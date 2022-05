Harry Styles mégsem annyira stílusos, mint azt a nevéből gondolnánk

A már feloszlott brit fiúcsapattal, a One Directionnel világszerte ismertté vált Harry Styles ugyan már évek óta egyéni karrierjére koncentrál, azonban egy-egy felkapott dalán kívül mégsem feltétlen a zenéjével hívja fel magára a figyelmet időről időre. A 28 éves énekes rendre feltűnő, extravagáns ruhában áll színpadra vagy vonul végig a vörös szőnyegen, az egyéninek tartott stílusával magasan kitűnik a mellette vonuló hírességek közül is.

Nem Styles az első a zeneiparban, aki a magára öltött ruhadarabok miatt is a figyelem középpontjába kerül, korábban a legnagyobb rocksztárok és előadók által viselt – a brit énekes némelyik darabjához rémesen hasonlító – különböző, extravagáns szettek is időről időre borzolták a kedélyeket.

Harry Styles stílusát ugyan a legtöbben teljesen egyedinek tartják, mint kiderült, sokáig igazán különlegesnek hitt öltözködési hóbortjait a legnagyobb rock- és popsztároktól nyúlta le, ami azonban nem kell, hogy feltétlen problémát jelentsen.

Harryt sokan kritizálták, amiért más divatikonokat másol, azonban a divat pont ezt jelenti, hogy egy ikonra akarunk hasonlítani. Ő a teljes megjelenés másolása helyett a történelem legjobb, néha legfurcsább öltözékeiből merít ihletet. Mindenki más ezt csinálja, elég csak Kim Kardashianra gondolni, aki Marilyn Monroe ruhájában jelent meg az idei Met-gálán. Harry szeret más lenni, ezzel tiszteleg a stílushősei előtt, emiatt pedig rendre felkerül a divatmagazinok borítójára. Azok, akik kigúnyolják a ruhák és a kézitáskák miatt, azok hamarosan azt is láthatják, hogy egy új, népszerű popsztár ellopja Harry stílusát

– mondta Clemmie Fieldsend divatszakértő a The Sunnak az énekes stílusának megítéléséről.

Na, ki a király?

Az 1950-es, 60-as évek legnagyobb ikonja, a nők bálványa, Elvis Presley volt az, aki szinte minden megmozdulásával magára tudta irányítani a közönség figyelmét. Elképesztően jellegzetes hangja és stílusa mellett azonban öltözködésével is kitűnt a mindig lázadó énekes. Így talán nem is meglepő, hogy zeneszámai mellett egy-egy szerelést is lemásoltak róla az évek során. Presley 1968-ban egy egyrészes bőrszerelésben lépett színpadra, a fellépés miatt ikonikussá vált viselet pedig Stylesnak is megtetszett. A 2021-es Grammy-díj átadóján ugyanis ha végül nem is egyrészes, de tetőtől talpig Presley szettjére hajazó bőrruhában áll a közönség elé. A kinézet már stimmel, így már csak hangban és népszerűségben kell beérnie a Királyt.

Mercury flitterei

A Queen énekese tényleg azok közé tartozott, akik minden alkalommal meg tudták lepni a rajongókat egy-egy új, előtte sosem látott ruhakölteménnyel. Freddie Mercury stílusa és zenéje láthatóan Styles életére is komoly hatást gyakorolt, az elképesztő hangú Queen-énekeshez hasonlóan ő is zongorázik, azonban mégiscsak a stílusérzéke az, ami vetekszik az 1991-ben elhunyt énekesével. A brit előadó ugyanis előszeretettel viselte éveken át csillogó, flitteres dresszét, melyet Harry Styles szintén a saját ízlésére formált, az ikonikus darab egy újraalkotott másában lépett fel az idei Coachella Fesztiválon.

Mick Jaggerre hajaz

Már a 2010-es brit X Factorban – ahol Harry Styles először feltűnt – is beszédtéma volt hatalmas hajkoronája, azonban csak szólókarrierje beindítása után kezdték igazán a Rolling Stones zenekar frontemberének, Mick Jagger hajviseletéhez hasonlítani Styles frizuráját. A fiatal Jaggerként aposztrofált énekes azonban a ruhatárát tekintve is egyre inkább a rocksztárra hajaz, előszeretettel visel olyan trapéznadrágokat, melyek még mintában is a veterán zenész korábban felvett ruházatára hasonlítanak. Vajon a hajstílust és a lázadó külsőt is Jagger inspirálta?

Tollaskodásból jeles

A kétszeres Oscar- és hatszoros Grammy-díjas brit zeneszerző-énekes Elton Johnról, ha kinézetről van szó, mindenkinek az ikonikus körlencséjű szemüveg ugrik be jó eséllyel elsőnek, aki azonban különleges ruhadarabjaival is rendre elkápráztatja a rajongókat. Ugyan a zenésztársadalomban előszeretettel viselnek rendkívül feltűnő, csillogó-villogó darabokat, azonban a madártollas darabok még ezek közül is kitűnnek. Ilyen volt Elton John 1974-ben viselt darabja is, amikor is az énekes először borzolta a kedélyeket egy tollas darabbal, amelyben lehet, hogy egy általános iskolai farsangon madárként akár díjat is nyerhetett volna. Honfitársához hasonlóan Styles sem hagyhatott ki ruhatárából egy színes tollakkal díszített darabot, amely még annak népszerűségét követően évtizedekkel később is sokkolt mindenkit.

Átlépte a piros vonalat

A tűzvörös, piros öltözetek – akárcsak a sportautók tekintetében – mindig is magabiztosságot sugároztak, így egyfajta szexepilként voltak jelen a divat világában. A szexi piros szín azonban sokkal inkább nőknél jelent meg egy-egy testhez simuló darab formájában, mintsem férfiakon virított volna. Ezt rúgta fel évtizedekkel ezelőtt Rod Stewart, aki egy egyrészes piros dresszben állt színpadra nemegyszer. A leginkább egy autóversenyző overalljára hajazó egyrészes ruha annak különlegessége ellenére, úgy tűnik, a mai napig is népszerű bizonyos körökben, ugyanis Harry Styles ezt a darabot is rehabilitálta, és annak újragondolt, ujj nélküli másában ő maga is színpadra állt.

Herceghez méltó csillogás

A zene világában a fent már említett előadók mellett is bőven akadtak igazi divatdiktátorok, olyan úttörők, akik nemcsak hangjukkal, hanem öltözetükkel is a kitűntek a hétköznapi szürkeségből. A 2016-ban elhunyt Prince hercegi megnevezéséhez méltóan megjelenésével is rászolgált a névre. A sokszor rendkívül femininnek megítélt stílusát tartja talán Harry Styles is követendőnek, Prince-hez hasonlóan előszeretettel visel csipkés, mandzsettás blúzokat, amelyekről első ránézésre aligha mondanánk meg, hogy egy világhírű férfi zenész abban lép majd fel tízezrek előtt vagy jelenik meg előkelő díjátadókon.

(Borítókép: Harry Styles és Elvis Presley. Fotó: Kevin Winter / Getty Images for The Recording Academy / Gary Null / NBCU Photo Bank / NBCUniversal via Getty Images / Getty Images)