Életének 73. évében meghalt Alan White, a Yes progresszív rockzenekar dobosa, aki John Lennon, George Harrison, Joe Cocker, és Ginger Baker oldalán is fellépett.

Családja közölte a hírt a zenész Facebook-oldalán. Az angliai születésű zenész seattle-i otthonában hunyt el rövid betegséget követően.

Alan White 1949. június 14-én született Peltonban, Durham megyében, Angliában. Hatéves korában kezdett zongoraleckéket venni, tizenkét évesen dobolni kezdett, tizenhárom éves kora óta pedig nyilvánosan koncertezik. Mindössze napokkal korábban jelentette be a Yes, hogy

White egészségügyi okokból nem tud részt venni a zenekar legendás Close to the Edge című albumának 50. évfordulója alkalmából rendezett nagy-britanniai turnén.

White 1972-ben csatlakozott a bandához az eredeti dobos, Bill Brufordnak a helyére.

A Facebook-bejegyzésben családja azt írta, a 1960-as években Alan White számos zenekarban gyakorolta mesterségét, többek között a The Downbeats, The Gamblers, Billy Fury, Alan Price Big Band, Bell and Arc, Terry Reid, Happy Magazine (későbbi nevén Griffin) és Balls Trevor Burton (The Move) és Denny Laine (Wings) társaságában. 1968-ban csatlakozott a Ginger Baker's Airforce nevű új együtteshez, amelyet a Cream egykori dobosa és az angol zenei élet más neves zenészei, köztük Steve Winwood, a Traffic egykori tagja állított össze.

Közös munka John Lennonnal

White 1969-ben kapott egy telefonhívást, amit akkoriban tréfának hitt, de John Lennon volt az, aki megkérte, hogy csatlakozzon a Plastic Ono Bandhez. Másnap Torontóba repült Lennonnal, Yoko Onóval, Eric Claptonnal és Klaus Voormannal.

Az ezt követő Live Peace in Toronto című album több millió példányban kelt el, és a toplistákon a 10. helyen végzett.

White és Lennon kapcsolata folytatódott, olyan kislemezeket vettek fel, mint az Instant Karma és az azt követő mérföldkőnek számító Imagine album, ahol White dobolt a címadó dalhoz, a Jealous Guyhoz és a How Do You Sleep at Nighthoz.

Alan White Lennonnal való közös munkája vezetett George Harrisonhoz, aki felkérte, hogy vegyen részt az 1970-ben megjelent All Things Must Pass című album elkészítésében, beleértve a My Sweet Lord című kislemezt is. Később számos előadóval dolgozott együtt az Apple kiadónak, köztük Billy Prestonnal, Rosetta Hightowerrel és Doris Troy-jal.

1972. július 27-én csatlakozott a Yeshez, és mindössze három nap állt rendelkezésére, hogy megtanulja a zenét. 1972. július 30-án a banda 15 ezer rajongó előtt nyitotta meg amerikai turnéját a texasi Dallasban. Attól kezdve a Yes tagja volt, és az alapító tag, Chris Squire 2015 júniusában bekövetkezett halálával Alan White volt a leghosszabb ideig folyamatosan a zenekar tagja.

Negyvenéves feleségét, Rogena Gigit (született Walberg) hagyta hátra, és gyermekei, Jesse (Emily), valamint Cassi (Kela) emlékeznek rá.

A zenekar tagjaként 2017-ben került be a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.

(Borítókép: Alan White 2015 novemberében. Fotó: Kevin Winter / Getty Images Hungary)