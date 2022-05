Johnny Depp vagy Amber Heard? Az évszázad pere vethet véget egy korszaknak

Hollywood belterjes közegében egyáltalán nem szokatlanok a válások, illetve az azzal járó anomáliák, ám Johnny Depp és Amber Heard ügye még csak nem is hasonlítható egy korábbihoz sem. Holott túlélt már a világ néhány szakítást, köztük Angelina Jolie és Brad Pitt különválását, ami szintén hemzsegett a személyeskedéstől és a sárdobálástól, mégsem lehetett azt tapasztalni, mint Deppék esetében. Ilyen mértékben még egy híresség sem szerette volna megsemmisíteni, karrier szempontjából a földdel egyenlővé tenni a korábbi párját, mint Heard. A színésznő és Depp Canossa-járása egy olyan súlyos gondot hozott ismételten a felszínre, ami átitatta a 21. századot, és alapjaiban változtatta meg a nők és férfiak viszonyát.

A kezdetek

Az egykori álompár még a 2011-ben debütált, Rumnapló című filmnek köszönhetően ismerte meg egymást, amelyben együtt szerepeltek. Fülig egymásba szerettek, legalábbis ezt mutatták, majd 2015 elején egy polgári szertartás keretében kötötték össze az életüket. Kívülről úgy tűnt, hogy boldog házasságban élnek, ám alig egy évre rá jött a hideg zuhany. 2016 májusában Heard ugyanis beadta a válókeresetet, és távoltartási végzést kért Depp ellen.

Johnny üldözési mániája, kényszerképzetei és agressziója folyamatosan csak nőtt a kapcsolatunk alatt

– írta a váláshoz beadott egyik dokumentumban a színésznő.

Akkor azt állította, hogy a színész verbálisan és fizikailag is bántalmazta, általában kábítószer vagy alkohol hatása alatt, illetve lefizette őt, hogy hallgasson minderről. Depp az ellene felhozott vádakat mindvégig tagadta, holott súlyos dolgok hangzottak el. Szó volt például arról, hogy a színész

tört-zúzott az otthonában, aminek következtében egy szilánk kivágott az ujjából egy darabot, majd kék festékbe mártotta, és a tükörre írva üzent Heardnek,

egy vodkásüveggel erőszakolta meg,

kitépte a haját,

eltörte az orrát,

SMS-ben írt egyik barátjának, miszerint tegyék el láb alól Heardöt, de hogy biztos legyen a halálában, közösülne a holttestével,

egy iPhone-t vágott hozzá Heardhöz, erről a színésznő egy képet is készített, majd állítólag besétált a rendőrségre, ám a hatóságok szerint nem történt bűncselekmény.

Végül 2016 augusztusában született meg az egyezség, néhány hónapra rá, 2017 elején pedig hivatalosan is kimondták a válást. Közös nyilatkozatukban közölték, nagy lángon égett a szerelmük már a kezdetektől fogva, bár akadtak problémáik, ám fizikai erőszak soha nem történt – a színésznő korábbi állításaival ellentétben. Heard vigaszdíjként hétmillió dollárt tehetett zsebre, amit akkori állítása szerint az American Civil Liberties Union szervezetnek és a Los Angeles-i gyermekkórháznak ajánlott fel – mostanra viszont tudjuk, hogy ez mind kamu volt.

A feleségverő Depp

Depp és Heard viaskodása már jó ideje szüntelenül tart, amihez nagyban hozzásegít az is, hogy mindig előkerül egy videó- vagy hangfelvétel, egy régi ismerős, munkatárs, aki egyik vagy másik álláspontját erősíti. A színésznőnek a kapcsolatuk idején különösen nagy heppje volt a videók készítése, többek között akkor is felvételre vette a színészt, amikor meghalt az édesanyja, így Depp bánatában inni kezdett, és szétbarmolta a helyiséget. A viszonyuk akkor mérgesedett el igazán, amikor a színésznő a családon belüli erőszakról a The Porter magazinba írt egy cikket, amelyet a The Sun napilap is szemlézett 2018-ban. Heard 14 olyan esetről számolt be részletesen, amikor állítása szerint Depp bántalmazta őt.

Ám a Sun a történetet már úgy tálalta, hogy feleségverőnek titulálták Deppet, a színész be is perelte a lapot becsületsértésért, ami újabb lavinát indított el. A bíróság végül a Sunnak adott igazat, mondván, nem állítottak hazugságot. Ugyan Depp fellebbezett a döntés ellen, és a két fél jogi csapata csatározásba kezdett, ám érdemben nem történt előrelépés. A színész az őt övező botrányok miatt viszont nem egy munkától esett el, többek között kirakták A Karib-tenger kalózai új részéből, ahogy a Legendás állatok: Dumbledore titkai című filmben sem őt lehetett már látni, bár utóbbiért megkapta a fizetését. Depp életvitelét tekintve pedig a kieső jövedelem komoly problémát is jelenthetett a számára, mivel igen költekező életet él. A történtek hatására egyébként Heard Aquaman 2.-ben való szereplését is körülbelül tíz percre korlátozták. Korábban egy petíciót indítottak annak érdekében, hogy a színésznőt is vágják ki a produkcióból, ám a DC Comics kezdetben hallani sem akart róla, később viszont engedett a nyomásnak.

A Sun mellett a színész 2019 elején rágalmazás miatt egy 50 millió dolláros pert akasztott Heard nyakába, miután 2018 végén a színésznőnek egy olyan cikke jelent meg a The Washington Postban, amelyben a bántalmazó kapcsolatokról írt. Bár Depp nevét nem említette meg, elég egyértelmű volt, hogy róla van szó. A színész ekkor közölte, tulajdonképpen Heard volt az, aki bántalmazta őt, illetve a színésznő állításai súlyos csapást mértek a karrierjére, mivel többek között már a Disney sem tervez együttműködni vele a jövőben.

Heard ellentámadásként 2020 elején szintén beperelte Deppet 100 millió dollárra. Elmondása szerint a színész lejáratókampányt indított ellene annak érdekében, hogy ne csak az Aquamanből vágják őt ki, hanem a L’Oreal is felbontsa vele a szerződést. Tulajdonképpen itt tartunk most, a Depp és Heard által indított perek a célegyenesbe érkeztek, ám az ide vezető út nem volt sétagalopp. Az ügyet ugyanis bonyolította, hogy a színésznő állítólagos sérüléseiről nincs orvosi látlelet, csak néhány általa készített fotó, amelyek esetében felmerült már a gyanú, hogy szerkesztett képekről van szó. Ahogy gyakran keveredett hazugságspirálba is, ami csak még hiteltelenebbé tette az általa elmondottakat. Ember legyen a talpán, aki kiigazodik ezen.

Most akkor ki a bántalmazó?

Heard és Depp összecsapása április közepén vette kezdetét, napról napra derültek ki a különböző turpisságok. A tárgyalássorozatot élőben közvetítették a tévében, amire már önmagában sokan felszisszenhetnek, mivel egy magánéleti problémáról van szó. Ám ha azt nézzük, hogy a pár az elmúlt években milyen mértékben élte nyilvánosan vagy épp privát keretek között az életét, akkor világossá is válik, miért volt fontos a számukra, hogy mindenki a saját szemével lássa, mi történik éppen.

Az eset ugyan igen komoly, a vádak meg még súlyosabbak, de már az első tárgyalások is komolyan vehetetlenek voltak. Tragikomédiába illő jelenetek játszódtak le, Johnny Depp hol rajzolgatott, vagy gumicukrot evett, vagy kinevette az éppen vallomást tevő Amber Heardöt, aki épp a bántalmazásokról számolt be, mivel nem hitt a szemének. Ahogy sokan mások sem, mivel a legtöbben azt feltételezték, hogy a színésznő jól láthatóan nem tudta levetkőzni magáról hivatását, és világos volt, mint a nap, hogy csak egy szerepet alakít. Például akkor, amikor Depp és Heard a tárgyalóteremben egymással szemben találta magát, mire a színésznő ugrott egyet, mintha rettegne attól, hogy a színész neki fog menni. Vagy elég megemlíteni azt az esetet, amikor papír zsebkendővel megtörölte az orrát, majd direkt mozdulatlan maradt, hogy a fotósok lencsevégre kapják, amint sír. Ezen túldramatizálásokkal viszont – például amikor majdnem elsírta magát azon, hogy a kutyája rálépett egy méhre, vagy megemlítette, ahogy Depp bántalmazta a KONYHASZEKRÉNYT – a nyilvánosság szemében elkezdte megásni a maga sírját.

Az ügy komolyságát egyedül akkor lehetett érzékelni, amikor az ügyvédek, szakértők szólaltak fel. Heard jogászai mindvégig azt szerették volna elérni, hogy ejtsék a vádakat bizonyíték hiányában, ám a bírónő – aki már nagyon unta a banánt – rendre elutasította a kérelmet. Depp és Heard is vallomást tettek a tárgyalások alkalmával, ám mindketten a másik felet nevezték meg bántalmazóként. Míg Heard azt állította, a színész alkohol- és drogfogyasztása miatti dühkitöréseknek ő volt az elszenvedője, addig Depp úgy nyilatkozott, hogy ő lett az áldozata a színésznő szeszélyes hangulatának, ami verbális, érzelmi és fizikai bántalmazást is magában foglalt. Az érkező tanúk is hol egyik, hol másik álláspontját erősítették. Vagy Depp brutalitását támasztották alá, így védve Heardöt, vagy arról számoltak be, hogy a színész egy légynek sem tudna ártani, és bárhogy is bánt vele a színésznő, eltűrte. Erről vallott egyébként Depp korábbi ingatlankezelője is, aki veszekedésen kapta a párt, amint Heard ezt vágja hozzá a színészhez:

Egy leselejtezett színész vagy, dagadt vénemberként fogsz meghalni!

Repkedtek a régi sérelmek. Depp elmondása szerint Heard egy vodkásüveget vágott hozzá, aminek következtében lejött egy darab az ujjából. Sőt azon esetről is újra nosztalgiázhattunk, ami a hírek szerint a pár házasságának végét jelentette. A színész ugyanis egy vitájukat követően fekáliát talált az ágyában, ami már teljesen elrúgta nála a pöttyöst. Bár Heard megpróbálta a kutyára fogni a gaztettet, az eb és a széklet méretarányait nézve nem jött ki a matek, így a színésznő állhatott emögött is. Ugyan arra azóta sem derült fény, hogy milyen körülmények között került az ürülék az ágyba, de talán jobb is ebbe nem belegondolni.

Ügyvédek és szakértők csatája

Viszont ami még a tanúk vallomásánál is lényegesebb, az az ügyvédi rafináltság, aminek köszönhetően minden álca lehullott. Nyilvánvalóan mindkét fél a lehető legjobb ügyvédeket választotta annak érdekében, hogy biztos legyen a siker, ám ha választani kéne, Depp jogi csapata vitte a pálmát. Az tény, hogy Heard jogászai nem is voltak egyszerű helyzetben, mivel pusztán tanúk bevonásával, szakértők véleményével, fajsúlyos bizonyítékok hiányában nehéz meggyőzni mind a bírónőt, mind az esküdteket arról, hogy Depp volt a bántalmazó a kapcsolatban. Pláne, hogy több hang- és videófelvétel bizonyította be a Heard által állítottak szöges ellentétét, így amúgy sem volt előnyös helyzetben a színésznő.

Ám ezen csak még inkább rontott Shannon Curry pszichológus és az ügyvéd Camille Vasquez színre lépése. Előbbit arra kérték fel, hogy mérje fel Heard mentális állapotát, így tudta megállapítani, hogy borderline, illetve hisztrionikus személyiségzavarban szenved. Ám poszttraumás stressz szindrómára utaló jeleket nem talált, holott Heard korábban azt állította, hogy Depp bántalmazásai máig kísértik. Egy másik szakember pedig azt nyilatkozta, hogy a színésznőnek bipoláris személyiségzavara van, bár Heard csapata elutasította ezt a megállapítást, és ehelyett azt közölték, hogy Heardnek poszttraumás stressz zavara van.

A másik oldalról is megtörtént a diagnózisfelállítás, mivel David Spiegel pszichiáter Amber Heard mellett tanúskodva azt vallotta, hogy Depp

olyan viselkedést mutat, amely egyrészt megfelel egy olyan személy viselkedésének, aki kábítószer-használattól szenved, másrészt pedig olyan személy viselkedésének, aki párkapcsolati erőszakot követ el.

Spiegel továbbá kijelentette, hogy a párkapcsolati erőszakok 40-60 százalékát alkohol vagy kábítószer hatása alatt követik el. Spiegel megállapításai azonban hadilábon álltak a valósággal, mivel nem került kapcsolatba Depp-pel, és így alkotott véleményt a viselkedéséről. A színész ugyanakkor sosem tagadta, hogy meggyűlt a baja a drogokkal és az alkohollal, sőt egyik orvosa, David Kipper is alátámasztotta, hogy Depp mindig le akart szokni káros szenvedélyeiről, ám ezzel együtt tartott is attól, mi fog történni, ha végleg lemond róluk. Kipper beszámolója szerint a színész az italok mellett fogyasztott ópiátokat (ezek közé tartozik például a heroin és a morfium), benzodiazepineket (főképp altatók, nyugtatók), illetve különböző stimulánsokat, ez akár lehetett kokain vagy amfetamin is.

Depp nagyon fiatalon szokott rá a drogokra, amikor már nem volt stabil a családi háttere, így az alkohol és a kábítószer tudta csak csökkenteni a fájdalmát. Ahogy arról a színész egy korábbi bírósági dokumentumban beszámolt, Hearddel kötött házassága alatt a színésznő nemhogy támogatta volna a leszokásban, még bátorította is arra, hogy igyon és drogozzon. Heard ezt nem ismerte el, ahogy sok minden másról tett nyilatkozata is igen homályos volt. Itt jött a képbe Camille Vasquez, aki rendesen megizzasztotta őt. A jogásznak köszönhető például az, hogy megtudtuk, az a hétmillió dollár, amit Depp Heardnek adott a válást követően, az ígéretekkel ellentétben nem jótékonysági szervezeteknél landolt, hanem javarészt a színésznő zsebében. Depp kétszáz-kétszáz ezer dollárt juttatott el két szervezetnek, ahogy Heard akkori párja, Elon Musk is félmillió dollárt utalt, ám Heard máig nem tett eleget ígéretének.

Vasqueznek a színésznő által említett 14 bántalmazáshoz is volt néhány szava. Heard dátum szerint tudta felidézni, hogy mikor történtek ezen esetek, például a hajtépés és az orrtörés, ám az ügyvéd a tárgyaláson olyan felvételeket, fotókat vetített le, amelyek az állítólagos bántalmazásokat követő napokban készültek róla. Többek között James Corden műsorából is lejátszott egy részletet, amelyben Heard szerepelt egy nappal az után, hogy állítása szerint Depp eltörte az orrát. A színésznő úgy védekezett, hogy sminkkel rejtette el a sérülést, ám ebben azért lehet kételkedni. Heard ügyvédje ugyanis a tárgyalások alatt a Milani egyik sminkpalettájára hivatkozott, miszerint a színésznőnek azzal sikerült eltüntetnie a bántalmazások nyomait a kapcsolatuk alatt, ám a cég azóta már megszólalt. Egy TikTok-videóban közölték, hogy az említett termékük csak 2017-ben jelent meg, addigra a pár pedig már el is vált. Ejnye, Amber.

Annyi a metoo-mozgalomnak?

Az elmúlt években különösen kinőtte magát a metoo-mozgalom, amellyel azt igyekeznek elérni, hogy a szexuális zaklatásokkal kapcsolatos esetek kellő hangsúlyt kapjanak. Ám érdemes megemlíteni, hogy azzal együtt, hogy a ténylegesen bántalmazottak ezen kezdeményezésnek köszönhetően nagyobb hangot kapnak, a pusztán hírnév- és haszonszerzés céljából indított eljárások miatt az egész mozgalom fontossága elbagatellizálódik, ami a jövőben súlyos következményekkel járhat. Ugyan nem a mi tisztünk megítélni, hogy Heard igazat állít, kamuzik, vagy csak el kell osztani kettővel azt, amit mond, de jogosan merül fel a kérdés, ha valaki ennyire félvállról veszi az egyébként komoly lelki megpróbáltatással járó zaklatásokat, akkor mi a garancia arra, hogy egy hasonló eset a jövőben komolyan lesz véve.

Az esküdtek az elkövetkezendő napokban fognak dönteni arról, Amber Heardnek vagy Johnny Deppnek van-e igaza, összesen hat hetük van rá, azonban a metoo létezése óta nem lehetett tapasztalni akkora összefogást, amiben a színésznek volt része. Nemcsak a nemzetközi és hazai sajtóban, hanem a közösségi oldalakon is azt tapasztalni, hogy az emberek inkább Depp oldalán állnak. És ez nem feltétlen amiatt alakult így, mert régóta ismert színész, így többen ki sem nézik belőle, hogy így viselkedik, hanem sokkal inkább Heard ellentmondásos nyilatkozatai tehetnek róla, és a bizonyíthatóan hazug állításai – amelyek egy részét ráadásul eskü alatt vallotta, ami már önmagában büntetendő.

Nem lennénk az esküdtek helyében, mivel Depp és Heard esetében rendkívül nehéz állást foglalni. Még ha az eszünk és a szívünk a színész felé is húzna, akkor is ott motoszkál a fejünkben a gondolat, hogy mi van, ha Heard tényleg egy bántalmazó kapcsolatban élt, csak beleestünk az áldozathibáztatás csapdájába, és mi ismertük félre teljesen a világ minden pontján bálványozott Johnny Deppet, aki igazi úriemberként él legtöbbünk fejében, de talán mégsem az, akinek gondoljuk.

(Borítókép: Amber Heard és Johnny Depp 2015. szeptember 4-én. Fotó: Dominique Charriau/WireImage)

A Meta továbbra is korlátozza az Index Facebook elérését, így hiába követ minket, híreink nem követik Önt. Facebook-videón mutatjuk, mi lehet ennek az egyik ellenszere, de ha első kézből akar értesülni a legfontosabb hírekről, töltse le az applikációnkat az App Store-ból vagy a Google Playből, illetve kövesse Twitter-csatornánkat!