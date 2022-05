Vikingek és dubajozó lányok érkeznek a mozikba

A művészet templomai – Tutanhamon: A legújabb kiállítás

(olasz dokumentumfilm, 90 perc, 2022)

A Tutanhamon: A legújabb kiállítás a világtörténelemben először teszi lehetővé, hogy nézők milliói közelről is szemügyre vehessék a fáraót, és átélhessék azokat a kivételes pillanatokat, amelyek során a fáraó személyes használati tárgyai és az őt a túlvilágra kísérő luxuscikkek közül mintegy 150 elkerül korábbi kiállítási helyéről, a Királyok Völgyéből, hogy a valaha szervezett legnagyobb szabású kiállításon kapjanak helyet, melyet a szó szerint „Aranyifjúnak” szenteltek. Sandro Vannini, a Tutanhamonra szakosodott tárgyfotós tűéles, nagy felbontású, művészi képsorain szinte megelevenednek Tutanhamon kincsei. A termékeny Vannini végigfotózta az „Aranyifjú” teljes, több mint 5 400 leletből álló sírkamráját.

Az Északi

(angol-amerikai filmdráma, kalandfilm, 140 perc, 2022)

Az erőteljes vízióiról ismert rendező, Robert Eggers új filmje egy akciókban bővelkedő eposz. Egy fiatal viking herceg sorsát követi nyomon, aki bosszút akar állni az apja haláláért. A szereposztás igazi sztárparádé, hiszen az izgalmas, látványos történetet olyan színészek keltik életre, mint Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk vagy Willem Dafoe.

Bazi nagy francia lagzik 3.

(francia vígjáték, 98 perc, 2021)

Közeleg Marie és Claude 40. házassági évfordulója. A pár átvészelt néhány eseménydús esküvőt – lányaikat katolikus, erősen konzervatív szellemben nevelték, így amikor azok különböző vallású és etikumú párt választottak maguknak, a meglehetősen maradi Claude katasztrófaként élte meg a menyegzőket – ám most már csak élvezni szeretnék a zavartalan nyugdíjas éveket. Ám a lányok meglepetéssel készülnek, összehívják az egész családot, hogy megünnepeljék a neves alkalmat. És akkor kezdetét veszi az őrület...

Boszorkányház

(magyar vígjáték, 90 perc, 2019)

Egy dokumentumfilmes igazi kincsre bukkan: öt boszorkány él egy rózsadombi villában. A velük forgató stáb bepillantást nyer a titokban működő kommuna mindennapjaiba, ahol meglepő és vicces helyzetekben ütközik a modern fővárosi élet az évszázados hagyományokkal. De a filmesek eközben felfedeznek valami még értékesebbet: a halandóság értékét a halhatatlanok világában.

Doors – The Final Cut

(amerikai-francia életrajzi dráma, zenés film, 140 perc, 1991)

A The Doors és zenéje legenda. A film elementáris erővel, zenében és képekben mutatja be a valóság küszöbének átlépését, az áttörést a "másik oldalra". Kábítószeres látomások, eksztatikus, botrányos színpadi fellépések, rituális szeretkezések, a tudatos és tudattalan határainak elmosódása - mindez csak egy valakinek a személyiségén átlényegítve volt lehetséges, a zenekar költő-énekesén, akit úgy hívtak: Jim Morrison...

Lányok Dubajban

(lengyel filmdráma, 146 perc, 2021)

A fiatal, ambiciózus Emi régóta a nagyvilágról, sok pénzről álmodik. A lány kihasználja a szépségében rejlő lehetőségeit és escort lányként belecsöppen egy fényűző világba. Hamarosan ő lesz az, aki dúsgazdag arab megrendelők kérésére hölgyeket, hírességeket, filmsztárokat és modelleket kezd kiközvetíteni gyors, dubaji pénzkeresésre. A szexmunkával keresett pénz és vagyon egyre több kapzsiságot, irigységet és törvénytelenséget hoz magával, amitől a világ egy sötét oldala kerül a felszínre és változtatja meg örökre a benne dolgozók életét. A Lányok Dubajban Piotr Krysiak izgalmas és aktuális sikerregényének filmadaptációja. Az alkotás témája Magyarországon is aktualitás. A közel-keleti gyors pénz reménye és az ebből fakadó szexmunka fiatal kelet-európai lányok százezreit érinti a mai napig.

Twenty One Pilots: Cinema Experience – rendezői változat

(zenés film, 80 perc, 2022)

Légy részese te is az ikonikus Scaled And Icy album megjelenését követő, 2021-es banzájnak, melyet ezúttal kimondottan a nagy vászonra szabtak át, valamint korábban soha nem látott felvételekkel gazdagítottak! Tekints be a Grammy-díjas zenész páros, a Twenty One Pilots tagjainak a gondolataiba, amikor az album megjelenését követő, 2021-es banzáj világszerte a mozivásznakra kerül május 19-én! Légy részese a pszichedelikus mozis koncertélménynek, mely ezúttal a világ minden táján egyazon napon kerül levetítésre! A koncertfelvétel hangzás- és látványvilágát átszabták a mozivásznakra, valamint korábban sosem látott felvételekkel dúsították azt, hogy a Twenty One Pilots: Cinema Experience a zenevilág egyik legkreatívabb eklektikus zenei produkciójává avanzsálhasson, és izgalmas színpadképe Téged is a zenevilág mélységeibe röpítsen!

