Csaknem tízmilliót keres egy poszttal a TikTok leghíresebb macskája

A TikTok javarészt a fiatalok körében népszerű közösségi oldal, ám már a középkorúak is szép számmal fedezik fel az alkalmazást, amit nevezhetünk időtemetőnek is. Csak egyszer kell megnyitni az appot, és garantált, hogy legalább egy órát ott tölt az ember úgy, hogy észre sem veszi, már ennyi az idő.

Rengeteg humoros videót találni a platformon, ám az állatokkal kapcsolatos profilok minősülnek a legnépszerűbbnek. Egy frissen megjelent jelentésből pedig az is kiderül, melyik oldal zsebeli be a legtöbb pénzt egy-egy poszttal – írja a New York Post.

A dobogó legfelső fokán ThatLittlePuff áll, egy macska (néhány felvételen egy másik is feltűnik), amelyik a becslések szerint több mint 26 400 dollárt, azaz körülbelül 9,6 millió forintot keres bejegyzésenként. A 27,6 millió követővel rendelkező oldal pusztán arról szól, hogy végignézhetjük, amint a négylábú recepteket és különböző trükköket „tesztel”.

A második helyet foglalja el Jiffpom, a fehér pomerániai kutya, aki ugyanúgy váltogatja a ruhákat, mint mi a fehérneműt. Két Guinness-rekordot is magáénak tudhat, egyrészt ő a két lábon leggyorsabban sétáló kutya, másrészt feltűnt már egy világsztár, Katy Perry Dark Horse című számához készült klipben is. Több mint 20 millió követővel 20 600 dollárt, vagyis 7,5 millió forintot tehet zsebre minden posztért.

A bronzérmet pedig azok a mókusok kapják (Dinky, Squishy, Mooshy, SpongeBob és további 21), akiknek életét már 13,7 millióan követik nyomon a Chipmunks of TikTok nevezetű oldalon, ahogy különböző harapnivalókkal tömik tele magukat. Ezzel bejegyzésenként 13 330 dollárral, azaz 4,8 millió forinttal gazdagítva gazdájuk bankszámláját.