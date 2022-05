Keith Richards gratulációja: Nem tudom, ki a f.szok vagytok, de remekül csináljátok

Az elmúlt 25 év egyik legsikeresebb dalszerző-producerével, Max Martinnal készítette legújabb dalát az olasz rockzenekar. A nyomokban Nirvana-hangzást idéző Supermodel éjfél után érkezett, bár a videoklip csak később várható, a dal máris önálló életre kelt. A viharos gyorsasággal felfutott banda sikerét egyébként Keith Richards is elismerte, és személyesen gratulált ahhoz, amit csinálnak.

A Måneskin csapatát mostanra senkinek sem kell bemutatni. Az eurovíziós győzelme után szinte szárnyakat növesztett olasz rockbanda, lemezeladásai és streamjei az egekben járnak, és csak úgy kapkodnak utánuk a koncertszervezők. Már a Saturday Night Live stúdiójában is megjelentek, áprilisban pedig színpadra álltak a Coachella Fesztiválon, ahol Ukrajna mellett kiállva szólt be a frontember Damiano David a tömeg előtt Putyinnak.

És még mindig van hova fokozni a sikereket: a hónapok óta Los Angelesben időző zenészek összeálltak az elmúlt 25 év egyik legsikeresebb dalszerző-producerével, aki korábban olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Britney Spears, a Backstreet Boys, Kate Perry, The Weeknd vagy épp Taylor Swift. Max Martin, akivel még novemberben, az első Los Angeles-i koncertjükön találkoztak, az Eurovízió miatt már hallott az olasz zenekarról – elkezdtek beszélgetni, majd úgy döntöttek, belevágnak egy közös projektbe. A partnerség első gyümölcse a Supermodel című szám, ami magyar idő szerint valamivel éjfél után debütált.

Max Martin egyébként karrierje kezdetén egy rockzenekarban énekelt, ám azóta nem volt hasonló bandával dolga. Ahogy azt a Variety-n megjelent cikk szerzője is megállapította, az első közösen készített dal riffje igencsak emlékeztet a Nirvana Smells Like Teen Spirits című számára, ahogy a kislemez borítója is több szempontból a Nevermind című ikonikus album képét idézi. Már ha arra gondolunk, hogy víz, meg kék, meg a vízben egy ember – a grunge legendák lemezborítóján viszont egy meztelen kisfiút, míg a Måneskin kislemezén egy felnőtt férfit jelenítettek meg.

A hangzásbeli hasonlóságot a basszusgitáros De Angelis a portálnak helyeslően nyugtázta, hozzátéve: „Maxszal kezdődött, de dolgoztunk rajta. Thomas kicsit megváltoztatta és még többet tett hozzá.”

Sok ihletet merítettem a kaliforniai hangulatból

– jegyezte meg Thomas Raggi gitáros.

Jön az új lemez, gratulált a Rolling Stones

A zenekar egyébként egy új albumon dolgozik, amelyben Max Martin mellett a szerző-producer Rami Yacoub, Savan Kotecha, Mattman & Robin, Justin Tranter és Sly segíti őket.

A lemez nagyjából felét, összesen 10 dalt vele (Max Martin - A Szerk.) készítettünk el, de nem mindet. A közös munka óriási lehetőség volt, hogy új dolgokat tanuljunk. Harminc éve csinálja ezt és rengeteg nagyszerű dolog van mögötte – ez is az lett. Ha dalt írsz vele, az többé-kevésbé 100 százalékosan nagyszerű lesz

– mondta Damiano David, a producer híresen aprólékos munkafolyamatait úgy jellemezve, hogy „nagyon skandináv”. Az érkező lemezről túl sok mindent nem akartak elárulni a zenészek, csupán annyit mondtak, kísérletező lett az anyag, és olyan dalokat is tartalmaz, amelyeket évekkel ezelőtt írtak teljesen egyedül. Szóba kerültek a banda közelmúltbeli élményei is, amelyek közül az egyik legnagyobb kétségtelenül az volt, hogy felléphettek Las Vegasban a Rolling Stones előtt.

Találkoztunk Mickkel és Keith Richardsszal! Mick meghallgatta a zenénket és nagyon boldog volt, hogy igazi hangszereken játszunk. Keith azt mondta, nem tudom, ki a f*szok vagytok, de remekül csináljátok a dolgaitokat, úgyhogy gratulálok

– mesélte izgatottan Di Angelis a portálnak.

A zenekar elsőként szombat este az Eurovíziós Dalfesztiválon mutatja be élőben a Supermodel című számot, pár hét múlva pedig a friss nótához forgatott klip is megérkezik, amit már néhány sokkolóan vad fotóval sikerült felvezetniük. Júniustól Európában, majd ősszel ismét az Egyesült Államokban koncertezik a csapat.