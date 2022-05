A humorista az egyik előadásán szólalt meg bővebben az idei Oscar-gálán történtekről, ami heteken át foglalkoztatta nemcsak a sajtót, hanem a rajongókat is.

Will Smith élete legboldogabb és egyben legrémesebb napját jelenthette az idei Oscar-gála. A legjobb színész kategóriában ő kapta meg az aranyszobrot a Richard király című filmben nyújtott teljesítményéért, ám ezt megelőzően egy pofont is lekevert Chris Rocknak, aki a felesége gyógyíthatatlan betegségével kezdett el viccelődni.

A történtek után Smith bocsánatot kért, nemcsak Rocktól, hanem az akadémiától is, ám az ügy nem maradt annyiban. A rajongók tábora mondhatni két részre szakadt, mivel volt, aki Rocknak adott igazat, míg mások Smith kiakadásával tudtak azonosulni. A filmakadémia azonban komoly lépést tett az eset következtében, és tíz évre kitiltották őt a díjátadóról.

Az Oscar-gála évek óta csökkenő nézettségének azonban mindenképp jót tett Smith drámája. Sokan épp emiatt nem tudták eldönteni, hogy a látottak valódi konfliktust takarnak, vagy csak szimpla színészkedésről van szó. A díjátadónak sok év után házigazdái is lettek, Amy Schumer, Wanda Sykes és Regina Hall, akik természetesen mind szemtanúi voltak a pofonosztásnak. A napokban épp a humorista Sykes számolt be az általa tapasztaltakról orlandói fellépésén, és egyáltalán nem volt jó véleménnyel Will Smithről.

Még mindig traumaként élem meg

– jelentette ki az 58 éves Sykes, majd hozzátette, nem tud beszélni a történtekről, mivel túl érzelmes lesz.

Mint megjegyezte, alig tudta elhinni, hogy az esetet követően Smith továbbra is ott ült a vendégek között, nem volt azonnali következménye a tettének.

Remélem, k.rvára összekapja magát. Addig is, b.szódjon meg

– mondta a humorista, akit nagyon felzaklattak a történtek.

Nem először védi Chris Rockot

Sykes egyébként korábban az Ellen DeGeneres Show vendégeként már szűkszavúan kifejtette a véleményét Will Smith viselkedéséről. Azzal kapcsolatban fejezte ki aggodalmát, miszerint nagyon rossz képet fest a díjátadóról, hogy hagyták, a színész továbbra is a közönségben foglaljon helyet, annak ellenére, amit tett. Mint kifejtette, borzasztóan érezte magát, amikor megtudta, mi történt, fizikai fájdalmat érzett. Ehhez persze hozzájárult az is, hogy közeli barátok Rockkal, így még inkább át tudta érezni, min megy keresztül.

Amikor megláttam Christ és odamentem hozzá, egyből azt mondta, nagyon sajnálja, de nem értettem, miért kér bocsánatot. Mire azt felelte: »Ez a te estéd volt. Te, Amy és Regina nagyszerű munkát végeztetek. Sajnálom, hogy most minden erről fog szólni«. Mert ilyen Chris

– fejtette ki akkor Sykes.

Chris Rock továbbra is tejel

Ugyan Will Smith különböző projektektől esik el az incidensnek köszönhetően, Rock annál előnyösebben jött ki. Az előadásaira szóló jegyeket szó szerint elkapkodták, így súlyos milliókat tehet majd zsebre, fellépésein pedig egyre bátrabban szólal fel a pofozással kapcsolatban. Legutóbb a londoni Royal Albert Hallban tette tiszteletét, ahol kijelentette:

Ha bárkit is érdekelne, jól vagyok, visszanyertem a hallásom, és igyekszem tisztességes műsort csinálni

– mondta állítólag Rock, aki azt is hozzátette, mindenki arra vár, hogy az Oscar-gálán történtekről fog beszélni, ám neki nem áll szándékában ennek szentelni az előadásait.

Most nem erről fogok beszélni, majd megteszem. A Netflixen

– magyarázta a humorista, majd tréfásan megjegyezte:

Aki azt állítja, hogy a szavak bántók, még soha nem pofozták fel.

(Borítókép: Will Smith 2022. március 24-én. Fotó: Rich Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)