ToiToi WC-vel trollkodott Majka és Curtis a színpadon

Ismét viccet csinált Majoros Péter és Széki Attila abból a sztoriból, ami Baukó Attilát, vagy ahogy a közönség ismeri, Azahriah-t néhány héttel ezelőtt meglehetősen kínosan érintette. Mint ismert, az akkor még párkapcsolatban lévő fiatal énekesről kiszivárgott egy videó, amin az látható, ahogy a Szolnoki Palacsintafesztivál backstage-ében az egyik rajongójával intim kapcsolatba kerül. A történteket Azahriah később egy – azóta már eltávolított – Insta-videóban igyekezett tisztázni, ennek ellenére a kommentszekcióban nagyon sokan fejezték ki csalódottságukat az énekes tettére vonatkozóan.

Majka és Curtis nem állt be ebbe a táborba, ehelyett egy poénos felvétellel ütötték el a dolgot: egy olyan videót engedtek szabadjára, amelyben épp azt imitálják, hogy a backstage-ben – mint ahogy azt Azahriah is tette – egy ToiToi illemhely mellett intim kapcsolatba kerülnek egymással. Legutóbb az orosházi fellépésükön nyíltan is kiálltak Azahriah mellett: Majka a színpadon védte meg az énekest, mondván, szerinte „mindenki a ToiToi WC mögé akar járni, csak nem lehet bevallani, mert akkor egy senkiházi vagy”. Azt is hozzátette, hogy ő azért akart az lenni, aki most, hogy ezt meg tudja tenni, majd nagy tapsot kért a fiatal énekesnek. Minderről felvétel is készült.

A sztori a rapperek Budapest Parkban tartott dupla koncertjének első felvonásán is előkerült. A pénteki buli konkrétan azzal indult, hogy

Veres Mónika Nika, majd Curtis és Majka is egy ToiToi WC-ből bukkant elő a színpadon.

A poénos intrót itt tudja visszanézni:

A pénteki koncerten egyébként a közzétett képek alapján rengetegen voltak. Ma este újra színpadra állnak a rapperek, feltehetőleg hasonlóan nagy tömeg előtt.