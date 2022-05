Csuti nem szeretné, ha az új barátnője influenszerkedne

Csuti a Kulcsár Edinától való válása után talált új párra Gina személyében, akit hetekkel ezelőtt egy Instagram-posztban mutatott be. Most az RTL Fókusz című műsorában azt mondta, hogy tanult a múltból és nem szeretné, ha a közösségi médiás aktivitás a kapcsolatuk rovására menne.

Tanulva a múltból, próbálom megóvni minden problémától, ami ezzel járhat. Nem akarom, hogy Instagramon terméket reklámozzon, és teljesen tudatosan mondok nemet számtalan olyan műsornak, amitől az elmúlt hetekben is, talán a létező összes tévécsatornától, megkerestek minket, hogy menjünk. Nem megyünk!

– mondta Csuti, aki azt is hozzátette: mindemellett nem érzi úgy, hogy a párja „ne állná meg a helyét” a közösségi médiában.

A műsorban arról is beszámolt, hogy a legnehezebb időszakán a sport segítette át, és a kondizás mellett bokszolni is kezdett Bacskai Balázs profi ökölvívó mentorálásával. Ezenkívül azt is elmondta, hogy számára a gyermekei a legfontosabbak, de szerencsére új párja nagyon jól kijön kisfiával és kislányával.