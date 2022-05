Öregnek érzi magát, összeomlott a koncert előtt a Metallica frontembere

Továbbra sem eseménytelen a jelenleg Brazíliában turnézó Metallica élete, a zenekar ugyanis múlt héten még azzal került be a hírekbe, hogy a banda egyik fellépésén indult be a szülés egy rajongónál, most pedig a frontember, James Hetfield mentális egészsége miatt lett beszédtéma az együttes.

Az énekes ugyanis a közösségi médiában terjedő felvételek szerint a Sad but True című daluk előtt egyszerűen összeomlott, azt mondta, képtelen játszani, és hogy rossz gondolatok gyötrik – szúrta ki az RTL.

Meg kell vallanom, nem éreztem magam túl jól, mielőtt kijöttem ide, bizonytalan voltam. Öreg vagyok, nem tudok már többet játszani. Ezekkel a szarságokkal volt tele a fejem

– nyilatkozta Hetfield, aki láthatóan nehéz perceket élt át a színpadon.

Az énekest végül zenésztársai és a közönség segítette ki.

Mondták, ha valami gond van, ők ott vannak mögöttem, majd megöleltek

– folytatta Hetfield, aki ezt követően a rajongóknak is megköszönte a támogatást, és biztosított mindenkit – aki szintén nehéz pillanatokat él át –, hogy ők is számíthatnak rájuk.

Az esetről készült képsorozatot itt tekintheti meg: