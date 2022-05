Három végtagját is amputálták, tárt karokkal várta a modellszakma

Szinte mindenkivel történnek apró balesetek gyerekkorában, amivel felnőttként lehet anekdotázni, ám ami a jelenleg 26 éves Victoria Denisse Salcedóval történt, az az egész életét megváltoztatta. És nem feltétlenül jó értelemben. Az ecuadori Guayaquilból származó lány még csak hatéves volt, amikor a barátaival együtt játszott az otthonában 2001-ben. Épp görkorcsolyáztak, majd a teraszra kiérve egy fémbottal érintette meg az egyik nagyfeszültségű vezetéket. Olyan súlyos harmadfokú égési sérülést szenvedett, hogy mindkét karját és bal lábát amputálni kellett – írja a DailyMail.

Ahogy arról Victoria a Truly's Shake My Beauty új epizódjában beszámolt, nem szeretné, hogy az egész élete a balesete körül forogjon.

Ez egy olyan tapasztalás, amin túltettem magam, túléltem. Bátorságot, akaratot és erőt adott nekem

– mondta a lány, aki azt is megjegyezte, egyáltalán nem emlékszik, milyen volt az élete a történteket követően. Édesanyja, Beatriz azonban tökéletesen fel tudta idézni az esetet. Kifejtette, az amputációk után, amikor megpillantotta lányát, nehezen tudta megemészteni, ami történt.

Megszakadt a szívem és csak sírni akartam. De Victoria a felépülése alatt mindvégig pozitív volt, a szeretet segítette át ezen.

A baleset következtében Victoriának még a legalapvetőbb feladatok elvégzését is újra kellett tanulnia megmaradt lábával, amelyet szimplán varázslábnak hív. Időközben már kapott lábprotézist, amelynek köszönhetően képes járni, míg jobb lábával hajtja végre az egyéb feladatokat, köztük az evést, az írást, vagy pedig a szelfizést.

A modellkedés lett a szenvedélye

Manapság nem ritka, hogy a különböző márkák sokkal szívesebben alkalmaznak olyan modellt, aki valamilyen tökéletlenséggel rendelkezik, ezzel is sugallva a cég elfogadó magatartását. Victoria még 19 éves korában kezdett el modellkedni, igazi szenvedélyének tartja. Olyannyira megtalálta önmagát a szakmában, hogy 2021-ben még a Miss Ecuador címért is versenybe szállt.

Nem azért mentem oda, hogy elfogadjanak. Képviselni akartam a hazámat nőként, külön entitásként és a szépség egy másik megnyilvánulásaként

– fejtette ki Victoria, akinek mindennapjait már több mint 170 ezren követik a közösségi oldalán.

A lány megjegyezte, tudja, hogy a legtöbben igyekeznek a legjobb oldalukat mutatni ezen platformokon, ám ő fontosnak tartja, hogy az ember a sebezhető oldalát se rejtse el, mert így festhet magáról valós képet. Hozzátette, nem mindenki tökéletes, és ez így is van rendjén. Bár sértő megjegyzéseket még így is kap dögivel, ám ezeket igyekszik nem magára venni. Victoria szerint ugyanis ezen hozzászólások többnyire olyan felhasználóktól származnak, akiknek nehézséggel kell szembenézniük az életben, így saját magukkal nagyobb problémájuk van, mint vele.

Amit üzenni szeretnék, az az, hogy bármit el lehet érni, amit szeretnénk, mivel az élet csodálatos

– mondta Victoria.

Többen is nagy karriert futottak be

Victoria nem az egyedüli csodabogár a szakmában, több olyan modell is befutott már, aki a szokásostól eltérő külsejével aratta le a babérokat. Köztük lehetne említeni Winnie Harlow-t, akit vitiligóval, azaz egy olyan bőrbetegséggel diagnosztizáltak, ami pigmenthiányt eredményez a test különböző pontjain. Bár Harlow gyerekkorában sok bántást kapott a külseje miatt, felnőttként pont a tökéletlensége hozta meg számára a sikert.

A Puerto Ricó-i Sofia Jirau is az elmúlt években robbant be a köztudatba, ő lett a Victoria's Secret első olyan modellje, aki Down-szindrómával küzd. A lány még a 2020-as New York Fashion Weeken vált ismertté, a karrierje pedig azóta is felívelőben van. Ahogy a szintén ezzel a betegséggel küzdő Madeline Stuart és Jack Brumpton is bontogatja a szárnyait.

Mellettük mindenképp meg kell említeni a 2010-es években ismertté vált, izomdisztrófiában szenvedő Jillian Mercadót, illetve az ukrán Alexandra Kutast is, akik kerekesszékes modellként tudtak érvényesülni a szakmában.