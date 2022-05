Kínos kérdései voltak, Obama táncolt neki – búcsúzik Ellen DeGeneres

Közel két évtizedet követően, május 26-án utoljára kerül képernyőre a tengerentúlon rendkívüli népszerűségnek örvendő szórakoztató műsor, az Ellen DeGeneres-show. A műsor hírességek teljes sorát fotelbe ültető és kifaggató házigazdája a már tőle megszokott módon, stílusosan szeretne búcsúzni is, így talán nem meglepő, hogy a legutolsó adásra hatalmas durranással készül. A 2003 óta futó produkció utolsó adásába visszatér Jennifer Aniston is, aki a show legelső epizódjában is a vendégek között volt. Akkoriban Aniston a Jóbarátok miatt került rivaldafénybe, ám a néhány évvel később véget ért sorozatot követően még nagyobb népszerűségre tett szert, így közel húsz év elteltével is igazi sztárvendégnek számít majd Ellennél.

A színésznő már a 19. évad első adásában is Ellen DeGeneres meghívottja volt, és mivel akkor még nem tudta, hogy valaha visszatérhet a show-ba, érzelmesen búcsúzott.

Mi a fene! Ennek még nem kellene ilyen érzelgősnek lennie. Még nem

– mondta 2021 szeptemberében a gondolattól már akkor is elérzékenyülő Aniston, így vélhetően az utolsó adásban sem lesz könnyekből hiány. A színésznő mellett Pink és Billie Eilish is feltűnik majd, Pink készítette ugyanis a show főcímdalát, míg Eilish az elmúlt években már-már visszatérő vendég volt. Érdekesség, hogy az énekesnő mindössze kétéves volt, amikor Aniston már DeGeneres kanapéjára kapott meghívást. Rajtuk kívül megjelenik Oprah Winfrey, Justin Timberlake, Zac Efron, Kate McKinnon, Julia Louis-Dreyfus, Mila Kunis, Bruno Mars, Sean Combs, Luke Bryan, Kerry Washington és Brad Paisley is. Az adást már április végén rögzítették, és az eddig kiszivárgott információk szerint rengeteg meglepetésre lehet számítani.

Amikor 2003-ban elindítottuk ezt a műsort, az iPhone még nem is létezett. A közösségi média sem létezett. A melegházasság nem volt legális. Figyeltük, hogyan változik a világ, néha jobbra, néha nem. De bármi is történt, mindig az volt a célom, hogy a show egy olyan hely legyen, ahol mindannyian összejövünk és nevethetünk egy órát. Életem legnagyobb kiváltsága volt, hogy betekintést nyújtottatok az életetekbe, ez hihetetlen örömet okozott nekem. Köszönöm nektek

– írta közösségi oldalán a házigazda.

Ugyan a show-t egy zaklatási botrány két éve már majdnem lesöpörte a tévéképernyőkről, azt is sikerült túlélnie DeGenereséknek. Összeszedtünk néhányat az elmúlt 19 év legjobb és legkínosabb jeleneteiből.

Barack Obama tánca

A korábbi amerikai elnök 2007-ben alkotott igazán maradandót Ellen DeGeneres vendégeként. Ugyan akkor még csak mint illinois-i szenátor volt meghívva a műsorba, a mindig kimért Barack Obama már akkor is megmutatta, hogy jogosan dédelget elnöki álmokat. A politikus a műsor során törekvéseiről, nézeteiről, céljairól és származásáról is mesélt, mégsem ez volt az, ami miatt a legtöbb amerikai fejében a mai napig élénken él a későbbi elnök szereplése. Obama ugyanis olyan belépővel jelent meg a kamerák előtt, amilyet a show-bizniszben dolgozó előadók is megirigyelhettek volna.

Ellen Degerneres és Barack Obama Beyoncé Crazy in Love című számára lejtett tánca kétségkívül a show egyik legemlékezetesebb pillanata, hiba lenne kihagyni.





Elfelejtett születésnapi meghívó után kínos párbeszéd

Egy műsorvezetőt nagyon ritkán lehet zavarba hozni egy-egy felvétel során, azonban hiába a hosszú évtizedes munka és tapasztalat, bizony még Ellen DeGenerest is meg lehetett izzasztani a saját műsorában. Az elkövető nem volt más, mint Dakota Johnson, aki egyszerűen az őszinteségével törte le pillanatok alatt a házigazda lendületét.

Történt ugyanis, hogy a színésznő 30. születésnapján meghívást kapott a műsorba, ahol a köszönés után szinte azonnal a buli jött szóba, aminél Ellen – szerinte – viccesen bekérdezett, hogy miért nem hívta meg őt Johnson. A választ azonban már nem tette zsebre, ugyanis mint kiderült, a színésznő bizony meghívta őt a rendezvényre, csak a műsorvezető feledkezett meg róla. Az ezt követően végig rendkívül kínosan folyó beszélgetésen ugyan túlesett DeGeneres, a történet később még kínosabb fordulatot vett, ugyanis kiderült, hogy a műsorvezető a szülinap időpontjában George W. Bush korábbi elnök társaságában egy focimeccsen volt, akinek a politikáját egyébként többször is bírálta.

Kristen Bell mémmé váló zokogása

Obama tánca mellett talán Kristen Bell sírása az, ami az egyik legjellegzetesebb momentuma a show elmúlt 19 évének. Történt ugyanis, hogy Bellt olyannyira megdöbbentette, amikor a férje meglepte őt egy lajhárral, hogy elvesztette a kontrollt, és zokogni kezdett örömében. A színésznő egész életében szeretett volna személyesen látni egy lajhárt, de amikor egy születésnapi ajándék formájában elérkezett a várva várt pillanat, nem tudta feldolgozni a helyzetet. Az esetről készült képsorokat 2012-ben Ellen show-jában közösen is megnézték a műsor házigazdájával, azonban ami ezt követően jött, arra talán senki sem számított. Bell reakciója ugyanis igazi mémmé vált, miután DeGeneres azzal viccelte meg, hogy van egy lajhár a stúdióban – nem tudta ugyanis megállni, hogy ne sírja el magát. Ugyan aznap nem, de végül egy ezt követő adásban tényleg újra találkozhatott egy lajhárral.





Taylor Swiftet mindenkivel összeboronálta DeGeneres

A kínos kérdések és pillanatok ugyan mindig részei voltak a show-nak, azonban néhány ezek közül valóban kellemetlenre sikeredett. Dakota Johnson mellett Taylor Swifttel is sikerült egy rendkívül kínos részt összehoznia a show háziasszonyának.

Az egész azzal kezdődött, hogy DeGeneres ragaszkodott ahhoz, hogy az énekesnő romantikus kapcsolatba keveredett Zac Efronnal, amit azonban Swift végig hevesen tagadott.

Tulajdonképpen soha nem randiztunk

– mondta, és láthatóan kényelmetlenül érezte magát.

A show házigazdája azonban nem fogadta el a válaszát, innentől pedig a beszélgetés csak egyre rosszabb lett, DeGeneres egy csengőt adott Swift kezébe, hogy használja azt, amikor egy olyan férfi jelenik meg a képernyőn, akihez köze volt. Swift a feladatot elutasította, sőt még könyörgött is a műsorvezetőnek, hogy hagyja őt békén, mert nagyon kellemetlenül érzi már magát, és még azt is megkérdőjelezi, milyen ember ő valójában.





(Borítókép: Ellen DeGeneres 2015. szeptember 8-án New Yorkban. Fotó: Laura Cavanaugh / FilmMagic)