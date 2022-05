II. Erzsébet királynő lányaként szerette Diana hercegnét

Nem túlzás kijelenteni, hogy II. Erzsébet királynő és Diana hercegné a brit királyi család legkedveltebb karakterei közé tartoznak. Az uralkodó ugyan mindig igyekezett a Buckingham-palota falai között tartani a családban felbukkanó viszályokat, ám ez nem mindig sikerült. Legidősebb fia, Károly herceg is felkavarta az állóvizet Diana hercegnével való viaskodásukkal, ám arról nem sokat lehetett tudni, hogy II. Erzsébet milyen kapcsolatban is állt a nép hercegnőjének kikiáltott Dianával.

A királyi család egyik életrajzírója, Andrew Morton – aki egyébként korábban könyvet is írt a hercegnéről, ezzel megmutatva igazi arcát – most további részleteket közölt. Többek között arról, milyen fogadtatásban részesült Diana, illetve hogyan érintette őt Károly herceg és a hercegné válása.

Mint Morton megjegyzi, II. Erzsébet mindig is az a személy volt, aki a lehető leghiggadtabban tudta kezelni a stresszhelyzeteket, ám legidősebb fia – illetve András herceg – válása megviselte. A palota dolgozói szerint ebben az időszakban szerény alkoholfogyasztása érezhetően megnőtt, szorongott, érzelmileg rosszul érintették őt a történtek. Az életrajzíró beszámolója szerint, amikor András herceg egykori felesége, Sarah Ferguson először látogatást tett a királynőnél, II. Erzsébet úgy jellemezte őt, mint egy „igazi angolt″.

Diana hercegnénél már ennél egyértelműbb kijelentést tett, mivel 1980-as balmorali látogatását követően a királynő némi elégedettséggel megjegyezte:

Ő egy közülünk.

Egyedül a hercegné nagymamája, Lady Fermoy volt az, aki óvatosságra hívta fel Diana figyelmét:

Drágám, meg kell értened, hogy a humorérzékük és az életmódjuk is nagyban különbözik a mienktől, és nem hiszem, hogy ez megfelelne neked.

Ahogy Morton hozzátette, II. Erzsébet kifejezetten örült, amikor Károly és Diana bejelentették eljegyzésüket, mivel úgy gondolta, a hercegné pozitív kisugárzása jó hatással lehet a fiára. Az uralkodó mindent megtett annak érdekében, hogy Diana jól érezze magát, a Windsor-kastély fő vendégszobájában szállásolta el, amíg a herceg a tengerentúlon volt.

Úgy figyelt rá, mint senki másra

II. Erzsébet különösen sokat törődött a hercegnével, és hiába volt nagyon elfoglalt, mindig szakított időt rá. Diana ekkorra azonban már bulimiával küszködött, ami falásrohamot eredményezett nála, illetve sokszor hánytatta is magát. A palotában dolgozó szakácsok szerint a hercegné olyan gyakran látogatta a konyhát, hogy már azt hitték, kémkedik utánuk, ám erről szó sem volt. Az uralkodó ugyanakkor udvariasan megkérte, hogy fejezze be a konyhában tett látogatásait, mivel nem tudta, hogy Diana komoly betegségben szenved.

II. Erzsébet komoly összeget volt hajlandó kiadni a hercegné gyémánt eljegyzési gyűrűjére, ami 28 ezer fontba került – ez az inflációt figyelembe véve ma körülbelül 43,8 millió forintot jelentene. A bulimia és a válságban lévő házassága miatt Dianának olyan hangulatingadozásai lettek, hogy egy időben már nem is akarta elhagyni a szobáját, így kimaradva a családi eseményekből, ami rendkívül bosszantotta a királynőt. Egyrészt udvariatlanságnak tartotta, másrészt a személyzet valamelyik tagjának mindig a hercegné rendelkezésére kellett állnia. Ennek ellenére azonban az uralkodó megértette, Dianának időre van szüksége, hogy alkalmazkodjon a körülményekhez. Amikor pedig bejelentette, hogy terhes, II. Erzsébet remélte, ez véget fog vetni nehéz időszakának.

Diana hercegné és Károly herceg kapcsolata azonban időről időre lett egyre rosszabb. Ahogy a hercegné arról beszámolt, 1982 januárjában épp egy heves vitát folytattak a Sandrigham-birtokon, amikort leesett a lépcsőn, amely a királynő szobáihoz vezet. Bár elsírta magát, Károly herceg kisunnyogott az egyik hátsó ajtón, meggyanúsítva őt azzal, hogy csak túlreagálta a helyzetet. Esését követően összekuporodva feküdt, mire az elsők között érkezett meg a nagy robajra II. Erzsébet.

A királynő teljesen elborzadva, remegve jött ki, annyira megijedt

– nyilatkozta korábban Mortonnak a hercegné, hozzátéve, hogy az uralkodó amiatt aggódott, el fog vetélni.

A palota dolgozói, akik szintén szemtanúi voltak az esetnek, arról számoltak be, hogy Diana megbotlott a lépcsőn, majd lefele bukdácsolva a királynő kutyáinak etetőtálja mellett kötött ki. Amikor odaérkeztek, leporolta magát, elnézést kért a felhajtásért, és közölte, teljesen jól van.

Bízott benne

A nép hercegnőjeként emlegetett Diana első fia, Vilmos herceg születése után lett közutálat tárgya, legalábbis ami a brit sajtót illeti. Őt tartották felelősének amiatt, hogy a személyzet néhány tagja távozott a palotából. Ám II. Erzsébet még mindezen híresztelések ellenére is Diana pártját fogta, mondhatni lányaként szerette, engedélyt is adott neki arra, hogy a királyi családot képviselje Grace Kelly temetésén, holott ezt mindenki ellenezte.

Bár Diana hercegné és Sarah Ferguson némileg kihúzták a gyufát, amikor András herceg legénybúcsúján rendőrnőnek öltöztek, hogy viccből letartóztassák őt a bulin. A mulatást később egy bárban folytatták, a történet pedig nem sokáig maradt titokban. II. Erzsébetnek nem igazán volt ínyére, hogy a leendő királynő, Diana zsarunak öltözve kóborol London utcáin, ami ráadásul bűncselekménynek is minősül, így behívatta a hercegnét, aki azzal védekezett, hogy ez nem volt több, mint szórakozás. Nem is lett belőle komoly ügy, mivel az uralkodó mindig is utálta a konfrontációt, így hamar elfelejtődött az eset.

Ferguson nem egyszer vitte bele a rosszba a hercegnét, akit arra is rávett, hogy járjanak kánkánt a Windsor-kastélyban, illetve egymást lökdösték a Klosters-i sípályákon, amiről fénykép készült, Károly hercegtől komoly megrovást is kaptak érte. Esernyőikkel bökdösték egyik barátjuk hátát egy lóversenyen, ami miatt Fergusont igen komolytalannak írták le az újságok, ám Dianának hamar megbocsátottak. Ez főképp annak volt köszönhető, hogy kezet fogott egy AIDS-beteggel 1987 áprilisában, amivel a címlapokra került, és sok elismerést zsebelt be bátorságával.

A királynő ekkor már tudta, hogy a két nő lázadása komoly vitákat szíthat a családban. Ferguson és Diana azt tervezték, hogy egyszerre vetnek véget házasságuknak. Volt, amikor a Balmoral-kastély birtokán száguldoztak a királynő járgányával, vagy épp quaddal versenyeztek egy golfpályánál, a viselkedésük mondhatni kiverte a biztosítékot. Mint Morton megjegyezte, a két nő a házasságukban fellépő problémákról is gyakran tájékoztatta a királynőt, amelyek kényelmetlenül érintették őt. Morton hozzátette, ebben az időben dolgozott azon életrajzi könyvön, amelyet a hercegnéről írt. Kifejtette azt is, hogy Diana azért avatta be ennyire a királynőt, hogy II. Erzsébet elítélje Károly herceg viselkedését, miszerint megcsalta őt Kamilla hercegnével. Az uralkodó azzal egyetértett, hogy Károly valóban elég furcsa és kiszámíthatatlan.

Nem volt visszaút

1992 júliusában jelent meg a Diana igaz története című könyv, amely Morton állítása szerint komoly indulatokat keltett. A palota egy közleményben pontatlannak minősítette a kötetet, sőt a hercegné le is tagadta, hogy bármi köze lenne a könyvhöz. Ekkora pedig már igencsak elharapózott a hangulat Károly és Diana között, és ugyan II. Erzsébet ahhoz ragaszkodott, hogy próbálják rendezni a nézeteltéréseiket, még egy találkozót is megszervezett, ám a pár már megegyezett abban, hogy különválnak útjaik.

A királynő egyébként különösen nagy hatással volt Dianára, aki még akkor sem akart hazatérni ausztriai nyaralásáról, amikor meghalt az édesapja, ám II. Erzsébet kérésére mégis megtette. Sőt, akkor is hallgatott rá, mikor Dél-Koreába kellett volna elkísérnie Károly herceget, bár mondhatni könyörögni kellett neki, hogy megtegye. Az uralkodó igyekezte békíteni a feleket, még ha ez már teljesen lehetetlennek is bizonyult. Károly hercegnek az volt az utolsó csepp a pohárban, amikor a Sandrigham-birtokon vadászatot tervezett a barátaival, amelyen fiai, Vilmos és Harry is részt vettek volna, ám Diana ezt nem hagyta. Ragaszkodott hozzá, hogy gyermekei a Windsor-kastélyba menjenek. A herceg ekkor felhívta édesanyját, hogy elpanaszolja a történteket:

Nem veszed észre, hogy teljesen őrült?

– üvöltözött Károly, majd lecsapta a telefont, a királynő pedig ekkorra már tudta, hogy innen nincs visszaút.

Egy lelkész beszámolója szerint, aki abban az időben kapcsolatban állt a királynővel, II. Erzsébet azt érezte, hogy kezdi elveszteni az irányítást. Napokkal a válás bejelentése után Diana találkozót egyeztetett a királynővel a Buckingham-palotában. Amikor belépett szobába, könnyekben tört ki, azt állítva, hogy mindenki ellene van. Ahogy a lelkész megjegyezte, az uralkodó nem tudta, hogy mit tegyen ebben a helyzetben, ahogy akkor sem, amikor fény derült Károly herceg és Kamilla hercegné viszonyára.

II. Erzsébetet mélyen érintette a királyi családot érintő botrány, az utolsó pillanatig reménykedett benne, hogy Károly és Diana kapcsolata még helyrehozható, ám hiába próbálkozott segíteni nekik, már nem lehetett megmenteni a kapcsolatukat. Az uralkodó figyelt a hercegnére, időnként felhívta őt a Kensington-palotában, hogy a hogyléte felől érdeklődjön, sőt a portugál elnök tiszteletére rendezett eseményre is meghívta őt, kivívva ezzel Károly herceg haragját. A királynő szimpátiája azt követően sem hagyott alább, hogy a pár már hónapok óta külön élt, ugyanis még ennek ellenére is meghívta Dianát a Sandrigham-birtokra karácsonyozni. Amikor lehetősége nyílt arra, hogy unokáival, Vilmossal és Harryvel, illetve Dianával tölthessen egy kis időt, szabaddá tette a napját.

A hercegné abban reménykedett, hogy az uralkodó rá tudja majd venni Károly herceget a válásra, ám II. Erzsébet csak akkor avatkozott be, amikor Diana egy interjút adott a BBC-nek. Bővebben beszámolt férje hűtlenségéről, sőt azzal kapcsolatban is kétségét fejezte ki, hogy Károly herceg alkalmas lenne-e királynak, illetve a szívek királynőjeként hivatkozott magára. II. Erzsébet ezen húzását már megbocsáthatatlannak tartotta, így nem sokra rá egy kézzel írt levelet küldött Dianának, amelyben kifejtette, konzultált Canterbury érsekével, a miniszterelnökkel és Károly herceggel, és úgy döntöttek, hogy a legjobb megoldás a válás lesz. Ezen döntés már hosszú idő óta esedékes volt, ám II. Erzsébet bízott abban, hogy Diana hercegné Károly herceg oldalán egy napon méltó utódja lehet.

(Borítókép: Diana walesi hercegnő vidéki otthona előtt 1986. július 18-án. Fotó: Tim Graham Photo Library / Getty Images)