Mariah Carey ellen szerzői jogsértés miatt indítottak pert pénteken az All I Want For Christmas Is You című közismert slágere miatt, amely állítólag megsértette egy Andy Stone és a Vince Vance & the Valiants country-popegyüttes azonos című dalának jogait.

Stone nem kevesebb, mint 60 millió dolláros (21,9 milliárd forintos) kártérítést követel dalának szerzői jogainak megsértése miatt – írja a Bloomberg.

A panasz szerint Stone 1989-ben rögzítette az All I Want For Christmas Is You című dalát a Vince Vance & the Valiants nevű bandájával, amely öt évvel az énekesnő azonos című slágere előtt jelent meg. Andy Stone dala 1993-ban meglehetősen ismertté vált, a vádiratok szerint felkerült a Billboard Music Charts listájára is.

Mariah Carey dala évek óta az egyik legnépszerűbb karácsonyi dalnak számít, a YouTube-on már 726 millió megtekintésnél jár, újradolgozott verzióját pedig már 272 millióan kattintották a videómegosztón. Az Egyesült Államok Louisiana keleti körzetének kerületi bíróságához benyújtott panasza azt állítja, hogy Carey és írótársa, Walter Afanasieff „kihasználta Stone dalának népszerűségét és egyedi stílusát, zavart keltve a két dal asszociációját illetően”, ezzel megsértve a Lanham névre keresztelt törvényt.

A panasz szerint a felek nem tudtak megállapodni az All I Want For Christmas Is You cím használatáról, és a a vádlottak nem teljesítették a Stone kérelmét, aki emiatt jogi útra terelte az ügyet, melynek során szerzői jogok megsértése, jogalap nélküli gazdagodás és jogtalan eltulajdonítás miatt indítottak peres eljárást Mariah Carey ellen.

Mariah Carey örökzöldje itt hallható:

A Vince Vance & the Valiants azonos című slágerét pedig itt hallgathatja meg:

(Borítókép: Mariah Carey. Fotó: Terence Patrick / CBS / Getty Images)