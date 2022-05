Ed Sheeran fizette a The Wanted nemrég meghalt énekesének orvosi számláit

Mint ahogyan arról az Index is beszámolt, hosszan tartó betegségét követően, március 30-án agyrákban elhunyt Tom Parker, a The Wanted zenekar 33 éves énekese.

2020 októberében derült ki, hogy a The Wanted fiúcsapat tagjaként ismert Tom Parker súlyos betegséggel küzd. Az énekes hosszas kihagyás után jelentkezett be az Instagram-oldalán, hogy tudassa a nyilvánossággal, négyes stádiumú agydaganattal diagnosztizálták. Betegségéről akkor az OK magazinnak adott a feleségével közösen interjút, amelyben elmesélte, mit élt át, amikor megtudta, hogy halálos kórral küzd.

Elhúzták a függönyt az ágyam körül, és azt mondták: agytumor. Csak arra tudtam gondolni, hogy mi a pokol?! Azt mondták, negyedik stádiumú glioblasztóma, halálos betegség.

Ed Sheeran segítsége a világot jelentette Tom Parkernek

Ahogyan a mondás is tartja, „bajban ismerszik meg a jó barát”, amit a betegséggel küzdő énekes a saját bőrén is megtapasztalhatott a sokkoló diagnózist követően. A 33 évesen elhunyt Parker memoárjában ugyanis a háromszoros Grammy-díjas Ed Sheeran jóságát méltatja, mivel barátja segített neki kifizetni a kórházi számlákat a különböző kezeléseket követően, ami akkor hatalmas segítség volt az énekesnek és feleségének – írja a The Sun.

Soha nem mondtam ezt még nyilvánosan, és valószínűleg mérges lesz, hogy most megteszem, de Ed nagyon különleges ember. Segített az orvosi számláimmal, amikor más kezelési lehetőségeket kerestem, és immunterápiás magánkezelésre jártam. Nem kellett ezt csinálnia, mégis megtette, ami nekem és a feleségemnek, Kelsey-nek a világot jelentette

– írta diagnózist követően memoárírásba kezdő, márciusban elhunyt Parker az emlékiratában.

A két énekes barátsága közel 10 évvel ezelőtt kezdődött, amikor is a Wanted és Ed Sheeren együtt turnéztak, azóta ápoltak közeli viszonyt egymással. Tom Parker mindössze napokkal a halála előtt jelentette be, hogy emlékiratait szeretné majd kiadni, a memoár megjelenése júliusban várható.

(Borítókép: Ed Sheeran 2022. március 29-én. Fotó: Joe Maher/Disasters Emergency Committee/Getty Images for Livewire Pictures Ltd)

