mióta kiderült, fiának házasságon kívül született gyermeke. A férfi elmondása szerint a család az első, ahogy azt is megjegyezte, gyakran látogatja unokáját.

Ahogy arról beszámoltunk, Solti Ádám a napokban jelentette be, hogy 2019-ben gyermeke született szeretőjétől, akit még az X-Faktornak köszönhetően ismert meg. Bár időközben megházasodott, ám a lánnyal még ennek ellenére is tartotta a kapcsolatot. Felesége, Bernadett sokkot kapott, amikor megtudta, külön is költöztek egy időre, ám a lány végül megbocsátott férjének, mivel elmondása szerint megérdemel még egy esélyt.

Nemrég a gyermek édesanyja is megszólalt, közölve, hogy egyedül vállalta közös kisfiuk nevelését, gyerektartást sem kért, csak amiatt kereste meg Soltit, hogy tisztázzák a gyermek családi jogállását. A történtekkel kapcsolatban most a színész édesapja, Solti Ferenc fejtette ki a véleményét a Borsnak, aki kihangsúlyozta, számára a család a legfontosabb.

Mindannyian elfogadjuk a tényt, vagyis a kis jövevény világra jöttét

– jelentette ki az édesapa, hozzátéve, a családba mindenki beletartozik. Mint megjegyezte, a fiát egy komoly, felnőtt házasembernek tartja, aki a „cselekedeteinek mozgatórugóit ő saját maga tudja megítélni”.

Ahogy Solti kifejtette, támogatja a fiát mindenben, ami egyaránt vonatkozik a művészi tevékenységére is, mivel tehetséges színésznek tartja őt.

A konkrét helyzetre visszatérve, a magam részéről el tudom fogadni a jelenlegi helyzetet, megértem a menyemet, de ugyanúgy Ádám barátnőjét is. A legfontosabb az ügyben ártatlan kisfiú sorsa. Szeretném, ha mindannyian minél hamarabb túl lennénk ezen az afféron

– magyarázta az édesapa, majd így folytatta:

Nagyon szeretem az unokámat, gyakran látogatom, gyönyörű kisfiú, teljesen Ádámra hasonlít

– mondta a férfi, ahogy azt is kijelentette, azt kívánja, hogy családja ebben a nehéz időszakban is össze tudjon tartani.

(Borítókép: Solti Ádám. Fotó: RTL Klub / Sajtóklub)