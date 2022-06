Moszkva mellett épült ki az orosz Beverly Hills, ahol Putyin is lakik

Az oroszok körében a Rubljovkó–Uszpenszkij autópálya után gyűjtőnéven csak Rubljovkának hívott moszkvai elővárosok pont ugyanazt jelentik a közbeszédben meggyökeresedve, mint nekünk a Rózsadomb vagy a londoniaknak Mayfair, Belgravia vagy Knightsbridge. A környék, ahol a gazdagok laknak – ugyanis csak a telkek összértékét 20 milliárd dollár fölé saccolják. Az orosz elit enklávé több ezer ingatlanjának ugyanakkor becsülhetően csak kevesebb mint a fele (48%) köthető az elnök klikkjéhez, ez mégis elég ahhoz, hogy egész Oroszországban itt legyenek a legmagasabbak a négyzetméterárak.

Sőt, vannak olyan becslések, hogy talán a világon is a legdrágábbak.

És hogy miért ez most a legmenőbb kertvárosi rész a kontinensnyi országban? Azért, mert az orosz elnök is leginkább itt szeret időzni, rezidenciái közül a Novo-Ogarjovó-villát tartja otthonának. Bár hivatalosan erről nem nyilatkozott soha, de gyanítható abból, hogy pont ezt az elnöki dácsát választotta tartózkodási helyéül Medvegyev elnöksége alatt annak a törvénynek az értelmében, amely minden korábbi államfőnek kiutal egyet haláláig a számos elnöki ingatlan közül. Egy másik, ennél mondjuk sokkal csinosabb elnöki villában lakik errefelé, az ultramenőnek tartott Barvikha faluban Borisz Jelcin özvegye is.

De itt található a hivatalos nyári rezidenciája (Meiendorf-kastély) is az elnöknek, na meg állítólag még egy privát luxuspalotája, szinte kőhajításnyira a világ egyik legdrágább lakóingatlanjától – írja az amerikai Forbes. A politikai elit mellett a hírességek is előszeretettel költöznek errefelé, itt lelt otthonra például Steven Seagal is, aki bizonyára összefutott pár házibuliban Naomi Campbellel, amíg amaz itt lakott orosz ingatlanmágnás expárjával, Vlagyiszláv Doronyinnal egy Zaha Hadid által tervezett, űrhajó alakú házban.

A cároktól a pártfőtitkárokig mindenki itt lazított

A névadó út már a XVI. századtól létezik, Rettegett Iván is erre járt solymászni, ahogy Nagy Péter vagy Nagy Katalin is, aminek köszönhetően több főnemesi család is építtetett ide villát. Leninnek, Sztálinnak, Hruscsovnak és Gorbacsovnak is volt a környéken privát nyári lakja (dácsája), szomszédjaik a korszak neves szovjet tudósai, művészei és magas rangú hivatalnokai voltak – a külföldi diplomaták mellett. Brezsnyev éppúgy futhatott volna össze anno errefelé Szolzsenyicinnel, ahogy ma Putyin Hodorkovszkij feleségével, aki szintén itt él.

Az üzletemberek és a sztárok körében a kilencvenes években kezdett népszerűvé válni itt építkezni, és mára eljutottunk oda, hogy a városrész olyan legekkel büszkélkedhet, mint hogy itt van állítólag a világ legdrágább sportklubja vagy legmagasabb, magánházat védő kerítése. Azért emellett a rendet több ezer test- és vagyonőr felügyeli.

A falvaknak saját, Elton John, Stevie Wonder vagy Jennifer Lopez által is megjárt koncertterme és luxusplázája is van, a márkák orosz piacról való tömeges kivonulásáig olyan üzletekkel, mint a Dolce & Gabbana, Gucci vagy Prada és szalonokkal, mint a Ferrari vagy Bentley. Az itteni fine dining éttermek menüjén állítólag olykor még védett állatok is találhatók csemege gyanánt, a kóbor macskákat kaviárral etetik, a kukákban pedig már nem hordott dizájnertáskákat vagy ruhákat is mindennapos találni.

Újbarokk és minimalista paloták egymás hegyén-hátán

Az öt településből álló misztikus lakóövezet ugyan simán elérhető autóval és busszal is, a falak mögé azonban nem látni be. A magas rangú állami tisztviselők és hírességek védik magukat a nyilvánosságtól, ami nem is csoda. A független orosz oknyomozó portál, a Poekt például úgy tippeli, hogy a nemritkán 6000 négyzetméteres, akár 30 szobás paloták tulajdonosainak egy része esetleg egyáltalán nem is fizet ingatlanadót, többet sem találtak meg ugyanis bejegyezve a földhivatali nyilvántartásban.

A házak stílusa nagyon változó, míg régen az újbarokk dívott, addig ma már a kortárs, modern stílusokat részesítik előnyben, illetve annyit lehet tudni pár nyilvánosságra került számlából, hogy az enteriőrökön sem spórolnak a tulajdonosok: van olyan ingatlan, amelynek dekorációja a 4 milliárd dollárt is meghaladja. Van itt háza Putyin fiatalabbik, hivatalosan is elismert lányának, Katyerina Tyikhonovának is, továbbá birtokol itt ingatlant az orosz legfelsőbb bíróság elnöke és a főügyész, de még bukott ukrán állami vezetők is.

Ebből is látszik, hogy Rubljovka sosem lesz St. Tropez vagy Monte-Carlo.

Hiszen itt nem cél megmutatni, hogyan és leginkább honnan, miből szerzett pénzből élnek a helyiek, még ha egyébként az átlag orosz állampolgár nagyjából pont el is tudja képzelni azt, elég volt korábban csak felcsapnia a Tatler vagy Architectural Digest magazinok jelenleg felfüggesztett helyi kiadásait, nem egy példát lehetett innen látni, miként is néz ki az, amikor a XXI. században valaki Jupiter főistennek festeti meg magát reneszánsz stílusban a dácsája kupolájába, miközben a világ legdrágább dizájnbútorai veszik körbe.

A szerző luxusszakértő.

(Borítókép: Dimitrij Medvegyev volt orosz elnök a Barvikhában található elnöki rezidencia előtt 2009-ben. Fotó: AFP/Mikhail Klimentyev)