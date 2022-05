Valóban luxusban él Kirill pátriárka?

Az orosz egyházfő neve is felmerült már, hogy talán rá kellene tenni az Európai Unió szankciós listájára. A Putyinnal híresen jó viszonyt ápoló ortodox egyház első embere két dologgal is rászolgált erre a nyugati politikusok és a közvélemény szemében: egyrészt még Ferenc pápa szerint is egyértelműen támogatja az Ukrajna elleni háborút, másrészt a közvélekedés szerint nem éppen szerzetesi szegénységben tengeti a mindennapjait, és némely vagyonelem talán még az orosz elnökhöz is köthető.

Az emberek zöme valószínűleg megengedőbb a pompakedvelő történelmi egyházak luxusköltekezéseivel szemben – elvégre, ha a reneszánsz pápák szétosztogatták volna mindenüket, Michelangelo és Tiziano álla is felkopott volna, és sok-sok műtárggyal és épülettel szegényebb lenne a világörökség. Így azok a pletykák sem vetettek anno nagy hullámokat, amikor felmerült, hogy a szőrmeszegélyes bársonypelerinekért rajongó XVI. Benedek pápa piros cipőit esetleg a Prada gyárthatja, míg újdonsült drágaköves ékszereit talán a Bulgari tervezi.

Ferenc pápa nyilván fű alatt elbocsátotta ezen „udvari beszállítókat” (ha valóban voltak), szállóigévé vált ugyanis, amit a megválasztása után a felcicomázásért felelős bíborosnak mondott:

A farsangnak ezennel vége.

Azóta világhír, hogy milyen olcsó karórát hord (egy alap Casiót vagy Swatch-ot netán), nem így azonban keleti kollégája, aki egy közel 11 milliós Breguet-t visel az asztal üveglapjának tükörképe szerint – ugyanis a csuklójáról szépen leretusálták a hivatalos fotón a luxusketyegőt.

Hierarchiában a moszkvai pátriárka azonban nem kisebb méltóság, mint a római pápa – még ha a hívek és a fennhatósága alá tartozó egyházmegyék száma meg sem közelíti utóbbiét –, így éppannyira neki is megengedhető, hogy pompában éljen egy bizonyos szintig. Ennek fényében néztük át, mivel veszi körbe magát.

Paloták és járművek

Ugyan a Kreml falain belül található a Tizenkét apostol templommal összeépült pátriárkai palota, de a fáma szerint Putyinhoz hasonlóan Kirill atya is a vidéki levegőre szavaz inkább. Több mint 15 milliárd forint értékű rubelért újította fel számára az állam a Szentpétervár melletti egykori cári rezidenciát. Persze, ezt nem úgy kell azért elképzelni, mint a Téli-palotát vagy Carszkoje Szelót, de azért nem is egy kulipintyó. A 2,5 hektáron 14 darab 3 hálószobás ház található az okostechnológiával feltuningolt kastélyépület mellett, amelynek természetesen van saját temploma, könyvtára és uszodája is.

Ezt azért kirívó luxusnak nem tekintenénk, bármely világviszonylatban gazdagnak számító üzletember messze lekörözi a fehér szakállas egyházfit. A birtokra egy Toyota Land Cruiserrel szállítják, de a városban sokszor használ Mercedes S-osztályt is, azaz ezek sem olyan járgányok, amelyek akár ne lennének egy sima vezérigazgató garázsában. Őszentsége olykor vonatozik is, a kipingált, aranyozott és selyemtapétás kápolnavagonnal is rendelkező, szovjet időkből ottmaradt szerelvényért sem fogjuk irigyelni, a bécsi Eurocity kényelmesebbnek és elegánsabbnak tűnik.

Az egyik legtöbbet felhozott vád, hogy van egy luxusjachtja, amiért valószínűleg Roman Abramovics kikacagja a háta mögött.

A külsőre jellegtelen, káprázatosnak a legnagyobb jóindulattal sem mondható hajó belseje valóban elegáns – pont annyira, mint bármelyik unalmasabb ötcsillagos szálloda berendezése. A 2003-as, 32 méteres, 8 hálószobás jachtban van egy moziterem is, ez mondjuk menő, ha az ember a hullámok zaja nélkül akarja élvezni a Passiót vagy a Quo Vadist.

Ha nagy távokat kell átszelnie, egy Gulfstream G450 magángéppel hasít a felhők közt, amelynek a belsejéről képet nem találni, így lehet elegánsabb avagy lelakottabb is, ezt nem tudjuk. A magángép azonban mindenképp drága mulatság, egy Európán belüli út lehet 40 millió forint is, de ez sem egy olyan tényező, amiért pénzszórással lehetne vádolni, hiszen egyetlen egyház- vagy államfő sem a turistaosztályra vált jegyet.

Zsebpénz kontra cégvagyon

A Russia Beyond szerint 2014-ben az Orosz Ortodox Egyház 5,6 milliárd rubel bevételre tett szert (adózás előtt), ami több mint 28 milliárd forint jelenlegi árfolyamon, amelyből nemcsak a több mint 30 000 papot, hanem az épületállományt vagy a személyzetet is fenn kell tartani, és még nagyon sok költségelem van ezek mellett is a listán ugye. Tehát ez annyira nem sok pénz, biztosan nem lehet ebből egy kiadós shoppingtúrát tartani a moszkvai Gum vagy Tsum luxusáruházakban.

Vlagyimír Legojda, az egyház szóvivője biztosította róla a sajtót, hogy egyetlen orosz pap sem él luxuskörülmények közt – persze, egyéni kilengések lehetnek, hiszen

egyikük sem az égből szállt alá.

Különböző becslések vannak arra nézve, mennyi is lehet Minden Oroszok Pátriárkájának a magánvagyona, az amerikai Forbes 2006-ban másfél milliárd forintra tippelte, ami azért nem most volt. Jelenleg hivatalosan két moszkvai lakás van a nevén (320 millió és 54 millió forint), valamint egy szentpétervári (41 millió Ft), havi fizetése körülbelül 7,5 millió forint volt 2020-ban. A kinyerhető adatokból az olvasható ki konklúziónak, hogy Kirill pátriárkának sok szolgálatot kell még ahhoz tennie Putyinnak, hogy akár csak az orosz oligarchák úgy érezzék, hogy financiálisan benne van a brancsban.

A szerző luxusszakértő.

(Borítókép: Kirill pátriárka. Fotó: Oleg VAROV / Russian Orthodox Church Press Service / AFP)