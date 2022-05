Amber Heard ismét hazudott, Kate Moss tanúskodott ellene

Mint arról a korábbiakban beszámoltunk, már hetek óta tart Amber Heard és Johnny Depp tárgyalássorozata. A színész ötvenmillió dolláros pert akasztott egykori neje nyakába, mivel egy általa írt cikkben családon belüli erőszak áldozataként állította be magát, utalva ezzel arra, hogy Depp korábban bántalmazta őt. Heard ellentámadásként százmillióra perelte be a színészt, holott az eddigi tárgyalásokon már számos alkalommal bebizonyosodott, hogy korábbi állításai nem voltak feltétlenül igazak.

Nemrég Depp ügyvédje, Camille Vasquez ugrasztotta ki a nyulat a bokorból, most pedig a színész korábbi párja, Kate Moss tanúskodott. Természetesen Depp mellett. Heard korábban azt állította, hogy egyszer a lépcsőn állt, amikor a színész állítólag rácsapott egyet. Ekkor rögtön eszébe jutott egy pletyka a korábbi álompárral kapcsolatban, ezért tudta, mi következik, így megütötte a színészt. Ezzel arra próbált célozni, hogy Depp erőszakosan bánt Moss-szal, azonban mint kiderült, ez is kamu volt – írja a TMZ.

Kate Moss videón keresztül kapcsolódott be, mivel jelenleg az Egyesült Királyságban tartózkodik. Visszaemlékezve a Heard által is említett incidensre elárulta, Depp-pel épp egy hotelben voltak, a színész elhagyta a szobát, majd ő is követte. Mivel esős volt az idő, ezért véletlenül lecsúszott a lépcsőn, és megsérült a háta. Mint mondta,

sírt a fájdalomtól, de Depp egyből ott-termett, hogy segítsen.

Bevitte a szállodai szobájukba, majd orvosi ellátást is kapott.

Ahogy a színésznő kijelentette, Depp sosem bánt vele erőszakosan, még csak meg sem lökte. Valamint hozzátette, szimpla baleset történt, és a színész egyből felajánlotta a segítségét. Tehát a Heard által korábban említettek ismét nem feleltek meg a valóságnak, és valóban pletykáról volt szó.

(Borítókép: Kate Moss, Johnny Depp egykori barátnője tanúskodik Depp rágalmazási perében 2022. május 25-én. Fotó: Reuters / Evelyn Hockstein / Pool)