Méltatlan, hogy Sisi történetét Trónok harcává változtatták

Léteznek történelmi alakok, akik köré bőségesen szövődnek legendák, és akik élete a nagyközönség számára is érdekes. Ilyen Ferenc József felesége, a Sisiként emlegetett Erzsébet királyné is, akiről a közelmúltban mutattak be egy sorozatot. De mennyi közük van a tévében látottaknak a valósághoz?