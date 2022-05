A Tesla-vezér Elon Musk bejelentkezett a Twitter megvételére, majd hirtelen felfüggesztette annak felvásárlását. Döntését már korábban is többen élesen bírálták, megítélésén pedig a hirtelen fordulat sem segített, a hatalmas médiavisszhang miatt szinte nincs olyan nap, hogy ne hallanánk újabb történeteket a kék madaras oldalról.

De mit tudunk a 2006-ban elindult közösségi platform logójáról és annak nevéről? A történetéről a mai napig meglehetősen kevesen hallottak.

A Twitter közel 16 éve, egy fejlesztési projektként indult, Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, és Evan Williams ötletéből. Akkor talán még ők sem sejtették, hogy évekkel később már milliók lesznek jelen az oldalon. A közösségi háló az elmúlt több mint 15 évben többször is átalakult, amely változásokon maga a logó is átesett: az első években látható feliratot 2010-ben váltotta az ekkor még szintén Twitter felirattal ellátott kék madár, amely ezt követően több kisebb ráncfelvarráson is átesett – írja a LogoMyWay.

A történet sokáig rejtély volt, talán senki nem is sejtette hogy a logóban szereplő madárkának nevet is adtak a platform atyjai, amelynek története is egészen elképesztő.

A Twitter a ma is ismert madaras logót egyszerűen egy online képtárból vásárolta meg mindössze 15 dollárért, amely azóta már több változáson és ráncfelvarráson is átesett. A már-már ikonikus madárról a 2010-es évek elején egy alkalmazott bejegyzéséből derült ki, hogy valójában neve is van a madárnak, emiatt pedig a tulajdonosok se gondolták úgy, hogy tovább kellene rejtegetniük a mögötte rejlő sztorit.

Zöld madárért rajongott, kék jutott neki

Először ugyan csak a logóválasztás történt meg, a kék madárka hamarosan nevet is kapott az oldal elindítóitól. Nem is akármilyet, az elnevezést egy igazi legendától kölcsönözték, a madár a Larry nevet kapta, a népszerű NBA-kosaras, Larry Bird után, aki így a pályán kívül most már a világhálón uralja a levegőt.

Miért pont rá esett a választás? Az ötlet a társalapító Biz Stone-tól származik, aki bostoni származású, így szinte mindennap találkozott a város ikonikus zöld csapatával korábban három bajnoki címet is elhódító Bird nevével. Végül ugyan egy kék madárral kellett beérnie, de a keresztelőn a Larry név nem lehetett kérdés.

A névválasztás némileg ironikus, ugyanis az egykori kosaras többször is említette, hogy szeretne távol maradni mind a közösségi oldalaktól, mind pedig a médiától, ellenben kosaras kortársaival, Michael Jordannel és Magic Johnsonnal. Így Larry Bird úgy szárnyalhat vélhetően még hosszú ideig a Twitteren, hogy regisztrált fiókja sincsen.

A logó evolúciója

Ugyan a Twitter szó hallatán szinte mindenkinek a jellegzetes kék szín és a repülő madárka jut eszébe, azonban az induláskor még szó sem volt erről. A névválasztáskor a Flickr oldalt másolva Twttr volt a platform neve, és a twitter.com domain is foglalt volt, ezeket csak a 2006-os elindulást követően kezdhette használni az oldal. Ezt megelőzően még a kék madárka sem volt képben, a logó indulás előtti verziója zöld volt, és a magánhangzók nélküli feliratot tartalmazta.

A 2006-os indulást követően a bostoni kosárcsapatra hajazó zöld színt is lecserélték, és ekkor már az égszínkék színben, teljesen kiírva jelent meg a Twitter szó, mint logó. Ez volt az első hivatalos logója a közösségi oldalnak, melyet mindössze egy nappal a start előtt tervezett meg Linda Gavin. A logó az egyszerűségre törekedett, amely nagyban segített megszerettetni a felhasználókkal az első években a webhelyet.

A fordulópont és a madárka megjelenése 2010-ben történt meg, ekkor helyezték Larryt a Twitter felirat jobb oldalára, ahol egészen a 2012-es ráncfelvarrásig szerepelt. Az ikonra amiatt volt szükség a felirat mellett, mivel úgy gondolták, hogy vizuálisan is szimbolizálniuk kellene az oldal eszmeiségét, a repülő madár hangja pedig pont olyan gyors és rövid, mint egy-egy tweet, azaz bejegyzés a platformon.

Ez sem volt azonban elég egyszerű, emiatt 2012-ben úgy döntött a vezetőség, hogy csak a madarat tartják meg, amely addigra már olyan híressé vált világszerte, hogy a feliratra már nem is volt szükség, hiszen mindenki tudta, hogy a kék madár csak a Twitter lehet.

Larry is átalakításon esett át, arányaiban és színárnyalatban is megváltoztatták, emellett pedig kinagyították, így mindenki számára sokkal vonzóbb látványt nyújt az új madár, amely egyesek szerint már nem Larry, hanem simán a The Bird névre hallgat.

(Borítókép: Elon Musk 2020. szeptember 3-án. Fotó: Maja Hitij / Getty Images)