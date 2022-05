Lézersugár találta szemen a Five Finger Death Punch énekesét a színpadon

Instagram-oldalán számolt be sérüléséről az amerikai banda énekese: a Five Finger Death Punch frontemberét, Ivan Moodyt egy lézersugár találta szemen két napja egy floridai fesztiválon.

Szerencsére jobban van Ivan Moody, aki jobb szemén kötéssel jelentkezett be az Instagram-oldalán, miután sérülést szenvedett koncertezés közben. A Five Finger Death Punch május 19-én épp a floridai Welcome To Rockville fesztiválon zenélt, amikor a nagy melegben a frontember elkezdte picit rosszul érezni magát. Emiatt hátrament, majd állítólag el is ájult, de aztán összeszedte magát, és visszafutott a színpadra – ekkor történt a baj.

Amint visszaértem, az egyik lézer hátracsapott, mert megbotlottam benne, és szemen lőtt. Ezeknek olyan erejük van, mint egy kisebb szupernóvának. Tényleg nagyon rossz. Ha ráteszed a telefonod, kioltja a képernyőt

– magyarázta a frontember a közzétett videójában, amit a blabbermouth szemlézett. Hozzátette: most visszamegy Las Vegasba, és felkeres egy rendes szemorvost. Bízik benne, hogy minden rendben lesz, bár egyelőre nem lát rendesen a jobb szemével. Elmondása szerint ez a szitu ezerszer rosszabb annál, mint amikor valaki a napba vagy egy villanykörtébe bámul, majd jön egy zöld fény, aztán minden elsötétül. Azt mondja, annyira rossz volt a helyzet, hogy először azt hitték, levált a retinája.

Az amerikai zenekar, amely azért is olyan kedves a magyaroknak, mert az alapító-gitárosa, Báthory Zoltán magyar származású, hamarosan megkezdi az európai turnéját, melynek során hazánkba is ellátogatnak: július 5-én a Papp László Budapest Sportarénában lépnek fel. Egyelőre nem tűnik úgy, hogy a frontember sérülése miatt bármelyik fellépés is elmaradna.

„Amikor néhány hét múlva Európába megyünk, lehet, hogy egy kib.szott tapasszal a szememen láttok majd. Tessék. Lehet poénkodni. Nem érdekel. Ez van. Én élveztem” – tette hozzá Moody, hangsúlyozva, nagyon sajnálja a történteket, de tényleg nagyon kimerült a hőségben, és látta, hogy mások is rosszul lettek a magas páratartalom miatt.

A portál által szemlézett felvétel ugyan már nem elérhető, két másik videó, amit az énekes az eset kapcsán rögzített, még fent van az Instagramon.

(Borítókép: Ivan Moody 2020. január 23-án. Fotó: Per Ole Hagen / Getty Images)