Az X Factor atyja megszabadul szellemjárta házától, amelyben soha nem lakott

Az X Factor atyja és kedvese úgy döntött, megválnak wimbledoni otthonuktól, amely eddig is csak úgy vitte a pénzt, mint a rosseb. Ráadásul korábban paranormális jelenségeket is tapasztaltak benne.

Simon Cowell – sok más sztárhoz hasonlóan – nem elégedett meg egy házzal, több ingatlant is vásárolt az elmúlt évtizedekben. Az X Factor atyja sokat ingázott az Egyesült Államok és Nagy-Britannia között, így nem meglepő, hogy mindkét országban beszerzett néhány házat, amelyekben felváltva lakik, amikor éppen szüksége van rá. Cowellnek ingatlana van Beverly Hillsben, Malibuban, Londonban és Wimbledonban is, ám a legújabb hírek szerint utóbbitól igyekszik megválni 17 millió fontért, azaz jelenlegi árfolyamon 7,6 milliárd forintért, holott soha nem is lakott benne – írja a Daily Mail.

A wimbledoni házat az eladási árnál minimálisan olcsóbban, 15 millió fontért vásárolta négy évvel ezelőtt, ám jelentős felújításokat kellett végezni rajta. Így hiába árulja kétmillió fonttal drágábban, a renoválás költsége valószínűleg még így sem fog megtérülni. Az 1900-as években épült, háromemeletes családi fészket szó szerint tégláira szedték, lebontották a falakat, a mennyezetet, és felszedték a padlót, hogy modern külsőt kölcsönözhessenek neki. A hat hálószobás ingatlanhoz ugyanennyi fürdőszoba is tartozik, illetve mindennel felszerelt konyha, öt fogadószoba, edzőterem, játszószoba, dupla férőhelyes garázs, illetve egy medence terveit is jóváhagyták már.

A hírek szerint Cowell és menyasszonya, Lauren Silverman úgy döntött, hogy inkább a nyugat-londoni Holland Parkban található otthonukban maradnak a gyerekekkel, Adammel és Erickel. A döntés hátterében állhatott az is, hogy Eric iskolája 22,5 kilométeres oda-vissza útra található a wimbledoni háztól, amit sok esetben több mint napi két óra alatt lehet megtenni.

Simon és Lauren változásra vágytak. London központján kívülre akartak költözni, egy kicsit zöldebb helyre

– nyilatkozta egy forrás, aki azt is megjegyezte, hosszú távú céljaik vannak.

Simon Cowell set to sell his £15M six-million Wimbledon mansion https://t.co/f8IKzIgWNT — RethinkLink (@rethink_link) May 21, 2022

Szellemek riogattak

A ház érdekes múltra tekint vissza, mivel a korábbi tulajdonos, Christian Levett azt állította, 2014-ben szellem szállta meg az ingatlant. Ez azután történt, hogy megvásárolta Antinoosz szobrát, aki Hadrianus római császár szeretője volt Kr. e. 128-ban. Ám mielőtt még kicsomagolta volna a történelmi műtárgyat, furcsa események történtek a házban.

Ládában érkezett, és amikor kinyitottam, olyan hangja volt, mintha nehéz tárgyak estek volna le a társalgóban

– nyilatkozta Levett, majd azt is kifejtette, ugyanez történt az ezt követő két éjszakán át, ám a szobában nem volt senki.

A szobrot azóta ugyan már egy múzeumba szállították, azonban a pletykák szerint a szellem még mindig a wimbledoni rezidencián jár.

Más is megjárta már így

Nem egy hírességről tudni, akik ingatlanbirodalmukat szerették volna bővíteni, ám végül sikerült egy olyan házat megvásárolniuk, amelyben paranormális jelenségeket tapasztaltak. Így járt többek között Courtney Cox is, aki Carole King legendás énekestől vásárolt házat. Mint arról a színésznő Jimmy Kimmelnek beszámolt, bár King figyelmeztette arra, hogy szellemjárta az épület, nem hitt neki, holott a barátai is azt állították, hogy láttak egy nőt ülni az egyik ágy szélén. Cox még ekkor is szkeptikus volt, ám minden megváltozott, amikor futár érkezett hozzá.

Megszólalt az ajtócsengő. Azt hiszem, egy UPS-es srác volt, majd amikor kinyitottam az ajtót, azt kérdezte: Tudod, hogy ez a ház kísértetjárta?

– mondta Cox, majd értetlenkedve megkérdezte a futárt, miből gondolja ezt, mire ő ezt felelte:

Mert ott áll mögötted valaki

– jelentette ki a férfi, és a színésznő annyira megijedt, hogy azonnal eldöntötte, el kell adnia a házat.

Hasonlóképp járt Jennifer Aniston is, aki közösen bérelt egy lakást egyik ismerővel Los Angelesben, még amikor először odaköltözött. Ám velük együtt egy szellem is élt ott, aki ki nem állhatta a lakótársát.

Minden hirtelen történt. Először a mosogatógép kezdett el menni magától, majd a kávéfőző, hol a hifitorony kapcsolt be teljes hangerőn. Rémisztő volt

– magyarázta James Cordennek a színésznő. Szakértőt hívtak, aki meg tudta határozni a problémát egy szeánsz keretében. Végül azonban Aniston kiköltözött a lakásból.

Kendall Jennernek és húgának, Kylienak is kijárt a rettegésből. Egy 2018-as interjúban Kendall számolt be róla, hogy neki és testvérének hátborzongató élményekben volt részük anyjuk házában.

A házban, amelyben anyám lakik, Kylie és én mindig hallottuk a lépteket a tetőn, miközben senki nem volt otthon. Kylie zuhanyzójában magától elkezdett folyni a víz, és soha nem tudtuk, miért

– fejtette ki korábban Kendall.

(Borítókép: Simon Cowell az első X Factor-meghallgatásra érkezik 2016. június 10-én az egyesült királyságbeli Leicesterbe. Fotó: Eamonn M. McCormack / Getty Images)