Videón, ahogy G.w.M ráüvölt a dj-re, majd lelép a saját koncertjéről

Amit valószínűleg Azahriah is egy életre megtanult, most G.w.M, alias Varga Márk esetén is beigazolódott: ma már nincs olyan eset, amit ne rögzítene valaki a telefonjával, hogy aztán vírusként terjedhessen a neten a felvétel. A rapper május 20-án egy budapesti szórakozóhelyen lépett fel, ám a produkciója meglepően rövid ideig tartott, a főhős ugyanis két perc után faképnél hagyta a közönséget.

Az előadó Insta-sztoriját szemléző Blikk korábban azt írta, G.w.M később a neten mentegetőzött a történtek miatt, aminek elmondása szerint a hangtechnika minősége volt az oka, illetve az, hogy nem szólt a mikrofonja. Állítólag a színpadra lépése is csúszásban volt, már el kellett volna indulnia egy másik helyszínre, azon az estén ugyanis három fellépést vállalt be. A rapper végül bocsánatot kért, amiért lelépett, és megígérte a rajongóinak, hogy bepótolja a bulit.

Hogy mi történt pontosan, azt a közönség soraiban telefonnal rögzítették a rajongók, akik közül az egyik a TikTokon tette közzé az általa készített felvételt. A videón az látszik, hogy amint elindul a dal, pár pillanat múlva G.w.M hátrarohan a dj-hez, és ráüvölt, hogy

ÁllÍTSD le!

Ezt követően a közönség felé fordul, és közli:

Ha jó lesz a technika, akkor visszajövünk. Egy nagy tapsot a technikusoknak! Bravó!

Az incidens után G.w.M egyszerűen levonult a színpadról, míg a szervezők a ValMar slágerével igyekeztek megmenteni az estét.

Korábban egyébként ByeAlexszel is történt hasonló eset, őt a Bánki-tónál várta a közönség, de a helyszínen biztosított körülményeket nem találta megfelelőnek ahhoz, hogy megtartsa a koncertjét. ByeAlex mondjuk két percre sem állt fel a színpadra akkor.