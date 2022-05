Tönkrevágta a karrierjét? Összefogott a net Amber Heard ügyvédjéért

Ahogy arról a korábbiakban már beszámoltunk, még mindig nem került pont Amber Heard és Johnny Depp rágalmazási ügyének végére. Mint ismert, a színész azt követően perelte be a színésznőt, hogy a The Washington Postnak írt egyik cikkében családon belüli erőszak áldozataként mutatta be magát. Konkrétan nem nevezte meg Deppet, mint bántalmazót, de nyilvánvaló volt, hogy róla van szó. A tárgyalássorozat hetekkel ezelőtt indult, amelyeken hol tréfás, hol kínos pillanatoknak lehettünk szemtanúi.

Legutóbb Depp ügyvédje, Camille Vasquez vívott ki magának tiszteletet, miután kérdéseivel annyira megizzasztotta a színésznőt, hogy fény derült korábbi hazugságaira. A napokban azonban Heard ügyvédje, Elaine Bredehoft volt porondon, akinek pechére pont egy olyan ügyfél érdekeit kell képviselnie, ami nem is bizonyul olyan egyszerű feladatnak – írja a TMZ.



Bredehoft tárgyaláson elhangzó kérdései ellen Vasquezrendre tiltakozott, amelyek többségének a bíró helyet is adott. Az ügyvédnő ekkor már eljutott arra a pontra, hogy szinte egy szót sem tudott kinyögni. A gondolataiba temetkezett, és úgy próbált rájönni, hogyan tegyen fel úgy kérdést, hogy az ellen ne legyen ellenvetés.

Igyekszem, próbálkozom

– hangzott el a szájából a mondat, bár ezt követően sem tudta szépíteni a korábbi leszerepelést.

A jogász felszólalását követően, miután a bíró engedélyt adott rá, Amber Heard kiviharzott a tárgyalóteremből, és egyes híresztelések szerint hangos szóváltásba is keveredett jogi csapatával. Nem véletlen, mivel Vasquez nemcsak Heardnek, hanem Bredehoftnak is keresztbe tett borotvaéles eszével. Az internet népe viszont együtt állt ki a színésznő ügyvédgárdájáért, mivel sokan úgy tartják, hogy Heard miatt lenézik őket. Sőt, több Depp-rajongó is támogatását fejezte ki, mivel egyértelmű, hogy Bredehoftnak egyáltalán nincs könnyű dolga. Nagy csatát vív szinte megvédhetetlen sztárügyfelével, aki tárgyalásról tárgyalásra keveredik hazugságspirálba, ezzel nagyban megnehezítve a jogászok dolgát.

Bár Heard csapata is fel tudott mutatni olyan bizonyítékokat, amelyek azt erősítették, hogy Depp volt a bántalmazó a kapcsolatukban, ám a színész legalább annyi ellenérvet tudott felmutatni, így nehéz megítélni, hogyan fog záródni az ügy. A döntés az ítélethozók kezében van.

Ki Elaine Bredehoft?

A minnesotai jogásznőt, aki egykor a University of Arizona és a The Catholic University of America Columbus School of Law intézmények növendéke volt, már 1984 óta bízzák meg bírósági ügyekkel. Eddigi pályafutása során számtalan díjat és elismerést kapott már, Virginia állam legjobb ügyvédei közé tartozik. Sőt, 1997 óta minden évben bekerült a legjobb amerikai jogászok közé. Több olyan szervezet tagja – köztük a American College of Trial Lawyers és az International Academy of Trial Lawyer –, amely megtiszteltetés csak igen kevés ügyvédet ért az Egyesült Államokban.

Ahogy az őt foglalkoztató Charlson Bredehoft Cohen Brown & Nadelhaft, P.C. jogi iroda oldalán olvasható, Bredehoft tapasztalatának köszönhetően ügyeinek túlnyomó többsége már a tárgyalás előtt rendeződik. Ám úgy tűnik, ez alól kivételt képez Heard és Depp pereskedése, amelyen nem várt akadályba ütközött.

A TikTokon egyébként egy olyan felvétel is elkezdett terjengeni, amelyen Johnny Depp egyik nyilvános megjelenése látható, és a közönség sorai között ott látni egy egy nőt, aki megszólalásig hasonlít Bredehoftra. Többen azt feltételezik, hogy az ügyvéd amiatt teljesít alul a tárgyalásokon, mivel nagy rajongója Deppnek, és nem hiszi el a Heard által állítottakat – ami nem is olyan meglepő, ha azt nézzük, a színésznő hányszor hazudott már a történtekkel kapcsolatban. Hogy valóban Bredehoft látható-e a felvételen, azt mindenki döntse el maga.

