Meghalt Andy Fletcher, a Depeche Mode alapító-billentyűse

60 éves korában elhunyt Andrew Fletcher, az angol Depeche Mode alapítótagja. A billentyűs halálhírét a zenekar osztotta meg a közösségi felületein.

Megdöbbenéssel és mélységes szomorúsággal tölt el bennünket kedves barátunk, családtagunk és zenésztársunk, Andy „Fletch” Fletcher korai halála. Fletchnek igazi arany szíve volt, és mindig ott volt, amikor támogatásra, egy élénk beszélgetésre, egy jó nevetésre vagy egy hideg italra volt valakinek szüksége. Szívünk most a családjával van, így arra kérünk benneteket, hogy gondoljatok rájuk, és tartsátok tiszteletben a magánéletüket ezekben a nehéz időkben

– olvasható a közleményben.

A korábban basszusgitáron játszó Andy Fletcher 1980-ban találkozott Martin Gore-ral, majd Clarke-kal kiegészülve megalapították a Composition of Sound zenekart, amelyben mindannyian szintetizátor mögé álltak. Clarke töltötte be a zeneszerző szerepét, illetve ő szolgáltatta az éneket egészen addig, míg ugyanabban az évben be nem vették énekesnek Dave Gahant, akinek javaslatára Depeche Mode-ra nevezték át zenekart. Fletcher eleinte basszusgitáron, majd szintetizátoron játszott. Clarke távozásával, aki a Yazoo, majd az Erasure alapítója lett, Gore lett a fő dalszerző.

A zenekar a 80-as évek végén és a 90-es évek elején olyan dalokkal aratott hatalmas nemzetközi sikert, mint a Personal Jesus, az Enjoy The Silence és az I Feel You. Az együttes többször is járt Magyarországon, legutóbb 2018-ban a VOLT Fesztiválon léptek fel. A Depeche Mode tagjait 2020-ban beválasztották a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.

