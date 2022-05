Hírességek, akik modellként kezdték karrierjüket

Nem egyedülálló, hogy egy-egy híresség addig szeretné ütni a vasat, amíg meleg, így a hírnevüket felhasználva igyekeznek minden fronton szerencsét próbálni. Még ha a korábbi pályafutásuk szöges ellentétét is tervezik csinálni a jövőben. Legyen szó akár az énekesi karrierről, színészkedésről, modellkedésről vagy épp parfümkészítésről és ruhamárkáról. Hollywoodban pedig szép számmal találni hivatásváltásukról híres sztárokat, többükről talán ma már nem is sokan tudják, hogy egykor még férfimagazinokban tűntek fel – írja a Sun.

Keeley Hazell

Hazell még a The Sun modelljeként kezdte karrierét, ám végül azt érezte, a színészkedés testhezállóbb a számára. A Ted Lasso című, Apple TV-s sorozattal aratott sikert (amelynek egyik női főszereplőjét róla mintázták, mégsem saját magát alakítja), előtte feltűnt még a Förtelmes főnökök második részében is.

Érdekesség, hogy ugyanaz az ügynöke, aki Harry herceg nejének, Meghan Markle-nek. Bár mostanában nem a színészi teljesítményével hívta fel magára a figyelmet, hanem válásával. Korábbi férje a Ted Lasso főszereplőke, a színész Jason Sudeikis volt.

Gillian De Terville

Még a '80-as években írt történelmet azzal, hogy ő lett a The Sun első fekete modellje, azonban mégsem maradt meg ennél a szakmánál. Színésznőként az 1983-ban debütált, tizenharmadik James Bond-filmben, a Polipkában bizonyíthatott Roger Moore oldalán, amivel nagyot dobbantott, mivel ezt követően szerepelt a Hideaway tévésorozatban, majd három évig a The Price Is Right műsorvezetője volt.

Geri Halliwell

Halliwell nevét nincs ember, aki ne hallotta volna már, bár szinte mindenki a Spice Girlskorszakából ismeri őt. A zenekarral óriási világsikert értek el, ám énekesi pályafutása előtt a '90-es években főképp modellfelkéréseket vállalt, nem sok esetben lehetett rajta ruhát látni az így elkészült fotókon.

Zenei karrierjén kívül pedig számos színészi szerepet is elvállalt, köztük a Fat Slags és a Crank 2. – Magasfeszültség című filmekben is feltűnt. Sőt, a tévéképernyőkön való szereplés sem maradt ki a szórásból, mivel az X-Factor, az Australia's Got Talent és a BBC1 All Together Now című műsorokban is zsűrizett.

Samantha Fox

Nem túlzás kijelenteni, hogy Samantha Fox egykor igazi szexszimbólumnak számított, tömérdek olyan képet találni róla a neten, amin félpucéran vagy teljesen meztelenül látható. Az aktfotók megkoronázatlan királynője volt. Fox már 16 éves korától kezdve járt modellversenyekre, így igen hamar hozzászokott a kamerához. Éppen ezért nem is volt szokatlan a számára, amikor belecsöppent a filmiparba. Szerepelt többek között a The Match és a 7 Cases című alkotásokban, legutóbbi filmes munkája a Cápavihar 5., amelyben Katie Price-szal és a Grease sztárjával, Olivia Newton-Johnnal szerepelt együtt.

Az Egyesült Államokban ugyanakkor nemcsak filmekben kapott szerepet, hanem vendégszerepelt a CBS Charles in Charge című sitcomjában is. A filmes felkérések ellenére azonban inkább a zenélésben találta meg önmagát, három stúdióalbuma jelent meg eddig.

Lucy Pinder

Még 2003-ban a tengerparton heverészve keltette fel egy fotós figyelmét, akinek köszönhetően Pinder nagy karriert futott be modellként. Mielőtt filmezéssel kezdett el foglalkozni háromszor szerepelt az FHM A világ 100 legszexibb nője listáján.

Első munkája 2012-ben volt, amikor feltűnt a Strippers vs Werewolves című filmben, majd később a Dangerous Game-ben is felbukkant, amit a valaha készült legrosszabb focis filmnek választottak. Ám ezen szerep nem törte derékba Pinder karrierét, mivel azóta is lehet különböző produkciókban látni. Legközelebb a Nightmare on 34th Street és a The Bystanders filmekben fog szerepelni.

