Will Smith felesége után Johnny Depp volt nejéből űzött tréfát Chris Rock

Chris Rock ezúttal Johnny Depp volt feleségének, Amber Heardnek szólt be, aki ellen a hollywoodi színész rágalmazási pert indított. A tárgyalásokon több botrányos részletre is fény derült, ezek közül Chris Rock arra az esetre tett megjegyzést, miszerint Amber Heard belepiszkított a hitvesi ágyba.

Áprilisban kezdődött Virginia államban Johnny Depp rágalmazási pere, amelyet a színész a volt felesége, Amber Heard ellen indított. A tárgyalóteremben sorra látnak napvilágot a botrányos események, elég csak a hitvesi ágyba piszkító feleségre vagy a színész vodkásüveggel levágott ujjára gondolni.

Legutóbb az borzolta a kedélyeket, hogy Johnny Depp rendszerint gúnyos megjegyzésekkel és nevetgéléssel reagál ellenfele megjegyzéseire és megmozdulásaira, ami miatt akár el is bukhatja a rágalmazási pert.

Az Oscar-gálán pórul jár humorista, Chris Rock a londoni Royal Albert Hallban tartott előadást, amelyen a Heard kontra Depp tárgyalásról, valamint az ágyban talált fekáliáról is elmondta a véleményét – írja a Fox News.

Higgy minden nőnek, kivéve Amber Heardnek. Mégis mit szív? Belesz*rt az ágyába. Ha belesz*rsz valakinek az ágyába, akkor mindenben bűnös vagy

– fogalmazott Chris Rock.

A humorista előadásában szót ejtett a közte és Will Smith között kialakul vitáról is. Mint emlékezetes, Will Smith az Oscar-gálán felpofozta Chris Rockot, miután az a színész feleségéről viccelődött. Chris Rock egy kopaszságra célzó poénnal találta be Jade Pinkett Smitht, aki alopeciában szenved, ami a haj kihullását eredményező, autoimmun betegség.

A lap beszámolója szerint Chris Rock az előadás elején elmondta, hogy már jól van, és a hallását is visszanyerte a pofon után. Majd hozzátette, hogy erről nem viccelődik.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, Johnny Depp 50 millió dollárra (17,4 milliárd forintra) perli volt párját még egy 2018-as, Heard által publikált – szerinte rágalmazó – cikk miatt, valamint 350 ezer dollárra (122 millió forintra) az ügyvédi és a perköltségek fedezésére. A tárgyalás továbbra is folytatódik.

