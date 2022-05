Parov Stelar az Indexnek: Van nálatok az a rövidital, arról vannak emlékeim

Lépett fel már Rihanna előtt és remixelte Lana Del Rey dalát is, mégsem Los Angelest, hanem Magyarországot tekinti második otthonának az osztrák zenész-producer Parov Stelar. Ugyan évente akár több alkalommal is visszatér hazánkba, az 1920-as évek jazzhangzását elektronikus zenével vegyítő Parov Stelar Band és az egyéniben DJ-ként is zenélő Marcus Füreder még mindig ugyanakkora izgalommal és lelkesedéssel várja az itteni fellépéseit, mintha az a legelső lenne.

Idén sem szenvedünk hiányt Parov Stelarból, ugyanis nyáron a Strand Fesztiválon újra színpadra áll hazánkban. A zenész ennek apropóján mesélt az Indexnek a turnéjáról, a hetekben kiadott új albumáról, magyarországi élményekről, festészetről, de a beszélgetéssorán az Unicum, a macskamánia, sőt a balatoni hal is szóba került.

Néhány hete jelent meg az új albuma, a Moonlight Love Affair. Mennyiben másabb ez most, mint a korábbiak?

Sokkal pozitívabb hangvételű, mint a legutóbbi. Újra visszatértek a vidám, jó hangulatú dalok, hiszen az előző album pont a koronavírus miatti lezárások közepette jelent meg, amikor a világ a feje tetejére állt, az a hangzás pedig ahhoz a hangulathoz igazodott. A Moonlight Love Affairrel egy új időszak kezdődött.

Idén nyáron újra Magyarországra látogatnak, ezúttal a Strand Fesztiválon lépnek fel, de szinte nincs is olyan év, amikor ne koncerteznének nálunk – szinte már ez már a második otthona.

Igen. Nagyon izgatott vagyok, hiszen két hete indult a turnénk, a srácok pedig folyton azt kérdezgetik, mikor megyünk újra Magyarországra játszani, mert tényleg fantasztikus emlékeink vannak onnan. Azt hiszem, a magyarok találták fel azt, hogy mit is jelent egy nyári fesztivál. Mindig nagyon különlegesek ezek az alkalmak számunkra. Emlékszem, néhány éve a Strand Fesztiválon játszottunk, és szörnyen meleg volt akkor. Elkezdtünk zenélni, és szinte senki nem volt a színpad előtt, majd alig telt el harminc másodperc, már tele volt az egész küzdőtér. Tényleg nagyon sok jó emlékem van onnan.

Miért ilyen fontos helyszín a karrierjében Magyarország?

Mert a külföldi karrierem Görögországban és Magyarországon indult el, emlékszem arra, amikor először játszottunk ott. Az A38 Hajóra kaptunk meghívást, de már akkor sem tudtuk elképzelni, hogyan fog kinézni, hogy egy hajón koncertezünk. Aztán amikor elkezdtünk játszani, a közönség annyira ugrált, hogy a hajó konkrétan billegni kezdett, mi pedig csak annyit tudtunk mondani, hogy úristen. Szeretem a magyar emberek elképesztő energiáját.

A sok-sok pillanat közül mihez fűződnek a legjobb magyarországi emlékei?

Van nálatok az a rövidital, amin egy kereszt van. Unicum, igaz? Ahhoz nagyon sok jó emlékem, és persze rosszabbak is fűződnek. Annyi biztos, hogy a magyarok úgy isszák, mint mások a vizet. Emellett megismertem egy szép lányt is Budapesten, szóval csupa jó dolog történt velem Magyarországon.

A nyári turné mellett lesz idő azért a kikapcsolódásra is?

A foglalkozásomat én nem munkaként fogom fel, a turné nekem tényleg egyfajta nyaralás és kikapcsolódás is egyben. Természetesen nagyon kimerítő, de a nyári menetrend annyira szoros, hogy nincs idő nyaralásra, a szabadidőmben pedig igyekszem minél többet a fiammal lenni, akinek köszönhetően új inspirációt és ötleteket kaphatok.

A fiával nemrég közös fotót osztott meg a közösségi oldalán, ahol a DJ-pult mögött állnak. Ő is belekóstolt már a zenélésbe?

Nem, nem szoktunk együtt zenélni, csak egy alkalommal megkérdezte, hogy csinálhatna-e ő is valamit a pulton, én pedig az utolsó számnál hagytam neki, hogy kicsit belenyúljon, és érezze az egész dolog hangulatát. A fiamnak mindig nagyon fura, amikor turnézni megyek, ezért szerettem volna neki megmutatni, hogy lássa és érezze, hogy apa mit csinál. Ha tudom, mindig magammal viszem őt is.

Magyarországra is együtt jönnek?

Meglátjuk, hogy alakul a turné, de elképzelhető, hogy igen.

Néhány éve egy interjúban azt mondta, rengeteg macskája van, amelyeket egy-egy koncertre is magával visz. Továbbra is dúl a macskaszerelem?

Szerintem akkor hazudtam, amikor azt mondtam, hogy magammal viszem őket. (nevet). Régen valóban elég sok macskám volt, de most sajnos éppen egy sincsen, hiszen mindig kellene valaki, aki gondoskodik róluk, én pedig állandóan utazom. Ennek ellenére továbbra is imádom a macskákat.

Zenél, producerkedik, DJ-zik. Melyikre fókuszál most elsősorban?

Most turnézunk, és leginkább az élő koncertekre szeretnék koncentrálni, de két új lemez is érkezni fog a közeljövőben. Emellett továbbra is producerkedek és festek is. Továbbra is ez a két szenvedélyem van.

Akkor valóban a művészeteknek él.

Úgy nőttem fel, hogy a festészet mindig ott volt nekem, korábbi szerelem ez számomra, mint a zene iránti, Berlinben és Ausztriában is azt tanultam. Aztán jött a zene, de sosem mondtam le a festészetről, kiállításokat szervezünk, igyekszem a kettőt kombinálni. Parov Stelar több egy zenei producernél, és nem rossz, hogy meg tudom csinálni az albumaink borítóját és a posztereket. Így nem csak a zenét, hanem az egészet te csinálod.

Ezek szerint az új album borítóját is ön készítette.

Igen, ez eredetileg egy hatalmas olajfestmény, két méter magas, jelenleg a művészeti galériámban van.

Árulja is a képeit?

Tavaly sikerült elég sok képet eladni, és volt egy nagyobb kiállításom is, ahol szintén több darab elkelt. Szóval igen, próbálkozom.

A nyári turnét követően hogyan tovább?

Én már befejeztem a tervezést, az élet úgyis mindig mindent felülír, elég csak az elmúlt évekre gondolni. Dolgozom néhány dolgon, egy új album is készül, ami az eddigiekhez képest sokkal inkább elektronikus és popos lesz. Emellett szeretnék új festményeket készíteni, kiállításokat nyitni. Fontos, hogy szeretnénk az élő koncertjeinken is dolgozni, az a célom, hogy ha valaki két koncertünkön is ott van, mindegyiken kapjon tőlünk valami igazán újat.

Mi az, ami a megújulásban még mindig inspirálni tudja?

A hétköznapok. Az, ahogyan éppen az adott pillanatban érzem magam. Elég csak a Catgroove című számra gondolni. Éppen újszülött kismacskáim voltak, amelyek fel-alá rohangáltak a lakásban, és ez hatalmas energiát adott nekem – így született meg a dal. Engem az apró dolgok tudnak a legjobban inspirálni és motiválni. Vagy fogom magam, bemegyek a konyhába, és főzök. (nevet)

Mit üzen a magyar rajongóknak?

Alig várom már, hogy újra találkozhassunk, és mint mindig, most se hagyjátok otthon a táncos cipőket, mert hatalmas buli lesz! Találkozunk a Balatonnál egy hideg sör mellett!

Búcsúzóul, tud valamit mondani magyarul?

Igen, bár ez igencsak bonyolult nyelv. Tudom például azt, hogy „hal”, de ez egy elég egyszerű szó, tudom. Mindig próbálnak tanítgatni, de nem vagyok jó diák.

Lehet, hogy egyszerű, de a Balaton környékén annál hasznosabb.

Hogy is van a sör? Akkor már tényleg megleszek!

A Strand Fesztivált idén ismét Zamárdiban rendezik, augusztus 18. és 21. között. A Parov Stelar Band a nyitónapon áll színpadra.

(Borítókép: Az osztrák Parov Stelar [Marcus Füreder, k] Cleo Panther énekesnő [b] és Sebastian Grimus szaxofonos a Parov Stelar Band koncertjén a 26. Sziget Fesztivál harmadik napján, az óbudai Hajógyári-szigeten 2018. augusztus 10-én. Fotó: MTI/Mohai Balázs)