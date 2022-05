Rebel Wilson kitálalt szexuális zaklatásáról

Rebel Wilson azt állította, hogy egy férfi színésztársa szexuálisan zaklatta őt. A Tökéletes hang és a Macskák sztárja elmondta, hogy az eset még a metoo-kampály és a hasonló botrányok kirobbanása előtt történt.

Behívott a szobába, és lehúzta a nadrágját

– mondta Rebel Wilson. Ezután arra kérte, hogy a barátai előtt vegyen részt egy szexuális aktusban. „Szörnyű és undorító volt” – tette hozzá a színésznő.

A Netflix egyik legnézettebb filmjében játszik

Legújabb filmje, A végzős év jelenleg a Netflix első számú filmje. A színésznő azt mondta, hogy a meg nem nevezett színész ezután megpróbálta tönkre tenni a karrierjét.

Az összes erre vonatkozó törekvése mind a metoo-kampány előtt kezdődött, amikor megpróbált tönkre tenni engem és a karrieremet. Ha ez a metoo-mozgalom után lett volna, akkor csak leteremtettem volna őket.

A 42 éves színésznő eredetileg jogásznak tanult, így minden részletet dokumentált, mielőtt felhívta az ügynökét, és tájékoztatta a szórakoztatóipar szereplőit is.

Gondoskodtam arról, hogy iparági körökben az emberek tudják, mi történt

– mondta Wilson, aki gyakran gondolkodik el a helyzeten, és azon, hogy mit tenne, ha most történne vele hasonló eset.

Miért maradtam abban a helyzetben... azzal a szörnyű fickóval? El kellett volna mennem. Nem érte meg. De ugyanakkor úgy voltam vele, hogy »Ó, nos, tedd a helyes dolgot, légy profi, és fejezd be a filmet«. Most már soha nem tennék ilyet. Úgy gondoltam, már az is nagy lépés volt, hogy panaszt tettem az ügynökségemnél és a stúdiónál. Rájöttem, hogy én voltam a negyedik, aki panaszkodott a fickóra. Durván bánt velem, de sok nőnek sokkal rosszabb volt

– emelte ki Wilson, aki többek között a Hogyan legyünk szinglik és a Csaló csajok című filmekben volt láthatót, legutóbb pedig komolyabb szerepet vállalt egy brit drámában, a The Almond and the Seahorse című filmben, Celyn Jones, Meera Syal és Charlotte Gainsbourg oldalán.